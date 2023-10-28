女家出1600萬買豪宅　靚仔夫出軌多男稱物業屬彩禮侵佔　結果是…

千萬物業是女家給出的「彩禮」？內地有家中經營紡織企業的富家女，與身高1.8米、長相帥氣的頂尖大學研究生拍拖，同居後奉子成婚，女子的父母為2人在上海市中心購買價值1,500萬人民幣（約1,615萬港元）的豪宅，並登記在男方名下。婚後丈夫很疼愛兒子，對妻子卻很冷淡，富家女偷看其手機，驚揭丈夫出軌男性，而且同時和多名男子有不當關係，入稟申請離婚及討回物業。丈夫出庭時認為自己一表人才、學歷高，妻子配不上他才要附上物業作「彩禮」。不過，由於女方交出關鍵證據，最終成功討回物業，但兒子撫養權落在男方之手。



夫婦攤牌後，丈夫直認對她毫無感情，只是因為父母給的傳宗接代壓力太大才結婚。（《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照）

內媒報道，上海律協婚姻家事業務委員會委員、內地律師胡曉萍日前分享婚姻糾紛案例，個案中的女事主小娟（化名）是獨生女，父母在浙江經營紡織企業，家境很好。父母經朋友介紹認識小陳（化名），是鄰縣唯一考上上海「985大學」（頂尖大學）的高材生，當時正讀研判所，長相俊朗、身高1.8米。

小娟父母和小陳見面後覺得非常合眼緣，小娟與小陳拍拖不到2個月，父母就急急預訂婚宴，讓2人盡快同居。不久後小娟就懷孕了，父母要求2人登記結婚。當時小陳說自己快碩士畢業，為將來發展想在上海買樓生活，父母覺得未來女婿有大志，即在市中心挑了一套價值1,500萬人民幣的豪宅，簽約時中介稱小娟非上海戶籍，沒有買房資格。

小娟和小陳拍拖後很快同居，其後奉子成婚。（示意圖／Getty Images）

小娟父母考慮後，覺得女兒已懷孕，大家一家人，最後物業只落小陳名字。他們即場拿出50萬（約53萬港元）定金，再將首期等款項交給小陳，後來所有的合同及房產證等，都只有小陳名字。買樓後兩口子在上海登記結婚，父母想女兒住得舒適，又拿出100萬（約107萬港元）裝修，並每月提前將供樓款項過數給小陳，而女兒留在娘家安胎，順利誕下男嬰。

孩子滿月後，小娟即帶同兒子搬回家與丈夫同住，未料孩子還未夠半歲，小娟就哭着回娘家，這才透露夫婦相處細節。原來小娟懷孕後，小陳已和她分房睡，回娘家安胎時小陳不常問候，搬回去時丈夫很疼惜兒子，卻將她「當空氣」，她開始懷疑丈夫出軌。

小娟偷看丈夫手機，內容令人崩潰，丈夫的確有外遇之餘，而且對象是男性，還同時和多名男子有「不正當關係」，聊天紀錄的內容令她「不堪入目」，與她認識的丈夫儼如兩人。夫妻攤牌後，小陳直認對她毫無感情，只因自己家貧又是獨子，因為父母給的傳宗接代壓力太大才和她結婚，更坦言能「隻眼開隻眼閉」的話，大家可維持婚姻「各玩各的」。

小娟偷看丈夫手機，發現其出軌對象是男性，而且同時和多名男人有不正當關係，惟丈夫否認自己是同性戀。（《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照）

夫母知情後原本還想維護女兒婚姻，但和親家溝通後情況未改善，小陳更將物業換鎖，不讓女兒回去看兒子，小娟一家憤而提告。胡律師指，小娟初時不想離婚，還以為可以和好，只想拿回父母出錢買的物業。小陳私下換鎖行為有變賣夫婦共同財產風險，他們原想在不離婚前設下分割夫婦財產，但被法院拒絕。小娟其後決定起訴離婚，惟小陳以孩子年幼為由拒絕，並否認自己是同性戀，法官亦認為夫妻感情尚未破裂，不准2人離婚。

第2次離婚訴訟時，小陳表示同意離婚，但否認有錯，指物業的確是外父外母出資，但在婚前已登記在他名下，故屬「彩禮」，不是夫婦共同財產。法官聞言失笑，指一般都是男方給女方彩禮，小陳解釋，他為人一表人才、學歷高，外父外母自知女兒配不上，才願付高額彩禮。

小娟聞言後徹底死心，冷情下來想起2人婚後曾吵架，當時丈夫有承認上海物業歸她所有，而且還寫過1張有親筆簽名的字條，最終被法院認定認於「財產約定」。考慮實際出資情況，法院最終判上海物業由小娟1人持有，但孩子撫養權上，由於小娟回娘家後一直無見過兒子，他已長期並跟隨父親生活，故判給父親養育，但需確保小娟探望權。

（綜合）