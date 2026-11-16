擺酒辦婚禮4年後分手！男方索¥23萬彩禮　未領婚證女方需還¥9.2萬

內地近年頻現因「舉辦婚禮但未辦理婚姻登記」而引發的婚約財產糾紛！甘肅省寧縣人民法院近日公布1宗一審民事判決，當地1對情侶在舉行結婚儀式後未有領取結婚證，共同生活近4年後分居。男方其後入稟起訴女方一家三口，要求返還彩禮（港澳台多稱「聘金」或「禮金」）、「三金」及「壓箱錢」合共逾23.5萬人民幣（約27.6萬港元）。法院最終將涉案款項拆分為「彩禮」與「壓箱錢」2筆帳處理，判女方需返還合共9.2萬人民幣（約10.8萬港元），大約是男方求償總額的4成。



甘肅1對情侶在舉行結婚儀式後未領取結婚證，共同生活近4年後分手。男方其後入稟起訴女方一家三口，要求返還彩禮、「三金」及「壓箱錢」。（AI生成圖片）

法院最終將涉案款項拆分為「彩禮」與「壓箱錢」2筆帳處理，判女方需返還合共9.2萬人民幣（約10.8萬港元），大約是男方求償總額的4成。（《中華網》圖片）

舉行婚禮擺酒近4年 同居未領結婚證

據內地《大河報》及裁判文書網公開判決顯示，原告李某與女被告梁某甲於2022年7月相識，同年9月5日訂婚，並於10月3日舉行結婚儀式，但雙方一直未有辦理婚姻登記手續，其間亦未生育子女。至2026年3月，梁女搬離同居單位，2人正式分居。

原告李某與女被告梁某於10月3日舉行結婚儀式，但雙方一直未有辦理婚姻登記手續。（AI生成圖片）

男方入稟追討逾¥23萬人民幣

法院經審理查明，男方在婚約期間支付的款項包括：購買「三金」花費1.35萬人民幣（約1.6萬港元）、訂婚彩禮18萬人民幣（約21萬港元），以及婚禮前再行支付的3.02萬人民幣（約3.6萬港元）；此外，雙方涉及「壓箱錢」合共2.2萬人民幣（約2.6萬港元），其中男方出資1.2萬人民幣（約1.4萬港元）、女方出資1萬人民幣（約1.17萬港元），該筆款項在婚後交由梁女保管。李男連同其他訴訟主張，合共向女方一家索償23萬餘人民幣（約27萬港元）。

2人共同生活至2026年3月，梁女搬離同居單位，2人正式分居。（AI生成圖片）

李男連同其他訴訟主張，合共向女方一家索償23萬餘人民幣（約27萬港元）。（《中華網》圖片）

酌定退彩禮¥8萬、全額退男方壓箱錢¥1.2萬

針對這宗引發內地社交平台熱議的案件，寧縣人民法院並未採取「一刀切」方式處理，而是根據款項的法律性質分為兩部分核算：

第1筆帳，彩禮部分：法院指出，法律明確禁止借婚姻索取財物，案中「三金」因數額較大，亦應納入彩禮範疇。鑑於雙方確實未辦理結婚登記，男方依法享有彩禮返還請求權；但法院同時考慮到雙方已共同生活近4年的客觀事實、彩禮總額以及調解意見，決定不機械式判處全額退還，最終酌定女方返還彩禮8萬人民幣（約9.4萬港元）。



第2筆帳，壓箱錢部分：法院認定「壓箱錢」性質上屬於雙方父母給予子女的生產生活啟動資金，應按共同財產原則處理。庭審期間，梁女辯稱該筆款項已全數用於日常開支，但法院認為梁女本身有工作收入，其說法「不符日常生活經驗」，且未能提供有效證據作出合理解釋，故不予採納，判處女方須全額返還男方當初出資的1.2萬人民幣（約1.4萬港元）。



上述兩筆款項相加，女方合共須向男方返還9.2萬人民幣（約10.8萬港元）。

法院指出，法律明確禁止借婚姻索取財物，案中「三金」因數額較大，亦應納入彩禮範疇。（《中華網》圖片）

合併審理減訴累 判決落點非「分手費」

由於「婚約財產糾紛」與「同居關係析產糾紛」在法律上分屬不同案由，且訴訟當事人有所區別，但法院為減少當事人訟累、提高審判效率，認為將兩案一併處理更為適宜。

法律界人士分析指出，部分網民將此案簡單解讀為「辦酒席不等於結婚」或「同居4年分手要賠錢」，實屬對判決主文的誤讀。該案的判決核心在於平衡法理與情理：一方面確認「未領結婚證」即觸發彩禮返還條件；另一方面亦承認「共同生活近4年」對彩禮的合理消耗，從而在全額退還與不予退還之間作出折衷裁量。



目前該判決屬於寧縣人民法院公布的一審判決，公開資料尚未顯示雙方是否提出上訴，以及該判決是否已正式發生法律效力。