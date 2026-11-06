的士車頭見小狗趴波箱！乘客：可帶狗開工？　香港法例無禁止？

截乘的士時遇到這種情況，你會上車嗎？有的士司機近日攜帶小狗開工，駕駛期間小狗趴坐在波箱上，引來後座乘客偷拍於網上公審：「司機可以帶狗開工？」



帖文引來熱議，不少網民批評樓主亂公審，「無犯香港法例咪得！我有點想call呢架車添」、「乘客可以帶狗上車，難道司機唔可以？」，有人更認為乘客有不上車的選擇權，「我覺得有狗狗冇問題，你唔鍾意狗，你有權選擇坐第二架車！唔通你叫個司機扔隻狗出街，車咗你去目的地先？」。



有的士司機近日攜帶小狗一同上班，駕駛期間小狗趴坐在波箱上，引來後座乘客偷拍於網上公審：「司機可以帶狗開工？」（facebook群組「的士司機交流站」圖片）

也有網民認同樓主，擔心安全問題，「安全理由，係唔應該的（特別係狗狗無戴上安全帶），狗狗可能會因突然出現嘅聲響/狗狗，而作出突發反應，司機可能要分心處理」、「主要關注狗狗會否突然受驚而跳躍，影響司機駕駛，而引致交通意外」。



現時香港並無法例禁止的士司機攜帶寵物上車，惟司機須專注駕駛，否則有機會觸犯香港法例第374章《道路交通條例》第38條不小心駕駛，最高刑罰是罰款5,000元及監禁6個月。



小狗趴坐的士波箱 乘客斥：司機可帶狗開工？

該乘客於facebook群組「的士司機交流站」發文發相問道：「司機可以帶狗開工？」樓主上載的照片見到1隻白色小狗趴坐在的士波箱，前腳放在司機大腿上，司機似未有為小狗配備寵物車用安全帶或固定寵物袋，若突然出現意外須急煞車，小狗或會受傷。

有網民於該帖文下留言，表示遇過有司機帶貓一同上班，「隻貓好乖，冇問題」。（facebook群組「的士司機交流站」圖片）

愛狗網民：可遇不可求，我爭住坐

「見到咁樣其實應該開心，證明個司機好緊張隻狗，總好過啲人虐待動物吖」



「可遇不可求，我爭住坐，爭住同狗狗影相添」



「有隻咁可愛嘅狗仔呀，我會叫佢兜耐啲坐多陣畀多啲車錢佢呀！再封多封利市仔畀狗仔」



「如果我，立即坐前座，有個伴又開心，成程車快樂無限」



「我覺得無問題喎，隻狗無吠無咬人，你咪當佢係擺設，都影響唔到你」



「架車係佢點解唔得？咁你唔問吓點解有啲舖頭會養貓有貓店長？」



「其實隻狗狗唔騷擾到人，又有乜問題呢？政府唔係推行人寵共融嗎？況且隻狗狗好可愛」



「狗狗都可以同人共進餐，仲有乜無可能？」



有的士司機於帖文下分享帶同小狗上班。（facebook群組「的士司機交流站」圖片）

網民猜：狗狗無人照顧要帶上車

「有冇諗過可能屋企有人病咗？或者屋企人親戚朋友有事，冇辦法照顧，不得已的情況之下，唯有帶着寶寶出嚟返工？除非咬親你，如果冇嘅話，請問有咩問題？依家個社會搵食艱難，好多人連一餐嘢食都好艱辛，得饒人處且饒人」



「如果狗狗無人照顧，人哋帶狗返工係為咗安全，你唔喜歡可以唔上車，沒有迫你」



「你睇吓個司機，佢都有咁上吓年紀啦，有冇諗過佢可能得返呢隻狗同佢做伴？何必呢？」



有網民表示司機沒問題，「見到咁樣其實應該開心，證明個司機好緊張隻狗，總好過啲人虐待動物吖」。（《超完美狗保姆》電影劇照）

搭過同一輛的士乘客：隻狗好乖，郁都唔郁

「我都坐過呢架車，隻狗好乖，郁都唔郁，係陪伴司機，令司機揸車更安心嘅小恩物，隻狗真係好乖、好定」



「見過有1位司機帶隻大狗開工，一直匿埋我全程都唔知道，後尾司機講開問我驚唔驚狗，我答唔驚，跟住就見到狗狗伸出頭嚟好搞笑，覺得程車幾驚喜又得意」



「有乜問題……上車嘅客唔介意就得啦～以前睇過1個post帶住隻拉布拉多定金毛都係咁」



有網民指出，「其實隻狗狗唔騷擾到人，又有乜問題呢？政府唔係推行人寵共融嗎？況且隻狗狗好可愛」。（《小Q》電影劇照）

網民憂安全：影響駕駛、急煞車狗狗會撞親

「乘客怕狗得唔得？狗仔都可以咬人得唔得？乘客有氣管敏感得唔得？」



「狗狗好可愛，但最好固定佢喺唔影響開車的座位，始終意外的嘢話唔埋」



「無講唔得，但唔可以影響駕駛，佢咁樣算唔算影響，大家自行判斷喇，估計警察見到應該捉，佢無綁好喺個位，而且仲搭住司機大腿，大家自己衡量啦」



「司機帶狗開工無問題，但希望可以為狗狗提供安全措施，萬一突然煞車，怕狗狗撞親」



有網民擔憂安全，「司機帶狗開工無問題，但希望可以為狗狗提供安全措施，萬一突然煞車，怕狗狗撞親」。（《小Q》電影劇照）

網民：乘客有選擇權等下一架車

「啞㗎咩，我介意有狗，我唔上，咪走囉，使唔使放上網」



「打開車門見到有狗，你咪關門等下一架車囉，你有選擇權」



「客人加錢都可以接狗仔上車，佢自己狗點解唔可以喺車上面，你隻狗特別矜貴啲？若果你真係怕狗同過敏，可以有選擇唔搭嘅權利，唔好又要搭又要X」



有網民表示，若乘客不喜歡狗可選擇不上車，「打開車門見到有狗，你咪關門等下一架車囉，你有選擇權」。（《少年與狗》電影劇照）

若司機分心無專注駕駛 有機會被控「不小心駕駛」

現時香港並無法例禁止的士司機攜帶寵物上車，惟司機須專注駕駛，若司機在駕車時使用各種電子儀器或處理其他事務，漠視其他道路使用者的安全，有機會觸犯香港法例第374章《道路交通條例》第38條不小心駕駛，最高刑罰是罰款5,000元及監禁6個月。

根據香港法例，乘客可否攜帶寵物搭的士是由司機酌情決定。（資料圖片）

乘客可否攜帶寵物搭的士是由司機酌情決定

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第42條「動物、鳥類等的運載」，第（1）款列明「有關公共巴士或公共小巴或的士運載動物及鳥類，以及運載任何動物或鳥類所根據的條款及條件，完全由有關車輛的客運持證人酌情決定，或如屬的士時，則由該車輛的司機酌情決定」。

第（2）款列明「任何人如根據第（1）款獲准攜帶任何動物或鳥類上車，須對該動物或鳥類對該車輛所造成的任何損壞負責，並須就此付給賠償」。

根據運輸署網頁，若乘客攜帶寵物搭的士，須繳付附加費，每隻動物或鳥類收取5港元。

而導盲犬屬於協助犬，若的士司機拒載或額外收費，或涉間接歧視，違反第487章《殘疾歧視條例》。

（facebook群組「的士司機交流站」）