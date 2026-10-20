乘搭的士切勿影響司機駕駛，免生意外。本港社交平台Threads流傳1段「車cam（行車記錄器）」影片，顯示駛經「紅磡海底隧道（紅隧）」的的士車廂內，有女乘客疑因不滿司機「問清楚地址」，不斷「爆粗」辱罵司機，更挑釁「你夠膽喺隧道放低我！」。不過的士司機全程保持冷靜，沒有以「粗口」還擊，更以1句「坐2蚊車」奇招反擊女乘客，而「2蚊車」背後意思獲一眾網民讚好，「司機轉數咁高」、「司機有料！應該係高手」。



亦有大批網民批評女乘客行為離譜，「佢好彩遇着個客氣司機就係咁講粗口鬧人，試下係個惡死司機佢敢唔敢咁嚟嘈人」、「聽到都覺得嘈……坐的士就咪嘈啦」。



駛經「紅磡海底隧道（紅隧）」的的士車廂內，有女乘客疑因不滿司機「問清楚地址」，不斷「爆粗」辱罵司機。（Threads@thaihing365.365）

「司機揸車，同司機嘈，自己蝕底。司機1 : 0 優質客人」。有網民於Threads發布該段影片，顯示駛經紅隧的的士車廂內，有女乘客與司機激烈爭吵。

【的士車CAM直擊】女乘客爆粗狂罵：夠膽紅隧放低我！ 司機：妳影響我駕駛啊！

影片長約3分鐘，事發時間為2026年9月3日凌晨近2時。影片看到，坐在後座的連身短褲女乘客正在責罵司機，司機反駁「妳一路都想嗌交咁樣嘅。妳唔夠我拗搵條仔嚟拗，喺電話度，妳影響我駕駛啊」。女乘客回嗆「我想嗌交，我XX咗你啦！我未XXX你啦，係咪啊？」，更挑釁「我影響你駕駛？得！你放低我囉咁，你夠膽喺隧道（紅隧）放低我！我同你講。你夠膽而家即刻停吖！停吖！」。



女乘客不斷「爆粗」責罵的士司機，的士司機「高招」應對。（Threads@thaihing365.365）

女乘客不斷「爆粗」責罵的士司機，的士司機「高招」應對。（Threads@thaihing365.365）

女乘客不斷「爆粗」責罵的士司機，的士司機「高招」應對。（Threads@thaihing365.365）

司機用「2蚊車」神回反擊：形容詞都唔識？

司機未有停車，揶揄女乘客「妳白大癡㗎？你白癡（我）唔同你咁白癡」；女乘客則回擊「你而家唔X夠膽（隧道停車）嘛，你戇X啊嘛！」。司機再出招，以「2蚊車」諷刺女乘客「坐2蚊車坐2蚊車啦，問清楚個地址都要搵交嚟嗌嘅！」。女乘客不明白「2蚊車」意思，反問「我未到60歲，點樣2蚊車啊？」，司機回應「呢個係形容詞，形容詞都唔識，你真係細。細路真係細路，咩叫形容詞都唔識」。

的士司機以「2蚊車」回覆，但女乘客不明白意思。（Threads@thaihing365.365）

的士司機以「2蚊車」回覆，但女乘客不明白意思。（Threads@thaihing365.365）

的士司機以「2蚊車」回覆，但女乘客不明白意思。（Threads@thaihing365.365）

這時女乘客男友透過電話「加把口」，司機要求停止，「我咪開緊車囉，你唔好再加把口啊，唔好影響我駕駛啊！」。之後司機繼續揶揄女乘客「細路仔即係細路仔，坐2蚊車咁多嘢講」，女乘客反駁「乜X嘢2蚊車啊？66.8（車資） +50（隧道附加費），紅隧出來。你X我無所謂，我係咪畀2蚊你先？」

司機：我問清楚妳地址咋嘛！妳不斷咁影響緊我駕駛！

見女乘客仍不停口，司機表示「我送妳去差館啊，再咁多嘢講」，女乘客回覆「你咪送我去差館囉，我叫你去嗰度你唔去，咪同我去差館囉」。影片最後司機再批評「妳不斷咁影響緊我駕駛，妳把口都唔停嘅，嘈啊嘈，鬧啊鬧。我問清楚妳地址咋嘛！」，女乘客則表示要投訴司機。



直至影片結束，女乘客仍在責罵的士司機。（Threads@thaihing365.365）

直至影片結束，女乘客仍在責罵的士司機。（Threads@thaihing365.365）

網民讚的士司機做得好：第1次覺得的士佬無辜

網民看過影片議論紛紛，大讚的士司機「高EQ」做得好；

「支持司機」



「司機1個粗口字都冇講過，淨係呢一點都贏晒」



「好彩伯伯心理質素仲可以頂住」、



「第1次覺得的士佬無辜」。



「佢好彩遇着個客氣司機就係咁講粗口鬧人，試下係個惡死司機，佢敢唔敢咁嚟嘈人」



「條女真係好Kam」



「聽到都覺得嘈……坐的士就咪嘈啦。仲要叫埋男友隔空對罵」



網民推測「2蚊車」意思 讚的士司機「轉數高」：係高手

也有大批網民猜測「2蚊車」意思：

「司機轉數咁高？要諗到白卡，再申埋殘津，先去到兩蚊車。司機應該係高手！」



「個女仔可能唔知白卡都係2蚊車，司機有料」



「司機伯伯好波喎，話佢兩蚊車係比喻佢係白卡！」



「兩蚊車應該係形容佢貪小便宜、孤寒、寒酸」



乘坐的士騷擾司機、沒戴安全帶可罰款5,000元及監禁

乘客騷擾司機駕駛，隨時觸犯法例。根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第46條「乘客的一般行為」，公共巴士、公共小巴或的士之乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得使用不良或冒犯性的語言或作出不守規矩行為；故意妨礙或阻撓車輛司機或獲授權人或分散其注意力，違者最高可處罰款3,000港元及監禁6個月。。

另有網民留意到，女乘客疑似沒有佩戴安全帶。根據香港法例第374F章《道路交通(安全裝備)規例》第7A和第7B條，的士乘客應將安全帶穩妥地繫穩安全帶（如有提供的話）在座位上，違者可罰款5,000港元及監禁3個月。

（Threads@thaihing365.365）