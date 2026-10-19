公屋│單親媽誕女轉雙人　等14年獲派美林邨　網民見裝修即講恭喜

許多人輪候公屋多年，都是想和家人住進安樂窩。本港有女子今年10月14日在Facebook群組分享喜訊，表示自己等足14年，「今天終於畢業了，大家加油」。被問及輪候情況時，她補充指自己獲派大圍美林邨雙人單位，「之前排1人，生咗個女加名」。



樓主表示等足14年，「之前排1人，生咗個女加名」，獲派大圍美林邨雙人單位。（Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 滿田邨 翔東邨 雋東邨 彩石邨 曉茵邨 古雋邨 鳳凰嶺邨」圖片）

帖文引來許多網民討論：

「恭喜你」



「開心嘅時刻」



「得公屋得天下」



一樣（等）14年，下星期看樓，沾沾運氣先！ 網民留言

圖為大圍美林邨。（資料圖片）

有網民留意到樓主上載的照片，見到單位客廳位置已有地磚，認為物超所值。

有埋地磚，慳返幾皮嘢！ 網民激讚

公屋設「家有初生」優先配屋計劃

根據房委會規定，非長者1人公屋申請者如因生育而增加家庭成員，可轉為一般家庭申請，原有單身輪候時間將以一半計算，最多可計算18個月。另外，當局設有「家有初生」優先配屋計劃，凡家庭申請中有2023年10月25日或以後出生的嬰兒，並於嬰兒年滿1歲或之前將其加入申請，可獲縮減1年輪候時間。

不過，獲派屋的樓主未有透露女兒出生日期及轉為家庭申請的時間，故未能確定是否因此加快獲派公屋。

母女入住大圍美林邨雙人單位。（《BB來了》劇照）

公屋出租單位未必已舖瓷磚

另外，許多準公屋租戶亦關心，苦等多年終於獲派單位，是否代表可以直接入住，毋須額外花費裝修，事實上，獲派公屋並不代表客廳及睡房一定已鋪設瓷磚。根據房委會《檢討空置單位翻新津貼》文件，公屋空置單位的修葺工程包括「修葺客廳地面及膠地板」，而露台、廚房及廁所地磚則另列為維修項目，可見不同區域採用的地面物料並不相同。

房屋署亦會因應單位實際狀況安排翻新。根據房委會2026年1月公開例會會議記錄，房屋署人員指出，會在可行情況下保留前租戶自行安裝、狀況良好的固定裝置，包括牆磚及地磚，供新租戶選擇繼續使用。

換言之，舊公屋單位可能保留原有地磚，但不代表所有獲派單位均已鋪設瓷磚，準租戶仍須視乎實際交樓狀況，決定是否需要自行安排裝修。



（Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 滿田邨 翔東邨 雋東邨 彩石邨 曉茵邨 古雋邨 鳳凰嶺邨」）