準備踏入羊年2027年，十二生肖運程運勢迎來新一輪洗牌！著名堪輿學家蘇民峰近日在其YouTube頻道「峰回運轉」為大家盤點2027年十二生肖的流年運程走勢，今次率先為大家整理屬猴、屬羊、屬狗及屬雞四大生肖的運勢分析，究竟邊個生肖能夠吉星拱照、事業愛情兩得意，邊個又要提防太歲衝擊、凡事步步為營？即睇以下出生季節及吉凶星詳解，提早為新一年做好部署！

YouTube頻道「峰回運轉」截圖

屬羊2027運程：犯太歲運氣包尾！運氣第12位、桃花第12位

2027年屬羊人士適逢本命「犯太歲」，綜合運氣與桃花運均排在12位，加上流年欠缺吉星拱照，貴人助力薄弱，凡事必須靠自己努力爭取回報。犯太歲年最主要是情緒問題，尤其容易產生悲觀負面情緒。

整體運勢：若在西曆3月6日至8月8日前（春夏）出生，加上近年行衰運，今年犯太歲恐防「雪上加霜」；相反，若在8月8日之後至翌年3月6日前（秋冬）出生，惠於2027年屬「大火年」，依然處於個人運氣年，縱使犯太歲亦無損發展空間，切忌自我設限或受負面情緒困擾，應主動出擊把握機遇。

（示意圖／AI生成圖片）

感情婚姻：易受犯太歲衝擊而出現變化，已婚或有伴侶者若能迎來結婚或懷孕等喜事固然可喜，否則便要提防分手危機；單身人士反而有利，因「走無可走」，只會迎來新戀情而不會失去，即使無桃花星亦值得把握。尤其36歲及48歲的羊年朋友，在農曆六月要特別小心，宜外遊散心或雙方減少見面，減低犯太歲的影響。

健康及凶星：凶星有「劍鋒」及「伏屍」，主易受金屬所傷及見血，駕駛人士務必加倍小心，特別留意農曆6月及12月；此外，農曆3月、6月、9月及12月腸胃較弱，切忌多吃生冷食物，以免病從口入。

林家謙屬羊（terencelam0903@IG）

屬猴2027運程：吉星拱照宜衝刺！運氣第1位、桃花第2位

踏入2027年，屬猴人士整體氣勢如虹，運氣高居第1位，桃花運亦排第2位。在財運年效應帶動下，加上獲「紅鸞」及「太陽」兩顆強大吉星眷顧，無論事業發展、正偏財進賬抑或社交人脈皆表現出眾。

整體運勢：本年適逢財運流年，對從商人士最有利，談得成生意的機會大增；自僱人士也可以增加收入，打工仔雖然不會因財運年增加收入，但也會因桃花之助令工作更順利，而且亦有機會獲意外橫財，如小額買賣或抽獎，惟切忌過度投資。

按出生月份劃分，西曆3月6日至8月8日前（春夏）出生者運勢較平和，憑人緣及男性貴人提攜仍可穩步向前，建議待秋季後再衝刺；8月8日之後至翌年3月6日前（秋冬）出生者本身能量強勁兼遇新契機，宜果斷把握，切勿瞻前顧後。此外，受「天空」星牽動，長遠部署易生變數，靈活應變、見步行步反而更佳。

（示意圖／AI生成圖片）

感情婚姻：正桃花星「紅鸞」坐鎮，大幅催旺異性緣之餘亦有助職場人際。單身者有望遇上理想對象甚至閃婚；已婚或有伴侶者則家庭和睦，社交倍受歡迎。

健康及凶星：凶星有「孤辰」，心情容易感到孤獨不開朗，建議多主動約會朋友或家人聚會排解情緒；另一凶星「劫煞」則主破財，切記不要借錢不要做擔保，以免有借無還甚至惹禍上身。

AK江𤒹生屬猴（IG@_kisang_）

屬雞2027運程：辛苦得財多勞多得！桃花第9位

屬雞人士今年既無三合亦無遙合，加上命宮不見桃花星，意味著貴人及外在助力較為平淡，凡事皆需親力親為、單打獨鬥。慶幸的是，本年整體財運表現亮眼，且凶星並無實質殺傷力，只要肯踏實付出，回報依然相當可觀。

整體運勢：今年屬於「辛苦個人得財」之年，對多勞多得、收入不穩定人士及做生意者最為有利，小買賣更有機會獲得意外之財；至於一般固定收入打工仔則財運助力有限。

若在西曆3月6日至8月8日前（春夏）出生，今年雖略有財運幫助，但仍未到最佳時機，建議待今年秋天過後運勢才漸入佳境，長遠而言要到2028年至2033年的金水年才會大旺；若在8月8日之後至翌年3月6日前（秋冬）出生，今年整體運勢及財運皆可看高一線，應把握時機努力拼搏。

（示意圖／AI生成圖片）

感情婚姻：今年桃花運位列十二生肖第9位，由於命格欠缺桃花星拱照，人緣及異性緣略顯遜色。去年是你紅鸞桃花年，若仍未能脫單亦毋須氣餒，可以鎖定農曆5月及11月這兩個「脫單黃金月」，多參與社交聚會主動爭取機會。

健康及凶星：今年雖有「地喪」、「喪門」、「披頭」、「災煞」、「地煞」等凶星，但整體殺傷力不大，對健康及日常生活並無特別影響，毋須過分擔憂。只有「囚獄」星易招小人是非，建議在東北位放粉紅色物件化解。

阿嬌鍾欣潼屬雞（IG@q_gill）

屬狗2027運程：刑太歲易遇阻滯！運氣第10位

屬狗人士過去兩年都行好運，不過今年則遇上「太歲相刑」，整體運勢位列第十。有時刑太歲比沖太歲對運勢的影響更大，因為代表遇上麻煩事，一時間會難解決。幸好命宮迎來「太陰」及「地解」兩大吉星拱照，具備女性貴人提攜及逢凶化吉之力，助你平穩過渡。

整體運勢：受刑太歲牽動，今年雖然是權力地位提升年，上班一族會有少許阻力，簽署任何文件或商業合約前務必反覆核對條款，切忌掉以輕心。

按出生季節劃分，西曆3月6日至8月8日前（春夏）出生者今年宜守不宜攻，幸好過去兩年適逢桃花流年，若已預先打好人際關係基礎，今年即使犯刑太歲，人緣表現亦不致於大跌；至於8月8日之後至翌年3月6日前（秋冬）出生者，受惠於火運氣場帶動，遇上新發展機遇不妨大膽嘗試。職場上亦獲「太陰」吉星眷顧，若直屬上司或合作夥伴為女性，更容易獲得對方賞識與照顧。

（示意圖／AI生成圖片）

感情婚姻：流年受相刑氣場與情緒波動影響，與伴侶或身邊人相處時切忌過分執著鑽牛角尖，遇有分歧宜多加體諒溝通，避免因一時意氣爭執而傷及感情。

健康及凶星：凶星方面受「羊刃」影響，雖非大凶之星，容易令心緒不寧、脾氣暴躁，無論運勢順逆均須做好情緒管理；此外，屬狗與牛、龍、羊同樣先天消化系統較弱，今年農曆3月及12月尤須注意飲食衛生，提防腸胃不適。