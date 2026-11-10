沙田好人好事｜手受傷婆婆獨力搬紙箱　女中學生齊伸援手感動街坊

有沙田居民於網上發文分享學生幫助婆婆的好人好事！樓主於瀝源廣場吃下午茶時，目擊商場外有身形矮小的婆婆手部似受傷，正緩慢推着一堆紙箱，正當他打算趕快吃完出去幫忙之際，有數名女中學生見狀，已搶先上前伸出援手，樓主深受感動，立即拍下暖心一幕，大讚女學生的善舉。



有沙田居民於網上發文分享學生幫助婆婆的好人好事。（facebook群組「沙田之友」圖片）

該沙田居民於facebook群組「沙田之友 (Shatin Fans)」發文分享事件，他於11月8日下午約4時在瀝源廣場吃下午茶時，目擊商場外有身形矮小的婆婆「手部似受傷，緩慢地推著一堆紙箱」。

手受傷婆婆獨力搬紙箱 女中學生齊伸援手

樓主說，「正準備盡快吃完出去幫忙，見到有幾個着校服的中學生妹妹已合力幫阿婆搬走紙箱」，他深受感動拍下照片，讚賞地說：「太遠看不清楚是哪間學校，如果知道一定向校方表揚各妹妹！」

樓主讚賞地說：「太遠看不清楚是哪間學校，如果知道一定向校方表揚各妹妹！」（facebook群組「沙田之友」圖片）

婆婆手受傷是舊患 沒與家人同住

照片見到，3名女學生合力搬大紙箱下樓梯，其中有1名女生明顯仍揹着書包，但仍不遺餘力相助，而婆婆則扶着扶手下樓梯，緊隨女學生身後。

樓主隨後當面遇到婆婆，關心地詢問婆婆手部受傷有否看醫生，但原來那已是舊疾，「佢話係細個生病的緣故」，樓主又說「問佢有無攞綜援，佢話無，話有屋企人，但不一起住」。



本港出名是長壽之都，最新人口普查顯示，2021年本港百歲或以上長者超過1.1萬人，相當於每1萬人口便有近16名人瑞。然而，本港長者中貧窮、患長期病的比例不低，意味港人長壽卻不一定幸福。（資料圖片）

香港貧病長者有多少？

本港出名是長壽之都，最新人口普查顯示，2021年本港百歲或以上長者超過1.1萬人，相當於每1萬人口便有近16名人瑞，佔人口的比例更比日本高，排全球第2。然而，本港長者中貧窮、患長期病的比例不低，意味港人長壽卻不一定幸福。

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《2020年香港貧窮情況報告》顯示，即使政策介入後貧窮長者仍多達18.8萬人，佔長者人口超過13%，相當於每10名長者就有1個貧窮。（資料圖片）

統計處：每10名長者有1人貧窮

據政府統計處最新人口普查數據，2021年本港145萬名65歲或以上長者中，有超過六成、96萬人患有長期病。另外，《2020年香港貧窮情況報告》顯示，即使政策介入後貧窮長者仍多達18.8萬人，佔長者人口超過13%，相當於每10名長者就有1個貧窮。

（facebook群組「沙田之友 (Shatin Fans)」）