董卓死於呂布之手是不爭的史實，但「呂布為奪貂蟬而殺董卓」，卻只是小說家的藝術虛構。在《三國演義》中，一名女子周旋於權臣與猛將之間，讓兩人的猜忌不斷加深，最終協助王允除去董卓。這場「連環計」太精彩，以至貂蟬在後世眼中的形象甚至比真正策劃行動的朝臣更鮮明。然而，翻開正史《三國志》，書中並沒有一位名叫貂蟬、奉命執行連環計的女子。史書留下的只是一段交織著怒氣、私情與恐懼的權力鬥爭記錄。



月下貂蟬，呈現「閉月」傳說。（AI生成圖片）

月下嘆息牽出連環計 貂蟬非偶然闖入

《三國演義》第八回寫道，王允為董卓專權而憂心忡忡，深夜步入後園時聽見有人歎息。歎息者正是府中歌女貂蟬，她感念王允平日照顧，見義父愁眉不展，便主動請纓分憂。小說先交代兩人的恩義，再引出計策。貂蟬並非突然闖入董卓、呂布之間的陌生美人，而是甘願冒險執行任務的關鍵人物。

貂蟬與王允商議，依《三國演義》連環計情節想像。（AI生成圖片）

多名女演員曾出現三國影視劇集中的貂蟬。（《三國》劇照）

王允先向呂布許婚，使其相信自己將迎娶貂蟬，其後卻又將她獻予董卓。兩個男人對同一名美女產生欲望，原本已存在的權力落差，隨即演變成難以遏止的妒意。貂蟬周旋於二人之間，分別說出不同的委屈。她讓呂布相信自己受困，也讓董卓覺得自己忠於他。讀者知道她在演戲，但兩名局中人被迷得各自相信眼前所見，這正是「連環計」最具張力之處。

貂蟬與呂布相見，小說中的情感糾葛由此展開。（AI生成圖片）

董卓宴席上的貂蟬，呈現小說人物間的權力關係。（AI生成圖片）

鳳儀亭義父子翻臉 擲戟成殺機導火線

小說最著名的一幕是呂布與貂蟬在鳳儀亭相會。貂蟬向呂布哭訴，令他更相信董卓奪走了原本應屬於自己的女子，董卓撞破兩人私會後勃然大怒，甚至拔戟擲向呂布。這場衝突把感情爭奪變成性命威脅，亦為呂布參與殺董卓鋪路。

鳳儀亭相會，是《三國演義》連環計的重要場面。（AI生成圖片）

後世談論貂蟬，常只記得她的美貌。其實在這段小說情節中，她的關鍵作用在於精準掌握時機、應付試探，以及讓兩個掌握暴力的人，相信了不同版本的故事。後世流傳「閉月」的典故則把這種人物魅力化為更柔美的意象，形容月下的貂蟬美得讓月亮都躲進雲中。它屬於後世傳說的修飾，不能拿來證明她的真實身分。

身處董卓府中的貂蟬。（AI生成圖片）

史書中的呂布 早已害怕董卓

《三國志．呂布傳》所寫的衝突沒有鳳儀亭裏的貂蟬，卻同樣驚險。董卓信任呂布，兩人曾結為父子。然而董卓脾氣暴烈，一次僅因小事發怒，便拔出手戟擲向呂布。呂布敏捷閃避後上前謝罪，董卓才消氣，但呂布已暗中怨恨。

另一件事讓他的恐懼更深：呂布與董卓的一名侍婢私通，害怕事情被發現，心中不安。這名女子在相關記載中沒有留下姓名。換言之，在史書的敘事裏，董卓曾經傷害呂布，呂布又做了不敢讓董卓知道的事。兩人表面上的親近，早已藏着裂縫。

軍士與宮城動盪，象徵除董行動及權力變局。（AI生成圖片）

王允與士孫瑞謀劃除掉董卓時，正是利用了這種局面。呂布一度顧慮彼此有父子名分，王允則指出兩人並非骨肉，而且董卓擲戟時，也沒有顧念父子之情。呂布最終參與行動。

史書無名侍婢 不能直接等同貂蟬

將正史與小說對照，便能清楚看見羅貫中如何將史料加工改編。史書中的「擲戟」、「私通侍婢」與「王允策反」三條線索，被巧妙編織成一場環環相扣的美人計。但不能因此反推，斷言那名侍婢「真名就是貂蟬」。現存史料既無任何證據支持此說，亦無記載她曾受王允指使。

因此，貂蟬最準確的定位，是後世小說和戲曲塑造的著名人物。她的戲劇張力來自故事本身，董卓有權力，呂布有武力，王允有計謀，而她必須在三者之間完成最危險的一環。至於董卓死後貂蟬究竟去了哪裏，並不能當成一般人物傳記那樣找一個版本便下結論。當主角本身跨越史實與文學，她的結局亦只能視乎不同作品的演繹而定。

簾後獨處的貂蟬。（AI生成圖片）

可以肯定的是，董卓之死是一場朝廷政變。在《三國演義》裏，它又成了一場美貌、猜忌與背叛交纏的戲。貂蟬正是讓這場戲延續至今的關鍵人物，亦變成了各大文學、影視、遊戲作品的經典角色。