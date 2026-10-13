2027星座愛情運｜4星座關係迎考驗　感情已失去快樂或迎新開始

【星座運勢／處女座／天秤座／人馬座／山羊座】2027年未必人人都是桃花年。英國占星師Patrick Arundell的全年預測顯示，處女座、天秤座、人馬座及山羊座較容易面對關係篩選，有人需要重新設定界線，有人則可能發現一段感情已失去快樂。對這4個星座而言，2027年的重點不是勉強維持，而是判斷眼前的人是否仍值得同行。



處女座、天秤座、人馬座及山羊座2027年較易面對感情篩選，需要重新思考眼前關係是否值得延續。（AI生成圖片）

4大星座面臨感情考驗 需學懂「斷捨離」

相較之下，處女座、天秤座、人馬座（射手座）及山羊座（摩羯座）在2027年更容易遇上關係篩選，核心課題不是勉強維持，而是判斷一段感情是否仍值得繼續。



處女座2月的月食可能令長期累積的不滿爆發，若一直感到不被聆聽或尊重，關係甚至可能走向終點。

天秤座全年有土星在第7宮「把關」，部分友情、曖昧或戀愛會自然淡出，留下真正可靠的人。

人馬座（射手座）的關鍵時間落在3月底至4月初。Patrick明確提醒，不應只因熟悉而死守一段已失去快樂的關係。

山羊座（摩羯座）同樣在這段時間面臨「留下還是離開」的選擇，部分關係有機會復甦，但若已經變成沉重負擔，放手反而有助重新成長。

對這4個星座而言，2027年的「斷捨離」並不等於感情運差。Patrick多次強調，結束一段不合適的關係，有時正正是為更好的新開始騰出位置。



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2027年部分星座感情運先苦後甜，結束不合適的關係後，反而有機會迎來更健康的新開始。（AI生成圖片）

【2027年12星座愛情運】處女座2027年感情進入篩選期，是否被尊重及聆聽成為關係能否延續的重要關鍵。（01製圖／AI生成圖片）

【2027年12星座愛情運】天秤座2027年由土星為感情「把關」，不合適的人逐步離場，真正穩固的關係則有機會留下。（01製圖／AI生成圖片）

處女座｜2月感情大考驗 不被尊重或選擇離開

處女座2027年的愛情主題不是一味增加桃花，而是重新確認自己的需要及底線。



2月20日處女座月食發生時，逆行火星幾乎與月亮重疊，同時天王星形成強烈角度。處女座會比平日更難壓抑不滿，如果長期在一段關係中感到不被聆聽、不受尊重，這次月食可能成為終點。3月底至4月初亦是一個「放下」窗口，可能涉及舊戀人、既有關係或一直放不下的情緒。如果已經不享受一段關係，2027年很可能會作出離開的決定。

不過這不代表全年感情差。7月26日後木星進入處女座，自信、自我認同及吸引力提升，當處女座不再為維持關係而犧牲自身需要，反而更有條件建立真正適合自己的新關係。

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【2027年12星座愛情運】天秤座2027年由土星為感情「把關」，不合適的人逐步離場，真正穩固的關係則有機會留下。（01製圖）

【2027年12星座愛情運】天秤座2027年由土星為感情「把關」，不合適的人逐步離場，真正穩固的關係則有機會留下。（01製圖）

天秤座｜土星為愛情把關 8月新桃花值得期待

天秤座2027年的第7宮持續受到土星影響，感情標準明顯提高。



土星在這裏更像感情世界的「守門員」，未必只是製造阻力，亦會幫助天秤座看清哪些人值得留下，哪些關係只是消耗自己。2月底至4月初是關係整理期。部分友情、曖昧甚至長期戀愛若已失去原來意義，可能逐步退出生活，但騰出的空間亦可能由新人填補。

8月則是全年較亮眼的感情月份。獅子座日食配合金星，令社交吸引力上升，單身者若在社交場合遇到喜歡的人，可以較主動；已有伴侶者經過前半年的現實考驗後，亦較容易看清這段關係是否真正穩固。

處女座與天秤座2027年均要重新設定感情界線，前者重視是否被尊重，後者則要分辨誰值得留下。（AI生成圖片）

【2027年12星座愛情運】人馬座2027年的感情課題是學懂放手，不再因習慣或熟悉而勉強留在不快樂的關係。（01製圖／AI生成圖片）

【2027年12星座愛情運】人馬座2027年的感情課題是學懂放手，不再因習慣或熟悉而勉強留在不快樂的關係。（01製圖）

人馬座（射手座）｜3月底至4月關係大洗牌 放手才有新可能

人馬座（射手座）2027年的戀愛關鍵字是「不要因熟悉而勉強留下」。



由於土星全年影響強烈，如果一段感情已令人不快樂，2027年很可能走到終點。尤其3月底至4月初，木星、火星與南交點形成重要組合，會把「是否仍值得繼續」這個問題推到眼前。人馬座可能明知一段關係已失去快樂，卻因為熟悉、習慣或害怕重新開始而捨不得放手。重點是不應死守已經不再適合自己的東西，因為更好的新選擇可能正在前面。

因此，人馬座2027年的愛情重點並非「多人追」，而是先清理舊關係或舊模式，再為真正合適的人騰出位置。

【2027年12星座愛情運】山羊座2027年感情重點在取捨，部分舊關係有機會回暖，不適合的關係亦可能正式告終。（01製圖／AI生成圖片）

【2027年12星座愛情運】山羊座2027年感情重點在取捨，部分舊關係有機會回暖，不適合的關係亦可能正式告終。（01製圖／AI生成圖片）

山羊座（摩羯座）｜舊關係有機會翻生 不適合的亦會正式放下

山羊座（摩羯座）2027年的感情運並非單純好或壞，而是非常強調「選擇」。



年內山羊座月食牽動自己與伴侶之間的拉扯：自己想要甚麼、對方想要甚麼，以及現實環境允許甚麼，都需要重新取得平衡。幸好金星在這次星象中具有緩衝作用，即使雙方出現分歧，也未必代表關係必然結束。相反，隨着全年發展，部分關係有機會重新恢復活力。土星與木星的良好連結亦有利處理親密感及長遠承諾。

但3月底至4月初仍是重要關口。如果一段關係已成為負擔，山羊座亦可能選擇離開，過程甚至會有點痛苦。不過只要是基於正確理由作出的決定，放下之後反而有助成長，重新騰出空間建立更健康的關係。

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【本文為占星預測參考英國占星師 Patrick Arundell發布之2027年運勢系列解讀】