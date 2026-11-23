現代人習慣在報章或社交媒體上瀏覽「十二星座運程」，分析性格特質、愛情走勢、事業財運等。「十二星座」的說法，最早可以追溯至數千年前的美索不達米亞平原，古巴比倫人仰望星空、劃分出「黃道十二宮」（Zodiac），目的並非為個人算命，而是為了在祭祀、行政與天文測量上建立一套精準的曆法與天球坐標系統。



現代人習慣在報章或社交媒體上瀏覽「十二星座運程」，分析性格特質、愛情走勢、事業財運等，而古巴比倫人劃分出「黃道十二宮」（Zodiac）是為了在祭祀、行政與天文測量上建立一套精準的曆法與天球坐標系統。（AI生成圖片）

陰曆與四季出現「時間差」 古巴比倫祭司靠觀星強行矯正

根據美國哈珀學院（Harper College）出版的開放式天文學教科書《Cosmic Time》第11章〈文明搖籃中的曆法〉指出，包括蘇美爾人與古巴比倫人在內的早期美索不達米亞文明，最初採用的是以實際觀測月相為基礎的「陰曆」。陰曆體系下，夜空中出現第一道新月，便象徵新的一月開始，因此1個陰曆月只有29或30天，12個陰曆月加起來僅約354天。

括蘇美爾人與古巴比倫人在內的早期美索不達米亞文明，最初採用的是以實際觀測月相為基礎的「陰曆」。夜空中出現第1道新月，便象徵新的1月開始（AI生成圖片）

陰曆的計算法，比起現代使用的地球繞太陽公轉1圈的「回歸年」（約365.24天）足足少了約11天。若不加以修正，原本應在特定季節舉行的農耕播種與宗教慶典就會隨時間嚴重漂移，失去季節秩序。為解決這個「時間差」，古巴比倫祭司兼天文學家發展出「置閏」制度，國王會在天文祭司的建議下頒布敕令，在曆法中強行插入「第13個月」，將陰曆強行拉回與自然農耕季節同步的軌道。



為何圓周是360度？「60進制」與理想曆法精準推算

每月依賴肉眼觀測新月來定初一，每月究竟是29天還是30天充滿了不確定性，在行政與天文推算上極為繁瑣。據《Cosmic Time》記載，古巴比倫祭司在保留民間陰曆的同時，另外構建了1套「360天理想曆法」，將1年劃分為12個月，每個月固定為30天，作為簡化天文計算的理論模型。

美索不達米亞出土的泥板天文文獻《MUL.APIN》。（大英博物館官網）

古巴比倫人精通「六十進制」（Sexagesimal）算術體系，基數60具有極佳的實用算術特質，能被眾多整數整除，大幅簡化了分數分割與數值運算。根據美索不達米亞出土的泥板天文文獻（如《MUL.APIN》）記載，古巴比倫人透過長達數百年的觀測，發現太陽、月球與肉眼可見的五大行星，始終沿著一條固定天區運行的規律。

古巴比倫人透過長達數百年的觀測，發現太陽、月球與肉眼可見的五大行星，始終沿著一條固定天區運行的規律。（Unsplash圖片）

為了能像在地面上丈量土地般精準標記太陽的位置，古巴比倫人在公元前5世紀前後，將360天理想年的數學邏輯投射至天球軌道，將黃道均勻切割為12份，每份恰好佔30度，整圈共360度。這套設計在數學結構上，完美對應「12個月、每月30天」的理想曆法，令太陽在天球上大約每天前進1度，這亦是現代幾何學將圓周劃分為360度的歷史根源。

古巴比倫人在公元前5世紀前後，將360天理想年的數學邏輯投射至天球軌道，將黃道均勻切割為12份，每份恰好佔30度，整圈共360度，這亦是現代幾何學將圓周劃分為360度的歷史根源。（AI生成圖片）

處女座原名叫「犁溝」？

對古巴比倫學者而言，黃道就像錨定在恆星上的坐標網格，當泥板記錄某顆行星位於「獅子宮」時，就等同在標註位置或時間。古巴比倫人在黃道各區段採用鄰近星座的名稱作代號，命名充滿農耕與神話色彩，例如現代人熟知的「處女座」，在巴比倫楔形文字中被稱為「犁溝」（MUL.ABSIN），象徵農耕與土地；「白羊座」則被稱為「受僱的農夫」（MUL.LU.HUN.GA）。

「處女座」，在巴比倫楔形文字中被稱為「犁溝」（MUL.ABSIN），象徵農耕與土地。（AI生成圖片）

「白羊座」在巴比倫楔形文字中被稱為「受僱的農夫」（MUL.LU.HUN.GA）。（AI生成圖片）

十二星座何時才從「看天種田的日曆」變成「個人算命工具」？

現代西方沿用的許多星座神話與結構均承襲自古巴比倫。在美索不達米亞早期，天象預兆僅服務於國王與國家命運，例如預測戰爭勝負或農作物豐歉。直到公元前5世紀末，古巴比倫才出現史上最早的「個人星盤」（Horoscope），是根據個人出生日期與行星位置進行推算，不過本質上仍只是天文位置清單，幾乎沒有複雜的性格或命運預測。直到這套系統傳入古希臘與羅馬，經過希臘化時期哲學、神話與幾何宮位體系，才演變成今日風靡全球的十二星座占星文化。