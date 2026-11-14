購書¥199坐西西弗書店咖啡區　內地女被要求消費入座　怒退書離開

許多食店都要求客人消費才可以就座，但如屬同一集團的書店與咖啡室，兩者又該如何分清呢？北京1名女子早前晚在西西弗書店購買199人民幣（約233港元）的圖書及環保袋後，坐進與書店相連的咖啡區看書等人，約20分鐘後被店員告知須另購飲品或食品方可入座。女子稱自己已在書店消費，但店員指書店與咖啡店是2間店，購書不能當作咖啡區消費，女子最終怒退書離開。西西弗其後證實，全國逾500間分店均執行該套規則，惟被質疑多間分店告示僅寫明「請消費入座」，而未列明「消費」不包括購書，令外界質疑店家未有清楚告知顧客有關安排。

北京一名女子在西西弗書店購買近200元人民幣（約235港元）的物品，坐進與書店相連的咖啡區看書等人，約20分鐘後被店員告知座位屬消費區，須另外消費方可入座。（網上圖片）

買書199元坐20分鐘 即遭店員要求另購飲品

根據《九派新聞》及《上觀新聞》報道，今年11月6日，周女士當晚在西西弗書店買了3本書及1個環保袋，收據合計199元人民幣（約233港元）。付款後，她坐進與書店完全連通的咖啡區看書等人，落座約20分鐘後，店員拿着飲品單前來，告知咖啡店座位屬消費區，須消費入座。

根據《九派新聞》及《上觀新聞》報道，周女士當晚買了三本書及一個環保袋，收據合計199元人民幣（約233港元）。（《上觀新聞》圖片）

「我說我消費了，店員說咖啡店和書店是兩間店，在書店購書不能視為在消費區消費。」周女士表示，自己並非不接受消費入座，而是認為規則應在購書、進店前清楚告知，而非坐下後才由店員拿着飲品單說明，她最終將書退款後離店。

我說我消費了，店員說咖啡店和書店是兩間店，在書店購書不能視為在消費區消費。 周女士表示

西西弗官方回應：與矢量咖啡「營業額分開計算」

西西弗微信小程序（類似App小程式）客服回應稱，實體店消費區規定客人須惠顧咖啡館內的商品方可入座，一人一座。一名門店的業務主管向《上觀新聞》解釋，書店與旗下的矢量咖啡雖然在空間和裝修上相互打通，但內部按不同部門分開計算營業額，顧客若要在咖啡區落座，須購買咖啡、其他飲品或烘焙產品，購書不能替代，目前全國所有門店均執行這規則。該主管坦言，自己起初也以為買書算消費，直至公司明確通知才知並非如此，並補充指兩邊的會員卡及增值餘額可以通用。

西西弗微信小程序（類似App小程式）客服回應稱，實體店消費區規定客人須惠顧咖啡館內的商品方可入座，一人一座。（網上圖片）

告示僅寫「消費入座」未列明細則 免費閱讀區座位有限

《上觀新聞》記者11月10日以顧客身份走訪武漢多間門店，發現矢量咖啡入口地面貼有「消費區」標示，旁邊立牌及每張桌角均寫明「請消費入座，一人一座」，但全部告示均未進一步說明「消費」是否包含購書，亦未寫明購書後不能入座。

《上觀新聞》記者11月10日以顧客身份走訪武漢多間門店，發現矢量咖啡入口地面貼有「消費區」標示，旁邊立牌及每張桌角均寫明「請消費入座，一人一座」。（《上觀新聞》圖片）

同時，書店內的免費閱讀區普遍僅設一張長桌配4至6把座椅，兒童閱讀體驗區約可容納6至10人，座位爆滿時不少兒童只能坐在書架旁的地面閱讀。

書店內的免費閱讀區普遍僅設一張長桌配4至6把座椅，兒童閱讀體驗區約可容納6至10人。（《上觀新聞》圖片）

網民評價免費座位極少。（網上圖片）

爭議焦點在事前告知義務

今次討論的核心並非咖啡區應否收費，而是消費規則何時告知。內地《消費者權益保護法實施條例》2024年7月1日施行，第十條要求經營者以顯著方式標明服務項目、內容、價格及計價方法，標示須清晰醒目。

今次討論的核心並非咖啡區應否收費，而是規則何時告知。（網上圖片）

不少網民質疑，書店與咖啡店名義上連通、裝修上打通，收費時卻分得清清楚楚；亦有意見認為收費規則可以理解，但希望標示放在顯眼位置，讓顧客入店前自行選擇。



西西弗在全國89個城市擁有超過500間分店，這套「買書與咖啡分開核算」的規則牽涉龐大消費群體。

西西弗在全國89個城市有超500家門店，在武漢有多家分店。（網上圖片）