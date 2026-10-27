港珠澳大橋珠海公路口岸日前截獲1宗罕見的大規模跨境走私生物樣本案。拱北海關在1輛出境粵港兩地牌私家車內，搜出多達11箱、共1,353管貼有孕婦身分資料的血液樣本。司機未能出示出入境特殊物品衛生檢疫審批文件，全部血樣已當場被扣查，案件循走私及非法運送人體組織方向跟進。



內地一向嚴禁鑑定胎兒性別，一些想提早知道胎兒性別的父母，會偷偷將孕婦血液交給非法驗血團夥，讓其帶到境外檢驗，而走私內地孕婦血液來港化驗胎兒性別屢禁不止，《香港01》早於2022年已直擊這幫「運血螞蟻」來港的物流鏈，有「工蟻」散貨到不同化驗室，記者更鎖定主腦「蟻王蟻后」，跟蹤他們到火炭一間工廈化驗所的樓層。

港珠澳大橋珠海公路口岸日前截獲1宗罕見的大規模跨境走私生物樣本案。（網上圖片）

車尾箱暗藏11個低溫紙箱 試管標註個人資料與序號

據拱北海關官方發布的案情通報，案發於今年9月22日，當晚約7時，海關關員在出境客車通道巡查時，截停1輛形跡可疑的兩地牌七人車。關員搜查座椅底部及車尾行李箱時，發現被多件雜物遮掩的11個紙皮箱，箱身均以膠帶嚴密封裝。

開箱後，箱內全為低溫冷藏的血液試管，合共1,353管。每支試管表面均貼有獨立條碼、序號及對應孕婦的姓名等個人資料。面對現場查問，涉事司機未能提供任何國境衛生檢疫批文或報關文件，隨即被海關扣留調查。

拱北海關在1輛出境粵港兩地牌私家車內，搜出多達11箱、共1,353管貼有孕婦身份資料的血液樣本。（網上圖片）

避內地性別鑑定禁令 「寄血驗子」地下產業鏈轉向兩地牌車

內地法例明令禁止非醫學需要的胎兒性別鑑定，地下中介遂衍生出「寄血驗子」的跨境產業鏈。不法分子大多在內地社交平台以「無創胎兒DNA篩查」為幌子招攬客人，安排孕婦在內地診所抽血後，再僱用跨境「水客」或兩地牌私家車偷運至香港化驗所牟利。

內地警方過往屢次打擊跨境偷運內地孕婦血液案件，據《央視新聞》報道，部分跨境團夥涉案血樣甚至超過10萬人份、網絡蔓延逾20個省份。據了解，隨著旅客通道查驗加強，走私集團近年轉向以點對點私家車「大批量夾帶」，一次過偷運上千份樣本出境。

據《央視新聞》報道，部分跨境團夥涉案血樣甚至超過10萬人份、網絡蔓延逾20個省份。（《央視新聞》影片截圖）

據《央視新聞》報道，部分跨境團夥涉案血樣甚至超過10萬人份、網絡蔓延逾20個省份。（《央視新聞》影片截圖）

血樣偷運涉雙重風險 官方關注基因安全隱患

按內地法律，未經檢疫主管部門審批，人體血液、人體組織等屬於嚴禁出入境的特殊管制物品。大批來源不明的血樣在運送途中缺乏冷鏈與生物安全防護，樣本極易變質、溶血，導致檢測結果失準；若試管破損，更可能造成血液暴露，對運送人員構成感染風險。

按內地法律，未經檢疫主管部門審批，人體血液、人體組織等屬於嚴禁出入境的特殊管制物品。（《央視新聞》影片截圖）

跨境偷運內地孕婦血液的地下產業鏈，當中更嚴重的隱患在於數據外流。官方此前多次提醒，此類地下採血不僅會令孕婦的完整個人資料及私隱曝光，未受監管的人體遺傳資源大規模流向境外特定機構，更牽涉生物安全及基因數據外洩風險。目前兩地執法部門正針對涉案試管上的條碼與孕婦資料順藤摸瓜，進一步追查背後的跨境採集及中介網絡。