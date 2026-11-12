1.5億日圓巨獎無人認領！距兌獎期不足2月　日彩票銷售點尋中獎者

日本富山縣一間彩票投注站近日貼出「WANTED」海報，緊急尋找去年在店內購買「年末Jumbo」彩票的中獎客，獎金高達1.5億日圓（約740萬港元）！開彩已逾10個月，至今未有人兌獎。若於2027年1月7日前仍未兌獎，中獎權利將會失效，獎金將撥入地方政府的公共財政收入，店方急籲市民盡快翻查家中舊彩票。



富山縣上市町的彩票銷售點「上市ガイナシティチャンスセンター」。（Youtube@日テレNEWS）

1.5億日圓獎金無人領 銷售點貼海報尋人

2025年12月31日除夕夜，日本第1082回「年末Jumbo彩票」（年末ジャンボ宝くじ）在東京舉行抽獎。其中一張獲得「一等前獎」獎金達1.5億日圓（約740萬港元）的彩票，由富山縣上市町的彩票銷售點「上市ガイナシティチャンスセンター」售出，中獎號碼為「22組146503」。然而開獎至今近一年，得主仍未現身。銷售點近日張貼寫有「WANTED」及「正在尋找中獎者」（ご当選者を探しています）字樣的海報公開尋人。

然而開獎至今近一年，得主仍未現身。銷售點近日張貼寫有「WANTED」及「正在尋找中獎者」（ご当選者を探しています）字樣的海報公開尋人。（takarakujichance.jp）

與頭獎只差一個號碼 同樣可袋1.5億日圓「一等前獎」

日本「年末Jumbo彩票」設有特別的獎金機制，該期「一等獎（頭獎）」獎金高達7億日圓（約3,447萬港元）中獎號碼為「22組146504」，而與頭獎同組、號碼正好排在頭獎之前或之後的1張彩票，則可獲得「一等前獎」，各得1.5億日圓（約740萬港元）。富山售出的這張「22組146503」，正正就是排在一等獎前面的號碼。

1.5億日圓頭獎無人領 「上市ガイナシティチャンスセンター」銷售點貼海報尋人。（Youtube@日テレNEWS）

1.5億日圓頭獎無人領 「上市ガイナシティチャンスセンター」銷售點貼海報尋人。（Youtube@日テレNEWS）

售票方呼籲市民翻查舊彩票 過期會失效

據《TBS NEWS DIG》報道，日本彩票銷售公司富山支店證實該彩票目前仍未兌換，一旦過了2027年1月7日的期限，中獎權利將會失效，獎金將全數撥入地方政府的公共財政收入。

富山支店所長道林敦美直言，許多顧客會把彩票珍而重之地收在神棚或衣櫃中，經過1年便會忘記：