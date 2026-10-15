南寧美食｜12家在地小吃＋5家咖啡店　必食螺螄粉/老友粉/檸檬鴨

一起去廣西南寧逛吃吧！



吃了12家本地人推薦的小店，喝了5家漂亮咖啡店。

南寧地道小吃店，12家

從深圳出發，高鐵三個半小時左右便可抵達南寧，一張車票就能跨進廣西的煙火世界。作為廣西首府，這座別稱邕州的綠城被滿目綠意環繞，氣候温潤，三街兩巷藏着老邕州記憶，中山路夜市夜夜熱鬧，從螺螄粉、老友粉、捲筒粉到各色小吃，整座城彷彿為愛吃之人而生。

1. 南寧螺螄粉熱門榜第1：老柳州雙姐螺螄粉

到達南寧，第一件事當然是吃一碗地道的螺螄粉，位於建政路夜市街的「老柳州雙姐螺螄粉」，是點評網南寧螺螄粉排行榜第1，不用等天黑夜市就能吃到。

螺螄粉原味、螺肉、三鮮、乾撈4款選擇，滷菜可以自己加，湯底香濃，辣勁十足。米粉韌勁很足，口感Q彈，記得加一個靈魂的炸蛋，吸滿湯汁一口咬下，很上癮。

老柳州雙姐螺螄粉

地址：青秀區園湖北路33號雙姐螺螄粉

營業時間：09:00-次日01:00

人均：¥17



2. 來南寧必吃的捲筒粉：邕大唐捲筒粉

很多朋友推薦來南寧必須吃捲筒粉，琅西夜市便有一家排隊王「邕大唐捲筒粉」，每天早上一開檔就排隊到凌晨，有時米漿用完了還要等下一桶米漿磨好才能吃到。

檔口的兩個爐子，店員每天反覆卷粉，邊角都是厚厚的粉漿。來打卡記得選豆角肉末餡，吃起來非常的香，出爐淋上一層黃皮醬一層醬油，酸甜鮮香。

邕大唐捲筒粉

地址：青秀區津頭街道金洲路琅西29棟5號

營業時間：09:00-次日01:00

人均：¥8



3. 自己排號的老友粉：邕味老友

南寧嗦粉必吃「三巨頭」，剩下的老友粉嚐了這家之前刷到劉畊宏也來打卡過的「邕味老友」，下單之後發需要把小票插到檔口的數字板上，店裏的阿姨才會做你點的粉，來南寧才知道這裏很多粉店都是這麼排號的。

老友粉都是現點現炒的，個人覺得這家味道有點偏鹹，但是老友粉口感很好，米香味很濃。

邕味老友

地址：西鄉塘區人民西路82-1C、82-1D號

營業時間：09:00-次日01:00

人均：¥14



4. 全自助自選，酸甜口果醬燒烤：小杜果醬燒烤

最近很火的果醬燒烤，特意掐準下午六點半營業就來，落坐已經有一波人在等了，店裏的燒烤烤串全部自選，選好後算錢結賬，然後取號等師傅烤好上桌。

烤串種類很豐富，葷素粗略看超過60種，戶外炭火現烤，想吃要耐心等一下。酸甜口的燒烤第一口確實有點不習慣，但整體味道個人覺得還不錯。如果不喜歡的朋友，也可以選傳統口味的就好。

小杜果醬燒烤

地址：青秀區津頭街道金洲路與錦州路西一里交叉口東南150米

營業時間：18:30-次日02:00

人均：¥54



5. 藏在巷子裏的糯米飯，5塊錢1碗：梁阿婆廿年老牌扣肉糯米飯

藏在華興里老街的一家必吃榜小店，聽說附近很多街坊會特意來吃一碗5塊的素糯米飯。第一次來可以直接點扣肉香腸，扣肉是每天現燉的，肥瘦均勻相間，軟爛入味。

香腸就是廣東的臘腸，醃製的剛剛好，不會太鹹或太甜，酒香很足，搭配綿密的糯米飯，吃一碗太滿足了。

梁阿婆廿年老牌扣肉糯米飯

地址：西鄉塘區永寧街華興里1-4號

營業時間：07:00-19:00

人均：¥12



6. 南寧獨一份，自選爆炒生料：侏羅紀爆炒生料

除了嗦粉，廣西朋友推薦來南寧必吃的，便是這裏獨一份爆炒生料，每家口味不同，這家「侏羅紀爆炒生料」是被最多人安利的一家。雖然藏在一個遠離市中心的小區鐵皮棚裏，但是很多人還是特意來打卡。

生料是自選的，每人把選好的生料夾到盤子裏，稱重結賬後師傅就會依次把生料炒熟，最後加入獨門的調料大火爆炒出鍋。店裏除了生料以外，米飯、米粉、小米粥，各式小菜都是免費任吃的，可以吃到飽再走。

侏羅紀爆炒生料

地址：青秀區柳沙路16號柳沙三興花園

營業時間：11:30-20:30

人均：¥68



7. 必吃榜推薦檸檬鴨：甘家界檸檬鴨

甘家界檸檬鴨，是廣西響噹噹的非遺招牌名菜，有土鴨和白鴨可以選，我們選了店員推薦的土鴨。

大塊斬件的鴨肉，鍋旺火先煸出鴨油，逼出肉香，再下入陳醃老檸檬、酸椒，鴨肉酸而不衝、辣而不燥，很送飯。

甘家界檸檬鴨

地址：青秀區民族大道137號春暉花園A區二層

營業時間：10:00-22:00

人均：¥83



8. 菜市場裏的生榨米粉：李姐生榨米粉

安北下早市是南寧最熱鬧的市場之一，每天一大早就人群熙攘，這裏也藏着很多地道的小店，這家「李姐生榨米粉」，是很多回頭客的一家。

明檔能看到新鮮壓榨的米粉落入沸鍋，燙熟就撈起入碗，澆上慢熬的骨湯與濃稠肉醬，自助小料台有紫蘇、辣椒、檸檬醬、酸菜等配料，可以按口味自由添加，調出專屬自己的風味。

李姐生榨米粉

地址：興寧區人民北一里550號

營業時間：07:00-15:00

人均：¥13



9. 建政路夜市，豆漿油條走鬼檔：夜飲建政路豆漿油條

建政路夜市街裏的一家「走鬼檔」，之前刷大表哥視頻看到，就來蹲點一下。每天晚上七點半到八點擺攤，座位不多，都是老闆娘自己擺出來的，只賣油條、葱油餅、豆漿3款小吃。

油條和葱油餅是每天炸好送過來的，油條蘸着冰豆漿吃很舒適，個人更喜歡葱油餅，是甜口的，有點像廣東的牛脷酥。

夜飲建政路豆漿油條

地址：青秀區建政南路古記老牌捲筒粉斜對面

營業時間：19:00-次日04:00

人均：¥8



10. 來南寧吃酸嘢，就去酸品王：酸品王

來廣西必吃的一家酸嘢店，水果選擇很豐富，芒果、桃子、菠蘿、番石榴、青芒等20多種可選，辣度也可以根據自己口味調整，吃完晚飯來一份，清爽解膩。

酸品王

地址：南寧多家分店

營業時間：不同門店時間不同

人均：¥18左右



11. 大鍋自選牛雜：覃叔牛雜

本地人表示不能錯過的牛雜，現場沒有菜單，僅有一口現煮的大牛雜鍋，鍋邊放着長筷，想吃什麼自己夾，夾完讓阿姆取下串，自己淋醬，有老表最愛的黃皮醬、也有特調的辣醬、番茄醬……就算選上滿滿一碗，也就二十來出頭。

覃叔牛雜

地址：南寧壯志路9號邕江御景一期工程一樓2、3號鋪

營業時間：09:00-24:00

人均：¥16



12. 水街老牌涼茶館：水街老牌涼茶

這店就開在水街的大樹腳下，老闆娘在樹下擺了桌椅。嗦了粉撐着就可以來這，點碗招牌槐花粉。除此之外，店裏還有涼粽，粟米糖水，都是小時候的味道。

水街老牌涼茶

地址：南寧水街27號

營業時間：07:00-19:00

人均：¥7



逛街喝咖，南寧也可以很chill

南寧不僅有街頭的市井氣，漫步在南寧的街道也挺舒適的，不用照着攻略趕路，順着老城街巷隨意遊走居民樓之間散落着一間間個性十足的小店，藏在深巷裏的社區咖啡館、復古氛圍感滿滿的雜貨鋪、小眾獨立書店等等，驚喜往往藏在轉角。

1. 菜市場咖啡店：安北下咖啡店

藏在安北下菜市場的小角落，店名就叫「安北下咖啡店」，是南寧排名第1的咖啡。咖啡店保留獨棟老房子的陳設，鬆弛感拉滿，二樓開放式平層，可以在陽台旁看樓下菜市場熙攘的人群，木桌、石椅、蒲扇，好像兒時回老家的感覺。

點了一杯招牌「橘子羅勒」，入口甜潤絲滑，苦度和酸度剛剛好，一邊聽着菜市場叫賣聲，一邊喝咖啡，也是很特別的體驗。

安北下咖啡店

地址：興寧區人民東路北一里302號

營業時間：10:00-18:00

人均：¥25



2. 新竹路必打卡咖啡店：Together Coffee＆Loungebar

被安利說新竹路咖啡一條街必打卡的一家店，人氣確實很高，下雨天外擺也坐滿人。愛爾蘭咖啡很絲滑，苦度很足，是個人喜歡的風味，斑斕蛋糕味道很清新，一點都不甜膩。

Together Coffee＆Loungebar

地址：青秀區新竹路北二里11-1號

營業時間：08:00-次日02:00

人均：¥31



3. 限定特調「愛美麗」：Boogie Child Design House

逛着逛着突然下雨，打濕衣服前走到了boogie child，被很多咖友種草的一家店。

剛上線特調「愛美麗」，樹莓搭配黑巧風味，讓人想起了電影《天使愛美麗》女主的造型，入口很絲滑，淡淡堅果香在口中迴盪。店裏還收藏了一些黑膠唱片和日雜，略帶小復古的調調，挺治癒。

Boogie Child Design House

地址：青秀區新竹路28-10-10號

營業時間：11:00-19:00

人均：¥35



4. 古城路巷子小書店：Q塔書屋

古城路上citywalk隨手搜到了這家小店，藏在小巷盡頭的一個小裏，不是特意來打卡，都發現不了。

店裏的設計很舒適，好像漫畫裏的小房子，紅色的點綴俏皮可愛，陳列的各種繪本，書籍，手賬，都很有趣。店裏也供應一些簡單的咖啡和特調，坐下來休息下也不錯。

Q塔書屋

地址：青秀區古城路26號6棟101

營業時間：10:00-19:00

人均：¥23



5. 越南滴濾咖啡：越南中原傳奇咖啡

離開前來逛南寧萬象城，發現一家越式咖啡專門店，店裏的豆子都是深烘製作的，點了經典的滴濾咖啡，煉乳的調和恰到好處，口感濃郁，有一點回甘。

越南中原傳奇咖啡

地址：青秀區民族大道136號萬象城6層L602號

營業時間：09:00-22:30

人均：¥35



南寧，市井和閒適共存

來南寧之前，這座城市給人的感覺是一座煙火氣滿滿的美食之城，遊玩三天之後，才發現這裏非常舒適怡然，生活節奏舒緩，街巷適宜漫步，放慢腳步閒逛，是邕城獨有的鬆弛感。