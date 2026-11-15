六合彩11.17頭獎1300萬攪珠前攻略！6個最旺號碼+2招增中獎機會

【六合彩2026攻略】六合彩將於11月17日晚上9時30分進行新一期攪珠，今期六合彩若以10元一注獨中，估計頭獎基金可獲1300萬元彩金。



是次六合彩攪珠會在11月17日晚上9時15分截止投注。若有幸得大獎，市民務必留意香港賽馬會領獎手續及60天領獎期限。依規定所有中獎彩票必須在該期攪珠舉行後的翌日起計60天內完成領取。領獎方式依投注途徑而定：使用電話投注、智財咭或馬會App網上投注者，獎金會於攪珠確認派彩後自動轉入投注戶口；若以現金在場外投注處購買實體彩票，如彩金超過100萬元，幸運兒可在辦公時間內，直接到跑馬地體育道1號馬會總部大樓，憑彩票拿取支票、中獎少於港幣100萬元，可於各場外投注處或馬場以現金或支票方式領獎。



究竟過往哪些號碼中獎率最高？複式投注點計？如果買8個字複式要幾多錢？以下一一解答，而用複式和膽拖注項可提高中獎機會，但成本也會更多。



六合彩攪珠｜奇招$220買齊49個號碼 過來人實測中獎$XXXXX

六合彩｜最近攪出最多次號碼

六合彩有49個數字，《香港01》從馬會數據歸納攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺呢？大家買六合彩之前可以留意。

根據以上圖表，攪出最多頭6個號碼，分別是7號、13號、22號、24號、30號、49號。

六合彩複式/八個字幾多錢？

較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

六合彩｜10大最幸運投注站

除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

10 大幸運投注站地圖位置。（馬會）

如果幸運中獎，須在指定時間前登記及領獎。究竟何時截止領獎？如果遺失了彩票又要如何處理呢？

六合彩領獎須知＋期限！遺失彩票點算好？