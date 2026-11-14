「謝」字一撇穿唔穿？小學老師打交叉話寫錯　家長：唔識寫字了

寫字理應端正，但一筆一劃算不算寫錯，原來連大人都未必說得準！本港1名家長在社交平台上載子女中文功課相片，上面的「謝」字被老師打交叉，指出「身」部最後一撇不穿過右邊直筆的寫法。家長形容「又覺得自己唔識寫字了」，指「我印象中明明記得係穿」。帖文引起熱議，許多網民指從小學習的寫法「係穿」，但也留言指「隸書冇穿，楷書又穿返少少，簡體唔穿」。



翻查港台繁體中文寫法，台灣教育部標準字體及教育局《香港小學學習字詞表》網頁的示範字形似乎都是「要穿」，但沒有就寫法落特別注明。2019年時，時任教育局副局長蔡若蓮（現為教育局局長）也曾撰文提及筆劃問題，指字形結構無誤的話，老師批改「不宜過於嚴苛」。



有家長上傳子女中文功課，「謝」字被老師指寫錯。（Threads圖片）

有家長上傳子女中文功課，「謝」字被老師指寫錯。（《反起跑線聯盟2》劇照）

學生「謝」字被打交叉 老師紅筆示範撇筆不穿

該家長在Threads發文，上傳子女的中文功課，照片可見，學生先後寫了2個「謝」字，「身」部最後一撇都由右邊直筆外起筆、向左下穿過直筆。老師用紅筆把2個字括起，在第1個字的撇筆位置畫圈，旁邊打上交叉。老師在下方以紅筆寫了一個較大的「謝」字作示範，撇筆由直筆底部附近起筆，沒有越過直筆。學生在旁照樣重寫1次，獲老師打剔。

另有家長也分享子女被老師指寫錯「躲」字。（Threads圖片）

家長好奇謝字的正確寫法：「又覺得自己唔識寫字了，穿定唔穿呀？」（《愛·回家之開心速遞》劇照）

家長：又覺得自己唔識寫字了

家長好奇謝字的正確寫法，「又覺得自己唔識寫字了，穿定唔穿呀？」，又指以往的認知「記得係穿」。有網民上傳一款學習字表的APP，說「應該穿少少，仲要分筆」。家長笑言「老師係咪寫咁多年都係寫錯，點解可以咁firm地圈，咁firm地話錯」。另有家長留言指子女遇到同樣情況：「我仔上星期又係寫呢個字，一模一樣圈住錯，佢miss又係教唔穿」。

有網民上傳學習字表的APP截圖，認為應該「穿少少」。（Threads圖片）

有「70後」、「80後」網民指，他們學習時「係唔穿」。（《反起跑線聯盟2》劇照）

網民稱要睇求學年份：以前學唔穿的，70後

但不少網民以求學年代作證，支持老師的寫法「以前學唔穿的，70後」、「我係80後，細個學係唔穿，（我中文年年考全班頭三名）」。有網民提出「讓位」說法：「我細個學係唔穿，老師話右邊有字嘅就唔穿，因為要留位」、「以前好似有老師咁講過，身，單獨寫就穿，但當配搭其他部份，即謝、射、躬、軀、躺的時候就唔穿」、「認真x答：『謝』字最早搵到篆文係穿，隸書冇穿，楷書又穿返少少，簡體唔穿」。

姓謝網民︰由細寫到大都係穿

帖文討論不斷之際，有姓謝的網民留言「我姓謝，我由細寫到大都係穿嘅」、「姓謝嘅表示「謝」個身不嬲都穿嗰喎」。

有網民認為老師小題大做，認為「矯枉過正的教育，又勸家長「千祈唔好問，再過多十幾年，又會推翻呢種寫法！信我」，家長回覆指「同意，因為有『約定俗成』呢個說法，玩晒」。

有「70後」、「80後」網民指，他們學習時「係唔穿」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

台灣標準字體：「謝」字末撇筆右須出頭

翻查台灣教育部《異體字字典》，「謝」字屬正字，字樣說明寫明：「左半『言』之起筆作點；右半作『射』︰左半作『身』，下橫筆斜挑，不出橫折鉤筆，末撇筆右須出頭，寫法參『射』字。」即是說，按台灣標準，「身」放在「謝」字中間時，下面一橫要改為斜挑、不越過右邊，部件確實會「變形」讓位；但最後一撇仍要在右邊出頭，屬「穿」的寫法。

翻查台灣教育部《異體字字典》的「謝」字有穿，並附有說明。（台灣教育部《異體字字典》截圖）

央視網介紹內地筆順：「身」作左偏旁撇筆不出頭

內地的寫法則相反，央視網2015年10月刊出的〈漢字筆順規則大全，為孩子和自己收藏！〉介紹，「身」作左偏旁時「向右不出頭」，例子包括「射、躬、躲」，「第六筆橫、第七筆撇，都向右不出頭」。按此說法，「謝」字中間的「身」不穿。

央視網2015年10月刊出的〈漢字筆順規則大全，為孩子和自己收藏！〉介紹，「身」作左偏旁時「向右不出頭」。（央視網截圖）

教育局字詞表示範字形：撇筆起筆稍越過直筆

香港小學寫字主要參考教育局的《香港小學學習字詞表》。據教育局資料，字詞表2007年出版，收錄3,171個小學用字，並附錄《常用字字形表》重排本，電子版設有筆順示範動畫，但教育局形容字詞表是「作為參考」。

翻查教育局《香港小學學習字詞表》網頁，「謝」字示範字形中，「身」部最後一撇的起筆稍越過右邊直筆，最下一筆則作斜挑、止於直筆，文件未有就這一筆作文字說明。

《香港小學學習字詞表》網頁，「謝」字示範字形中，「身」部最後一撇的起筆稍越過右邊直筆。（《香港小學學習字詞表》截圖）

《香港小學學習字詞表》網頁，「謝」字示範字形中，「身」部最後一撇的起筆稍越過右邊直筆。（《香港小學學習字詞表》截圖）

蔡若蓮曾撰文：字形結構無誤批改不宜過嚴

2019年，時任教育局副局長蔡若蓮在「局中人語」撰文指，如孩子寫的字在字形結構上並無錯誤，老師批改時不宜過於嚴苛，同學寫錯了，老師應清楚指出錯在哪裡，學校批改時應作「專業而恰當的判斷」。

（綜合）