孕婦9樓墮下不治！30分鐘後剖腹女嬰奇蹟存活　親屬照顧健康成長

英國利茲（Leeds）於2024年發生1宗孕婦墮樓悲劇。當時1名懷孕7個月的38歲女子從父親9樓住所墮下，當場身亡。救護人員在孕婦離世後30分鐘進行緊急剖腹手術，奇蹟救出腹中女嬰。女嬰出生時因墮樓衝擊，導致肺部穿孔及脛骨骨折等嚴重傷勢，出生後數周須在深切治療部（ICU）接受密切監護，幸好女嬰其後情況好轉，現已21個月大，親屬照料下健康快樂地成長



當地死因庭於今年8月6日進行研訊，揭露死者生前長期面對精神健康問題，裁判官表示，閉路電視畫面以及現場證供顯示死者是「主動縱身躍下」，無法斷定她是否有輕生意圖，而且她在事發前並未透露異常，因此最終裁定無法確定其意圖。



懷孕7個月的38歲孕婦Emma Atkinson，於2024年從父親9樓住所的墮下身亡，腹中女嬰奇蹟生還。（網上圖片）

英國孕婦9樓墮下身亡 腹中胎兒存活

死者為38歲孕婦愛瑪·阿特金森（Emma Atkinson），據《衛報》報道，事發於2024年10月22日，現場位於利茲伯曼托夫斯區（Burmantofts），當時懷孕7個月的愛瑪從其父親9樓住所的窗戶墮下，當場不治。愛瑪的遺體隨後被送往利茲總醫院（Leeds General Infirmary），在她離世30分鐘後，醫生緊急進行剖腹產手術，奇蹟救出腹中女嬰。

家族成員照顧 女嬰健康快樂地成長

女嬰出生時因墮樓衝擊，導致肺部穿孔及脛骨骨折等嚴重傷勢，出生後數週須在深切治療部（ICU）接受密切監護。幸好女嬰情況逐漸好轉，其後完全康復，現已21個月大，在家族成員的照顧下健康快樂地成長。

女嬰出生時因墮樓衝擊，導致肺部穿孔及脛骨骨折等嚴重傷勢，出生後數周須在深切治療部（ICU）接受密切監護。（網上圖片）

死者生前長期面對精神健康問題

死者父親戴維·阿特金森（David Atkinson）於今年8月6日在法庭上表示，當天愛瑪上門探訪，其間索取了1根香煙，並主動拆除窗戶的安全鎖扣，將窗戶完全打開成水平狀態。父親發現後，曾質問愛瑪在做什麼，她當時回答「不用擔心，我只是想呼吸新鮮空氣」。詎料不久後，愛瑪說了1句「我走了」，隨即便從窗戶躍下，直墮地面。

據悉，愛瑪是5名孩子的母親，生前長期面對精神健康問題；在死前數天，她因未有按時出庭應訊1宗店舖盜竊案，疑極度擔憂自己會面臨監禁，精神承受巨大壓力。

據悉，死者愛瑪是5名孩子的母親，生前長期面對精神健康問題。（網上圖片）

裁判官：無法確定死者確切意圖

死因裁判官納奧米（Naomi McLoughlin）表示，閉路電視畫面以及現場證供顯示愛瑪是「主動縱身躍下」，但無法斷定她是否有輕生意圖，因此無法將案件簡單定性為自殺或意外。

其他家屬在研訊中強調「愛瑪絕不會拋下孩子」，並形容「她的生活完全圍繞着孩子」。裁判官亦指出，愛瑪在事發前數周並未顯示出異常徵兆，甚至已與家人安排了未來的行程，加上閉路電視拍攝到她墮下時神情並未顯得焦慮，因此裁判官最終裁定其確切意圖無法確定。

（《衛報》）

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