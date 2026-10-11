2027星座愛情運｜5星座桃花旺　天蠍座多人追、水瓶座8月有望脫單

【星座運勢／金牛座／獅子座／天蠍座／水瓶座／雙魚座】2027年哪些星座愛情運勢爆發，最有機會脫單？英國占星師Patrick Arundell早前發布2027年12星座全年預測，分析日月食、火星逆行、木星換座等星象對感情及人際關係的影響。



【2027年12星座愛情運】雙魚座2027年愛情運下半年明顯轉強，7月底後伴侶及新戀情機會同步升溫。（AI生成圖片）

5大星座桃花訊號突出 下半年脫單機率高

綜合Patrick Arundell的2027年預測，金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座及雙魚座的新戀情訊號相對突出，而且不少好消息都集中在下半年。



金牛座由7月26日起迎來木星進第5宮，戀愛及約會機會明顯擴張。

獅子座的第7宮全年兩度受到食相觸動，8月更有金星加持。

天蠍座則由年初已有強烈吸引力，不乏仰慕者，甚至可能同時出現多於1段曖昧。

水瓶座上半年雖然先經歷關係篩選，但8月2日第7宮日全食配合金星，是全年相當亮眼的戀愛時段。

雙魚座則由7月底開始木星進入第7宮，伴侶及新關係運勢升溫，年底再有金星與火星帶來新火花。

換言之，這5個星座的共同點都是下半年比上半年更值得期待。單身人士若想擴闊社交圈、認識新對象，7月底至年底尤其值得把握。

【2027年12星座愛情運】金牛座2027年感情運後勁十足，7月底後戀愛及約會機會逐步增加。（01製圖／AI生成圖片）

【2027年12星座愛情運】金牛座2027年感情運後勁十足，7月底後戀愛及約會機會逐步增加。（01製圖／AI生成圖片）

金牛座｜7月底木星進戀愛宮 脫單機會明顯增加

金牛座是2027年戀愛運相當值得留意的星座之一。



守護星金星年初位於第7宮，令伴侶、承諾及親密關係從年初已成為重要課題。不過金星與木星形成較緊張角度，不論單身或已有伴侶，都不宜因一時氣氛良好而過早承諾。1月至2月火星亦在第5宮逆行，舊有感情問題、曖昧關係甚至過往情緒可能再次浮面，年初較適合觀察，而非急於為關係定性。

最大轉捩點在7月26日。木星正式進入處女座，即金牛座代表戀愛、約會及快樂的第5宮，展開約1年的新周期。單身者下半年認識新對象的機會明顯增加，有伴侶者亦較容易重新找回拍拖時的甜蜜與生活樂趣。

【2027年12星座愛情運】2027年5大桃花星座戀愛運升溫，金牛、獅子、天蠍、水瓶及雙魚下半年更值得期待。（AI生成圖片）

【2027年12星座愛情運】獅子座2027年伴侶宮兩度受食相觸動，新戀情及長期承諾均值得期待。（01製圖／AI生成圖片）

【2027年12星座愛情運】獅子座2027年伴侶宮兩度受食相觸動，新戀情及長期承諾均值得期待。（01製圖／AI生成圖片）

獅子座｜伴侶宮兩度受食相觸動 新戀情及承諾同樣突出

獅子座是2027年感情變化最明顯的星座之一。



2月6日水瓶座日食直接落入第7宮，並靠近北交點及冥王星，可能為婚姻、戀愛或重要的一對一關係揭開新階段。8月更加突出。8月2日獅子座日全食落在本命宮，而且金星相伴，個人吸引力、自信及存在感都有提升；到8月17日，另一場水瓶座月食再次觸動第7宮。

這組星象有利出現強烈吸引力的新戀情，以及更溫暖、穩定的承諾。單身獅子座有望遇到令人心動的新對象，已有伴侶者亦可能把關係推向更明確的下一階段，8月尤其是全年感情重點月份。

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【2027年12星座愛情運】天蠍座2027年吸引力強勁，仰慕者增加，甚至可能同時出現多於一段曖昧關係。（01製圖／AI生成圖片）

【2027年12星座愛情運】雙魚座2027年愛情運下半年明顯轉強，7月底後伴侶及新戀情機會同步升溫。（01製圖／AI生成圖片）

天蠍座｜全年吸引力強 桃花可能不止1個

天蠍座可算2027年桃花存在感最強的星座之一。



金星年初便位於天蠍座，仰慕者有望增加，不論單身與否，都較容易引起別人注意，部分曖昧甚至可能來自工作環境。太陽月亮中點與天王星互動，更可能帶來突然出現、發展速度很快，而且化學作用強烈的關係。這類關係甚至可能不止1個，但未必全部能長久發展。

4月中後凱龍星進入第7宮，重要課題是相信自己值得擁有健康、平等的親密關係。因此天蠍座2027年的問題未必是「有沒有桃花」，而是要分辨猛烈吸引力究竟只是短暫火花，還是真正值得投入的感情。

【2027年12星座愛情運】水瓶座2027年感情走勢先整理、後開花，上半年清理舊模式，8月迎來全年桃花高峰。（01製圖（01製圖／AI生成圖片））

【2027年12星座愛情運】水瓶座2027年感情走勢先整理、後開花，上半年清理舊模式，8月迎來全年桃花高峰。（01製圖（01製圖／AI生成圖片））

水瓶座｜上半年清理舊模式 8月迎全年最強桃花期

水瓶座2027年的感情走勢相當清晰：上半年整理，下半年開新局。



木星年初仍在第7宮逆行，1月10日起火星亦逆行，舊有伴侶模式、承諾及關係問題可能再次浮面。2月至4月初是明顯的關係整理期，一些失去意義的舊模式可能被迫結束。

真正重頭戲落在8月。8月2日獅子座日全食直接落入第7宮，而且金星與太陽合相。這次星象整體偏正面，單身水瓶座有較強的新戀情機會；已有伴侶者則可能迎來關係復甦，甚至討論更正式的承諾。8月17日水瓶座月食再為關係帶來清晰度及穩定性，因此8月幾乎可以視為水瓶座2027年的感情黃金期。

【2027年12星座愛情運】雙魚座2027年愛情運下半年明顯轉強，7月底後伴侶及新戀情機會同步升溫。（01製圖（01製圖／AI生成圖片））

【2027年12星座愛情運】雙魚座2027年愛情運下半年明顯轉強，7月底後伴侶及新戀情機會同步升溫。（01製圖／AI生成圖片）

雙魚座｜7月底木星進伴侶宮 年底可能遇上令人心動的人

雙魚座是2027年後半年另一個愛情運值得留意的星座。



年初火星位於第7宮並逆行，1月至2月可能出現關係進度放慢、對方態度不明朗，或者自己重新思考一段感情的情況。真正轉折發生在7月26日，木星正式進入處女座，即雙魚座的第7宮，為伴侶及新關係帶來相當大的機會。若現有關係已不適合，這段時間亦可能先推動轉變，讓雙魚座放下舊的人，騰出位置給真正適合的對象。

8月後人際互動進一步改善，而到年底更有另一個亮點。金星與火星在山羊座合相，聖誕節前後有可能出現令人相當心動的新連結，新發展中的友情或社交關係亦可能突然擦出火花。

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【本文為占星預測參考英國占星師 Patrick Arundell發布之2027年運勢系列解讀】