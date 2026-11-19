【AlipayHK／支付寶／的士】根據運輸署規定，由2026年4月1日起，的士司機必須提供至少一種二維碼電子繳費媒介，和一種非二維碼電子繳費媒介讓乘客繳付車費，違例者最高可被處罰款5,000港元及監禁6個月。有港男在網上群組發文，指日前需要轉帳時，誤將逾千元錯轉至較早前曾搭乘的士、繳付司機車資的帳號，他發現「轉錯數」隨即再轉帳1毫子，同時備註「我唔小心轉咗一千蚊畀你」，幸好獲對方退回款項，方未有任何損失。



有網民欣賞司機不貪心，「好難得有咁誠實嘅的士司機 」、「祝佢生意興隆，事事順利」，但亦有留言分享類似錯誤轉帳的經驗，認為樓主實屬幸運，「我都轉錯過好睇對方品格，我就自己食咗―次，銀行幫唔到你」。



有港男日前轉帳時，誤轉逾千元至較早前曾搭乘的士司機帳號，幸獲對方全額退款未致損失。（示意圖／資料圖片）

該港男在facebook群組「的士司機交流站」發帖並上傳2張截圖，求助網民「想問下有冇人會識呢個的士大佬，頭先轉錯咗錢畀佢，想搵返佢出嚟」。

Alipay轉帳過錯錢！ 港男誤轉千元大額予的士司機

樓主透露於11月7日搭乘該司機駕駛的士，從截圖可見，估計他當時是以AlipayHK（支付寶香港）繳付車資，相信因為應用程式留有紀錄，當樓主於15日需要轉帳時，錯誤轉帳1,004.4元至該司機的帳號。相隔約2分鐘，樓主發現自己「轉錯數」，便再次轉帳1毫子，且留下備註「我啱啱唔小心轉咗一千蚊畀你」，請求對方若然看到訊息，可以致電他留下的電話號碼以便聯絡。

樓主錯誤轉帳1,004.4元至該的士司機的收款帳號。（「fb＠的士司機交流站」圖片）

樓主驚悉「轉錯數」再轉帳1毫子且留下備註，請求對方看到訊息可致電其電話號碼以便聯絡。（「fb＠的士司機交流站」圖片）

的士司機即時退還款項 網民讚誠實

樓主事後在留言區感謝網民關心，表示該司機看到備註訊息後，已即時退回該筆款項，不少網民大讚司機不貪心的個性：

「佢真心好人！」



「真係值得表揚」



「好難得有咁誠實嘅的士司機，因為太多人一直以為的士司機都係貪婪之徒，但好明顯呢個司機嘅人格唔止一千蚊咁少，亦都唔會拾遺不報」



「祝佢生意興隆，事事順利」



有網民讚揚的士司機不貪心，「祝佢生意興隆」。（《降魔的》劇照）

樓主取回款項屬幸運？ 網民分享慘痛經歷

惟有留言認為樓主能取回款項實屬幸運，「我收到的話會覺得係騙案， 唔會睬你」、「轉數前都有聲明冇得追究」、「我都轉錯過，好睇對方品格，我就自己食咗一次，銀行幫唔到你」。

（facebook＠的士司機交流站）