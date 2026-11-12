2023年10月，黃仁勳在HP訪談被問誰適合演自己，答成龍，笑稱大家長得一樣。3年後他承認對妻子不忠，網民翻出舊片，聯想成龍1999年那句「我犯了全天下男人都會犯的錯」，笑說黃仁勳中了成龍魔咒。接着蕭若元一連兩天，即11月10日、11日在YouTube開咪，堅決地給出「絕對答案」，指黃仁勳絕對不會落台，還指網民可在博彩網站投注。當時許多網民都說，黃仁勳先自己投向成龍懷抱，這次再得到「燈神」的「燒生」（蕭生）加持，看來他在英偉達的地位「凍過水」，可說命不久矣。



英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳接連被爆婚外情。（Reuters）

蕭若元的第2條影片播出後不足24小時，11月11日美東時間早上，《紐約時報》再爆黃仁勳的第二段婚外情，對象是直接向他匯報的英偉達醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）；數分鐘後，《華爾街日報》報道董事會準備撤換他，令英偉達盤後股價跌約8%。連登仔不禁高呼：「燒生又燈中，今次燈死黃仁勳！」

蕭若元拍片直指認為黃仁勳絕對不會下台。（YouTube@memehongkong截圖）

蕭若元拍片直指認為黃仁勳絕對不會下台。（YouTube@memehongkong截圖）

甚麼是「成龍魔咒」？

「成龍魔咒」始於2010年，當時由成龍任代言人的霸王洗頭水被驗出二惡烷後，網民隨即清算由成龍代言產品，例如小霸王、愛多VCD、汾湟可樂，指他代言品牌多數出事，該詞兩個月後入選該年的互聯網10大熱詞。黃仁勳自己點名成龍，事後自己出軌，網民紛紛嘲笑黃仁勳不信邪、自作孽。

外國專頁Riches今年引述HBO消息，指成龍（Jackie Chan）將於即將製作的影集《Silicon Empire》（中文翻譯為：矽谷帝國）出演NVIDIA CEO黃仁勳，但證實並無其事，圖片亦只是AI生成的示意圖。

蕭若元說了甚麼，沒有說甚麼？

被網民喚作「燒生」、「燈神」的蕭若元，在YouTube頻道 「memehongkong」上載影片，11月10日《AI大反彈獨漏輝達！黃仁勳會否落台我有絕對答案》及翌日《黃仁勳落台離婚？依家賭賠率係？》，他於片中下結論，指黃仁勳不可能辭任，亦不可能被迫落台，理由離不開功績與能力。

論功績，蕭生沒有錯，黃仁勳於1993年創辦英偉達，持股3.58%，無雙重股權，六十多名高管直接向他匯報，無公開接班人，而英偉達市值由數十億美元擴展至現時的過萬億美元，黃仁勳的確功不可沒。但「功勞大所以不會被換」是行情判斷，不是公司法命題。



董事會換一個行政總裁，需要多少理由？

英偉達2024年3月修訂章程第32條訂明，在任董事過半數可隨時有因或無因罷免任何高級職員，行政總裁亦在列（公司8-K附件3.1、條文解讀），不必先有刑事定罪。2018年6月英特爾董事會接受科再奇辭任，只因一段舊情違反禁止親密關係政策；同一份官方新聞稿還預告該季營收創紀錄的169億美元。業績好，一樣要走。麥當勞前行政總裁Easterbrook其後被證交會指誤導投資者，罰40萬美元、五年內不得任上市公司高管（SEC文件、BBC）。能力不是免死金牌。

哪一項變量沒有算進去？

11月4日，三名共和黨籍眾議院委員會主席聯名致函，以「重大國家安全疑慮」為由，要求黃仁勳11月18日出席閉門簡報，11月11日前答覆（香港01引路透社及彭博）。英偉達董事會11月8日聲明一方面說把美國國家與經濟安全置於首位，一方面說沒有理由相信機密受損，並表明對他有信心。11月9日股東集體訴訟入稟，10日獨立董事聘前聯邦檢察官主持調查（上海證券報）。



蕭若元計算的是一個人對公司的價值，華盛頓計的是一間公司對國家的風險，兩條數不在同一張表上。

紐約時報11月11日報道，據五位曾在英偉達公司工作的人士透露，黃仁勳除與黃樂存在婚外情之外，同時他還與一名向他匯報工作的管理人員存在婚外情，該對象為英偉達醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）。（Reuters）

為何「直接下屬」比「疑似間諜」黃樂更難收科？

黃仁勳爆出的第一段婚外情，還可推給外人身分，黃樂是新加坡Megaspeed前高層，爭議點落在國安，當中可能有政治角力。而第二段婚外情涉及下屬金伯利（Kimberly Powell），直接落在公司裏面。英偉達《行為準則》寫明要避免實際或潛在利益衝突，一旦出現須即時退出決策角色，可能構成衝突的活動包括「投資或個人關係」；準則另有一節叫「管理人員要以身作則」，並承諾及時徹底調查不當行為舉報。行政總裁與直接下屬的私人關係，動到的是晉升、薪酬、資源分配由誰把關。私德一旦伸向直接的匯報線，就不再是他在外面的鬼混事，而是100%公司內部事務。

網民笑稱蕭生今次又是「明燈指路」，紛紛留言叫他還是少說話：

燒山呢啲老而不，真係屁股指揮腦袋…因為自己重倉NVIDIA，變咗一廂情願覺得皮褸黃唔會出事。如果佢話傾向覺得皮褸唔出事機會大過會出事，都可能有啲說服力，依家咁斬釘截鐵話一定唔出事，可見已經上晒頭，冇咗冷靜分析能力…



出得信認衰仔，係明知大勢已去，下一步必然係問責落台



Conspiracy and leak of national secretive materials好大罪 唔係落台咁簡單



叻嘅咪再搵人出面，自己繼續幕後操盤…不過咁做一樣好危險，隨時越嚟越大鑊…



（綜合）