3人家庭轉排特快公屋2年！獲派柴灣300呎單位　網民大讚方正實用

公屋輪候遙遙無期，許多人不怕忌諱，轉為申請特快公屋單位，希望早日獲得安樂窩。本港有人妻在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」報喜，自己是3人家庭，一家人早於2019年已申請公屋，苦等約5年後，2024年轉而參加「特快公屋編配計劃」，終於今年成功「畢業」，獲編配柴灣公屋單位，面積大約300多平方呎，更於同年10月22日正式領取鎖匙，結束長達約7年的上樓之路。樓主形容「感恩順利」、「祝大家得償所願，快快上樓，安居樂業」。



樓主同年10月22日正式領取鎖匙，結束長達約7年的上樓之路，網民大讚單位實用。（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」圖片）

樓主一家由2019年首次申請至2026年10月22日領取鎖匙，整個過程歷時約7年；若由2024年參加特快計劃起計，則約2年成功上樓，樓主一家排公屋時間表：

2019年：開始申請公屋



2024年：開始排特快



2026年：特快畢業



2026年10月22日：拎鎖匙



樓主形容「感恩順利」、「祝大家得償所願，快快上樓，安居樂業」。（《季前賽》劇照）

帖文引來許多網民討論：

「恭喜晒」



「實用正正方方」



「恭喜！2019算好快！」



亦有人詢問到底是否柴灣興民邨，亦有興民邨居民估計樓主獲派興民邨單位，樓主回應「舊屋邨，40幾年樓」、「（同你）一樣」。（資料圖片）

亦有人詢問到底是否柴灣興民邨，亦有興民邨居民估計樓主獲派興民邨單位，樓主回應「舊屋邨，40幾年樓」、「（同你）一樣」。

究竟「特快公屋」比一般輪候快幾多？根據房屋局截至2026年6月底的最新公布，過去12個月獲安排入住傳統出租公屋的一般申請者，平均輪候時間為5.5年；若連同「簡約公屋」計算，公屋綜合輪候時間則為4.8年，較本屆政府上任前6.1年的高位縮短1.3年。

與上述數字相比，樓主一家輪候約7年才成功上樓，表面上甚至較全港平均輪候時間長。既然如此，為何仍稱為「特快畢業」？關鍵在於「特快公屋編配計劃」並非重新計算輪候年期，而是讓已持有有效公屋申請的合資格人士，有機會透過另一途徑提早揀選單位。

根據房屋局截至2026年6月底的最新公布，過去12個月獲安排入住傳統出租公屋的一般申請者，平均輪候時間為5.5年；若連同「簡約公屋」計算，公屋綜合輪候時間則為4.8年。（資料圖片/鄭子峰攝）

換言之，樓主雖然於2024年才參加特快計劃，但此前自2019年開始輪候的時間並沒有消失。參加計劃後能否更快上樓，則取決於單位供應、揀選次序及申請者是否願意接受可供選擇的單位。

值得注意的是，房委會公布的5.5年屬整體一般申請者平均值，並非3人市區家庭專屬數字，亦未能直接推算樓主透過特快計劃實際節省多少輪候時間。

根據房委會資料，「特快公屋編配計劃」旨在讓符合資格的公屋申請者，有機會提早入住公屋。與一般公屋編配不同，申請者可在計劃提供的單位名單中，按照認可家庭人數及單位編配標準，自行選擇合適單位。

房委會曾指，「特快公屋編配計劃」旨在讓符合資格的公屋申請者，有機會提早入住公屋。與一般公屋編配不同。（資料圖片）

不過，特快計劃提供的單位，大部份屬受歡迎程度較低的公屋單位，當中可能涉及位置、樓層、單位狀況或其他影響受歡迎程度的因素，申請者應仔細了解每個單位的實際情況。此外，特快計劃可供選擇的單位數目有限，分布地區亦不平均，即使符合申請資格，也不代表一定獲邀揀樓，更不保證能夠成功選取心儀單位。

參加特快計劃成功上樓，亦有部份限制需要注意。根據2026年特快計劃規定，接受自選單位的申請者及其家庭成員，在租約生效日期起計首3年內，不可要求調遷，除非涉及經有關部門或機構證實的特殊情況，或因房屋署要求而需要調遷，才可獲酌情處理。

至於2026年度特快公屋編配計劃，申請期為7月3日至16日，合資格申請者須持有有效公屋申請，登記日期或相應登記日期須為2025年3月31日或之前，另須符合至少一半家庭成員在香港居住滿7年，以及持有有效編配機會等條件。房委會網頁顯示，2026年計劃的2人或以上家庭自選單位程序已經完結，1人申請者則自10月12日起開始揀樓。

（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）