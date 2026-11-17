內地社交平台近日流傳1段引發熱議的家庭短片。浙江省1名女子發布影片，記錄其47歲奶奶（內地稱「婆婆」或「家婆」）高齡誕下第3胎男嬰後坐月的情況；畫面中，女子的28歲丈夫抱着剛出生的親弟弟，臉上卻不見添丁的喜悅，反而流露出一臉無奈。由於夫妻已育有1名接近3歲的兒子，按家族輩分計算，這名3歲男童須稱呼該名初生嬰兒為「細叔」（內地稱「小叔」），年齡與輩分的巨大反差迅速登上內地社交平台熱搜。



女子的28歲丈夫抱着剛出生的親弟弟，臉上卻不見添丁的喜悅，反而流露出一臉無奈。（《都市報道》影片截圖）

28歲長子抱親弟神情無奈

據內地媒體《都市報道》及相關網絡新聞轉述，該段長約十多秒的短片由家中新抱（內地稱「兒媳」）拍攝並上傳至微博平台。影片可見，身穿家居服的年輕男子小心翼翼地抱着襁褓中的初生嬰兒，但神情顯得相當呆滯且無奈，與一般家庭迎接新生命的歡欣氣氛形成鮮明對比。

身穿家居服的年輕男子小心翼翼地抱著襁褓中的初生嬰兒，但神情顯得相當呆滯且無奈。（《都市報道》影片截圖）

拍片女子在鏡頭外旁白解釋，抱着嬰兒的是其28歲的丈夫，而嬰兒則是47歲奶奶剛剛誕下的第3胎，目前奶奶正在坐月子；此外，女子與丈夫本身亦育有1名快滿3歲的兒子。這意味着這對親兄弟年齡相差足足28歲，而初生嬰兒一出生便已成為3歲兒子的「細叔」。

嬰兒是47歲奶奶剛剛誕下的第3胎，這意味着親兄弟年齡相差足足28歲。（《都市報道》影片截圖）

網民替兄長算「時間賬」

不少網民替這名28歲的哥哥算起「時間賬」：當這名初生弟弟入讀小學時，哥哥已經30多歲；待弟弟年滿18歲成年時，哥哥已屆46歲中年；及至弟弟將來成家立室，哥哥更已年過半百。

網民笑指初生弟弟入讀小學時，哥哥已經30多歲；待弟弟年滿18歲成年時，哥哥已屆46歲中年；及至弟弟將來成家立室，哥哥更已年過半百。（《都市報道》影片截圖）

網民戲稱長兄「實際上可能多了半個兒子」

部分網民認為「生孩子是夫妻的自由，只要經濟條件許可，外人無權干涉」，亦有人指出家庭成員多、熱鬧未嘗不是好事；但亦有大量聲音對日後的養育、醫療及教育開支表示擔憂，甚至戲稱哥哥「表面上多了個弟弟，實際上可能多了半個兒子」，擔心重擔最終會落在已成家的長子身上。

部分網民認為「生孩子是夫妻的自由，只要經濟條件許可，外人無權干涉」。（《都市報道》影片截圖）

法律界定父母為第一責任人

針對網民關注「長兄如父」的責任問題，內地法律界對家庭成員間的扶養義務其實有明確界定。根據《中華人民共和國民法典》相關規定，父母對未成年子女負有撫養、教育和保護的義務；只有在父母已經死亡或者父母無力撫養的情況下，有負擔能力的兄、姐才對未成年的弟、妹負有扶養義務。由於該名新生兒的父母健在，首要撫養責任在於其父母，而非已成年的28歲兄長。



高齡產婦具一定醫學風險

從臨床醫學角度而言，一般將分娩時年滿35歲及以上的女性界定為「高齡產婦」，47歲高齡懷孕及分娩所面臨的妊娠期併發症與身體恢復風險確實相對較高。不過，有關影片及公開報道並未披露該家庭的具體經濟狀況、健康評估及內部育兒分工。

