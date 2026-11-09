去完日本在港買手信？打工仔掃零食扮旅行帶回　網民點出1大破綻

人到日本旅遊，回港後為同事準備手信，對不少打工仔而言猶如辦公室不成文規矩。不過，香港有不少日本直送的零食出售，手信一定要從日本帶回嗎？近日有網民分享「慳錢慳力」妙招，透露在本港零食店掃貨，打算扮作日本手信派給同事，直指省卻搬運，又能騰出行李空間多買心頭好。網民隨即警告包裝標籤可能令計劃「穿煲」，更有人分享忘撕貼紙的尷尬經歷。有人笑言，買手信不難，難的是如何瞞過眼利同事。



港人熱愛日本旅遊，不少打工仔回港後都會準備手信送給同事。（日劇《打扮的戀愛是有理由的》劇照）

在港掃日本零食扮手信 樓主拆開派避穿煲

樓主在社交平台表示，剛在本港連鎖零食店買了一堆日本製零食，打算「遲啲扮日本手信派俾同事」，問道「其實有冇人都會咁做？」。樓主更指「順便支持下香港鋪頭」，又「唔使從日本搬嚟」，行李箱便「多啲位買自己嘢」，直言「真係一舉多得」。

香港有不少日本直送的零食出售，有網民分享在香港購買日本製零食，假裝是從日本帶回的手信，做法引起熱議。（資料圖片／吳嘉俊攝）

網民揭食品標籤破綻 樓主拆開派避穿煲

有網民提醒「記得搣乾淨啲food label」，事關包裝背面可能貼有香港食品標籤。樓主直言早有對策：「專買一包內有獨立包裝，拆開派，無人知」。

根據食物安全中心，第132W章規定，除獲豁免或另有規定外，預先包裝食物須以中文或英文等合規方式標示名稱、配料及保質期等資料。因此，只有日文標示的進口零食在港出售時，往往須另貼標籤。

有網民透露，同事從歐洲帶回零食，聲稱在香港買不到，結果發現本地零食店同樣有售。（日劇《メンタル強め美女白川さん》劇照）

有網民自爆曾買一大堆零食，卻忘記包裝貼有本地店舖貼紙，結果「至今已經兩年冇同親戚食過飯、見過面、傾過偈」。有人稱同事從歐洲帶手信，聲稱「食完冇得食」，豈料隨即發現香港零食店有售。另有人在泰國旅行忘買手信，回港才到泰國士多補購，笑言：「啲同事仲話泰國風好好食，吹漲！」

有網民提醒，香港出售的日本零食包裝上可能貼有本地食品標籤，隨時令假手信計劃「穿煲」。（示意圖）

富士山手信手提回港 竟發現香港有售

另一網民稱曾在富士山買造型朱古力餅，怕寄艙壓爛而一路手提，回港才發現「Donki原來有」，慨嘆「以後都喺香港買算，又可以慳行李位」。原來辛苦護送回港的零食，在香港已經買得到，實在哭笑不得。



有人認為本港部分日本零食「價錢同日本買差不多，有啲仲平過」，更建議「可以試吓溝啲七仔嘅貨」。有人分享更高招，曾在日本藥妝網站下單，由大阪直接寄到公司，「連label都唔使搣」，還能說是特意寄給同事，笑稱「仲好似好有心咁」。

日本退稅新制上路 買幾包零食未必退到

有網民坦言「嚟緊可能咁做，退稅太煩了」。日本自2026年11月1日起改行「先付後退」，旅客須先付含稅價格，離境時經海關確認帶貨出境後才可退款。新制一般保留同店同日稅前5,000日圓的最低門檻，若只買幾包零食未達金額，本身就不符退稅資格。



派手信是心意還是職場包袱？

有人堅持「我如果買手信送人，一定買香港冇得賣嘅」，亦有人直斥「寧願唔派，俾人發現勁寒酸加小家」，甚至反問「2026年啦仲派手信」。有人重視手信是否當地購入，有人只求禮輕情意重。原本一招慳行李位的方法，意外揭開打工仔旅行後的送禮壓力。



（eric.hon.750＠Threads）