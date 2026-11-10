尋人｜幼年被領養到美國　港出生男子尋生母　欲知安好盼了解身世

母子血濃於水，即使相隔半個地球、骨肉分離40多年，吳偉文對生母莫鳳儀的思念與牽掛從未遏止。現時在美國生活、不諳中文的吳偉文在朋友協助下於網上發文尋親，透露自己1978年於香港廣華醫院出生，年幼時生母無力撫養，無奈送往福利院照顧，他輾轉被領養到美國，從此與生母失去聯繫。縱然歲月流逝，吳偉文始終沒放下尋找生母的心願，現年約48歲的他想知道生母是否安好，亦盼有機會了解自己身世，尋到自己的根。



在香港出生的吳偉文（左）年幼時被領養到美國，他盼尋找到生母莫鳳儀，想知道是否安好，亦盼有機會了解自己身世，尋到自己的根。有網民指出，照片中的女子為香港聖公會聖基道兒童院員工，並非吳偉文生母。（小紅書圖片）

該男子獲朋友幫忙於小紅書發文，帖文隨後亦獲熱心網民轉發至facebook群組「香港尋人專區」。帖文提到，該男子於1978年在香港廣華醫院出生，登記名字為吳偉文（Wai Man）。

幼年被領養到美國 港出生男子尋生母

他表示，生母莫鳳儀（Mok Fung Yee）大約1956年前後出生，身高約五呎六吋（約168厘米，當時從事珠寶行業，是1名珠寶工人，莫家中有5位哥哥。莫鳳儀年約22歲時就生下吳偉文，在他兩歲左右時，同為珠寶工人的生父吳永釗（Ng Wing Chiu）於1980年5月27日不幸離世，年僅30歲，莫鳳儀無力撫養，無奈將幼子送往福利院照顧，隨後他輾轉被領養到美國，從此與生母失去聯繫。

吳偉文透露自己1978年於香港廣華醫院出生。（《新手上路》劇照）

根據出生證明上的記錄，父母當時住在香港九龍上海街167號，樓層可能是8樓，Google地圖顯示該處為海源大廈（Hoi Yuen Mansion）。

發文者懇請網民幫忙提供線索

發文者呼籲，若有網民認識莫鳳儀，或者她的兄長親戚，特別是1970年代末在香港油麻地、上海街一帶從事珠寶行業的人，懇請幫忙提供線索，「也許你認識她，也許你的父母或長輩曾經和她共事、是朋友或鄰居」。

在生父離世後，生母莫鳳儀無力撫養，無奈將吳偉文送往福利院照顧。（《搖籃凡世》電影劇照）

發文者：只希望有機會確認身份，知道她是否安好

發文者透露，30年前吳偉文曾拜託養父找私家偵探尋生母，但當時沒找到，猜想是否已不在香港生活。

發文者表示，「1個孩子尋找親生母親的心願，已經等待了很多年」，又強調尊重莫鳳儀現在的生活，不希望打擾，「只希望有機會確認身份，知道她是否安好。如果她願意，也希望母子有機會相認」。

吳偉文輾轉被領養到美國，從此與生母失去聯繫。（《媽媽的神奇小子》電影劇照）

網民認出照片中非生母 為聖基道兒童院員工

「其實也可以寫郵件給福利院，她們應該會保存這些資料」



「圖中那位不是他媽媽，她只是80年代初任職聖基道兒童院的普通員工，可直接聯絡該院舍追查一下有關記錄」



「聖基道兒童院資料只保留7年，我以前問過，亦walk-in上過去搵資料，空手而回」



發文者表示，「1個孩子尋找親生母親的心願，已經等待了很多年」。（《母子逆緣》電影劇照）

網民熱心提議方法：找紅十字會、社署、生死登記總處、珠寶舖

「香港紅十字會好像有尋親服務，或許你試試？」



「透過紅十字會，去社會福利署找吧。年紀大的人，去社署拎福利，常見狀況，有機會找到家人的資料」



「首先去生死註冊處（編按：生死登記總處）check下佢仲喺唔喺到，雖然年紀唔係大，但人有時好難講，如果仲在生，又無移民，又願意接觸，資料咁多，應該唔難搵，50年代出世嘅女人有168cm算好高，同輩應該好多人會記得佢」



「資料足夠應該搵到，直接去油麻地珠寶舖頭問問，那邊的舖頭都有幾10年，要早些，很多5:00pm就關門」



發文者強調，尊重莫鳳儀現在的生活，不希望打擾，「只希望有機會確認身份，知道她是否安好。如果她願意，也希望母子有機會相認」。（《麥路人》電影劇照）

網民祝願吳偉文尋親成功

「希望孩子可以找到媽媽，期待有好消息分享」



「這麼詳細，應該有希望，祝有好消息」



「希望你朋友同佢媽媽有朝一日能夠再次重逢，願呢1日早日到來」



吳偉文於facebook帖文下留言感謝幫忙，「對於她（生母）到底是怎樣的人，我感到害怕又好奇，我只能去嘗試，感謝提供任何方式的協助」。（《媽媽！》電影劇照）

吳偉文於facebook帖文下留言感謝幫忙

「Thank you for looking and helping. I can only imagine finding any information about my mother. I am scared and curious as to what she is. I can only try. Thank you for assisting in any way.（謝謝尋找和幫助，我只能想像能找到關於我母親的任何資訊。對於她到底是怎樣的人，我感到害怕又好奇，我只能去嘗試，感謝提供任何方式的協助）」



（小紅書 / facebook群組「香港尋人專區」）