新婚2個月即離婚　新郎要求收回¥106萬彩禮　法官1原因判還咁多…

傳統社會中男女雙方結婚，男家通常都要向女家給予彩禮。內地1對男女交往2個月後登記結婚，新郎結婚當月向新娘支付106萬人民幣（約115萬港元）彩禮，但2人因籌備舉辦婚禮等事宜而發生糾紛，結婚2個月後協議離婚。男方向女方追討所有彩禮，法官卻認為2人沒有穩定共同生活，而且雙方共同開銷，應該扣減該部份費用，判處女方歸還80萬人民幣（約87萬港元）。



2人交往2個月便結婚。（《紀念日》電影劇照）

最高法院、民政部、全國婦聯日前聯合舉辦記者會，交代數宗涉及聘金的案件，其中1宗1對當事人2020年7月交往，2020年9月登記結婚。劉男結婚當月向朱女轉帳一筆80萬人民幣（約87萬港元），並在備註上寫有「彩禮」，隨後再轉賬一筆26萬人民幣（約28萬港元），寫上「五金」，意即結婚時男方為女方送上金頸鍊、金耳環、金戒指、金手鐲和金吊墜。

2人雖然曾經同居，但工作和生活在不同城市，並因籌備舉辦婚禮、拍攝婚紗照、旅遊、親友相互往來等事宜發生糾紛，最終在2020年11月協議離婚，女方婚後沒有懷孕，2人沒有共同財產和債務，2人離婚後因聘金退還問題再次發生爭執，劉男起訴朱女，要求歸還106萬人民幣（約115萬港元）。

2人因籌備舉辦婚禮而離婚，男方事後追討106萬人民幣（約115萬港元）聘金。（《紀念日》電影劇照）

法官認為，該106萬人民幣（約115萬港元）全部屬於彩禮，2人尚未組成完整家庭，而且沒有穩定共同生活，鑑於2人當時完成結婚登記，當劉男支付聘金後，雙方共同開銷，所以要對該部份費用予以扣減，酌情裁定女方應退還80萬人民幣（約87萬港元）。

（綜合）