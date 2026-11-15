76歲婦接82歲患癌男同事回家照料　同住14年不收租　日常開支AA制

內地1名退休婦人早年探望老同事時，發現對方患直腸癌且獨居在沒有暖氣的舊屋，病情危重。儘管當時雙方均已喪偶，外界流言不斷，她仍多次登門勸說，最終將男同事接回自己家中分房同住，並每天陪他針灸、沖洗傷口及做康復治療。14年間，婦人雖沒有收房租，但更堅持退休金分開定存、日常生活開支AA制，而其親生兒子患白血病期間，她仍堅持對男同事不離不棄。如今82歲的男同事病情穩定，2個家庭亦因這份情義更加緊密相連。



2個家庭在日常往來中愈走愈近。（「光明網」圖片）

暴瘦伯伯獨居五樓無升降機、無暖氣單位

據內地媒體《光明網》報道，2012年早春，已退休的張計（下稱「張婆婆」）有次探望多年未見的前單位辦公室主任張洪全（下稱「張伯」），當推開濟南天橋區那間約320平方呎的舊屋大門，就見到張伯暴瘦，左腿腫脹發黑，稍一站立就氣喘不止。張伯伯早年喪妻，子女不在身邊。該大樓沒有升降機，張伯伯住在五樓1間沒有暖氣的單位，日常除了要爬樓梯出入，寒冬時只能依靠蜂窩煤爐取暖，每次添煤，都要一瘸一拐地挪動身體。

張婆婆把張伯接到家中照料，2人各自有睡房，房門相對，並以「親兄妹」相稱。（「光明網」圖片）

確診直腸癌醫生評估可活兩年半

當時張伯確診直腸癌，針灸醫師直言他「也就這樣了，沒法治了」，外科醫生則評估他「還能再活兩年半」。張婆婆於心不忍，當即提出：「去我家住吧，我來幫你！」但張伯擔心孤男寡女同住惹來閒話，猶豫了3個月。張婆婆坦言當時自己剛喪偶，的確有人提醒她要避嫌，但她覺得救人優先，加上自己獨居槐蔭區一樓，單位寬敞又有暖氣，適合照顧病人，於是先後上門勸說三五次。

2012年夏天，張伯終於同意搬進張婆婆家中，2人各自有睡房，房門相對，並以「親兄妹」相稱。

還能再活兩年半。 外科醫生

去我家住吧，我來幫你！ 張婆婆勸說

兩度手術曾萌輕生念頭 花盆洗腳4年終長新皮

同住初期，張伯雙腿無力，張婆婆便在寓所附近找了1家診所，每天陪他接受針灸治療。2014年春天，張伯先後接受2次手術，出院後站不穩、坐不住，終日萌生「一死了之」的念頭，覺得活着沒有尊嚴、只會連累別人。但張婆婆沒有放棄，每天牽着他的手進行康復訓練，並定時提醒他服用心臟病及高血壓藥物。堅持3年後，張伯腿腳漸穩，能夠自行出門。



惟2017年起，張伯腳踝受腫瘤牽連，皮膚脫落並露出鮮紅肌肉，必須每天沖洗傷口。為免積水浸泡傷口引發感染，張婆婆買來1個花盆充當洗腳盆，讓污水直接從盆底小孔排走。這個土法子（民間簡易方法）一做便是4年，2021年張伯的患處終於長出新皮。到2023年，張伯身體狀況已逐漸穩定，近年更主動搶着準備早餐及午餐，臉上重現笑容。



到2023年，張伯身體狀況已逐漸穩定，近年更主動搶着準備早餐及午餐。（「光明網」圖片）

退休金分開定存 兒子患白血病仍堅守

面對鄰里私下議論，張婆婆強調2人純屬友情、無再組家庭打算，在金錢上亦非全面補貼對方。這14年來，張婆婆雖然不收張伯房租，但定期到銀行將2人的退休金取出，分別存入各自名下的定期戶口。銀行職員曾納悶問她：「咋不都存在你的名下？」她當即回應：「那是別人的錢，我不能私佔。」



那是別人的錢，我不能私佔。 張婆婆回應銀行職員

曾墊支醫藥費為張伯兒子治病

張伯搬來時，銀行戶口內僅有1萬多人民幣（約1.2萬港元），2014年動手術缺錢，張婆婆曾借出3.6萬人民幣（約4.2萬港元）；2020年張伯的兒子病重住院，她又墊付1.5萬人民幣（約1.8萬港元）醫藥費，但其後張伯兒子因病離世。張婆婆初見張伯時，見他衣着破舊，便自掏腰包花近2,000人民幣（約2,350港元）添置2套新衣。張婆婆表示，2人日常開銷採取AA制，這個月花她的、下個月花他的，只求問心無愧。



沒有她收留我，十幾年前我就病死了。 張伯感恩

2019年，張婆婆的親生兒子確診白血病並住院長達8個月，她一度覺得「天塌了」。兒子出院後，身邊有人勸她送走張伯，以便專心照顧兒子，張伯的大嫂亦致電勸她，不要再繼續照顧張伯，以免連累她。但張婆婆一口拒絕，反而照料得更為細緻。如今82歲的張伯常感恩地說：「沒有她收留我，十幾年前我就病死了」。



這份跨越血緣的情義亦帶動了兩家後輩，張婆婆的兒子現時每周抽空1天前來陪伴兩老，張伯的女兒則逢周一從城東趕赴城西下廚做飯，2個家庭在日常往來中愈走愈近。

