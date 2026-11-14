公屋新租戶代收信！上手長者贈$500利市　住戶：舊公屋人情確唔同

香港公屋鄰里之間，仍然充滿濃濃人情味！近日有港媽媽在Threads發文，以「好人好事」為題分享經歷，稱早前所住公屋單位的前租客女兒突然登門，解釋由於家中老人家年事已高，不方便親自前往銀行處理事務，希望樓主能協助留意1封即將寄抵的銀行信件，如果收到後，可以致電通知她前來領取。



樓主認為代收信件只是舉手之勞，因此答應幫忙，她亦理解老一輩習慣以利市表達謝意，因此當對方送上利市時，起初並未拒絕，「年長一輩好興封返封利市嘅，咁佢好意，我照單全收嘅」。



然而，樓主沒有預料到對方送出的利市金額竟高達500元，令她大感意外，「無諗過係咁大封，嚇咗一跳…黐線，咁大封，唔收得，我以為100幾十，意思意思咋」、「好多謝你嘅心意，但我會喺下次收到信嘅時候，畀返你，留返畀老人家啦」。



樓主認為代收信件只是舉手之勞，因此答應幫忙，她亦理解老一輩習慣以利市表達謝意，卻沒有預料到對方送出的利市金額竟高達500元。（Threads@kinki_619圖片）

樓主：感恩有呢個緣份

樓主幽默自嘲「唔好以為我平時食煙飲酒講粗口，粗粗魯魯，大癲大肺…其實我發覺我真係擔屎唔偷食嘅善良女人」。對於今次經歷，她坦言「真係好開心，只係一個舉手之勞」，並非因為收到利市，反而是從中感受到人與人之間的信任和善意，「舊公屋嘅人情，確係唔同。我真係好鍾意住呢度。感恩有呢個緣份」。

樓主表示「好多謝你嘅心意，但我會喺下次收到信嘅時候，畀返你，留返畀老人家啦」。（《破・地獄》劇照）

帖文引起許多網民熱議：

「以前嘅公屋就是這麼和諧共融，大家互相幫忙照應，沒有現今的高牆冷漠」



「你唔好直接原封退回，老人家好忌㗎，你當回禮轉個利市封送返畀佢啦」



「通常食煙飲酒講粗口，都係心直口快真性情」



「好人好事，畀個讚」



樓主坦言「真係好開心，只係一個舉手之勞」、「舊公屋嘅人情，確係唔同。我真係好鍾意住呢度。感恩有呢個緣份」。圖為非涉事公屋。（資料圖片）

（Threads@kinki_619）