憑著一份敏銳的職業直覺，成功在鬼門關前拉回一條寶貴生命！湖北武漢漢口江灘日前發生1宗暖心救人事件，1名63歲婦人因家庭糾紛想不開，獨自坐在長江邊企圖輕生。1名休班路過的23歲女警覺異樣，在旁暗中守候約20分鐘，見婦人起身走入江中即飛奔上前，扯住其衣領將她拉回岸上，事後更買來熱飲為對方暖身。事隔10日，2人再度重逢，婦人緊握救命恩人的雙手激動落淚：「那天我就覺得你有一股正氣，是你讓我感到人世間的溫暖！」



1名63歲婦人因家庭糾紛一時想不開，獨自坐在長江邊企圖輕生，1名休班路過的23歲女警察覺異樣，在旁暗中守候約20分鐘，見婦人起身走入江中即飛奔上前，扯住其衣領將她拉回岸上。（網上圖片）

婦人獨坐江邊 女警察覺異樣暗中守候20分鐘

據內地媒體《新華網》報道，事發於11月3日下午，現職武漢市公安局江岸區分局交管大隊指揮室警員的丁洪睿，趁輪班休息前往漢口江灘欣賞菊展，期間她途經江邊蘆葦叢小道時，發現1名婦人獨自坐在水邊，任由江水拍濕鞋子卻一動不動。

丁洪睿出於職業警覺上前提醒婦人往後挪動以免受涼，惟對方僅看了一眼並未回應。丁洪睿起初以為婦人在賞景不願打擾，遂退回後方，但因放心不下仍留在附近暗中觀察。約20分鐘後，婦人突然起身徑直步入江中，丁洪睿見狀立即飛奔衝入水中，緊抓婦人衣領將其拖回岸上。

1名63歲婦人因家庭糾紛一時想不開，獨自坐在長江邊企圖輕生，1名休班路過的23歲女警察覺異樣，在旁暗中守候約20分鐘，見婦人起身走入江中即飛奔上前，扯住其衣領將她拉回岸上。（網上圖片）

買熱飲暖身記下來電 驚揭上海警員

婦人上岸後情緒低落、不斷拭淚，丁洪睿隨即牽著她走出江灘並買來熱飲暖身。婦人情緒穩定後婉拒了丁洪睿提出的代叫的士及聯絡家屬的提議，表示可自行乘搭巴士返家。臨別前，婦人手機恰好響起，丁洪睿順勢記下螢幕上的來電號碼；待婦人上車後，她立即致電該號碼並表明警員身份，希望請對方轉告家屬多加留意。

婦人上岸後情緒低落、不斷拭淚，女警隨即牽著她走出江灘並買來熱飲暖身。（網上圖片）

豈料，接聽電話的竟是上海市公安局警員。原來婦人與丈夫退休後長居上海照顧外孫，此前曾因家庭糾紛由該名上海警員介入調解，當天致電正是進行例行跟進。

婦人情緒穩定後婉拒了女警提出的代叫的士及聯絡家屬的提議，表示可自行乘搭巴士返家。（網上圖片）

事隔10日重逢 婦人笑言：那天就覺得你有一股正氣

11月13日下午，63歲的婦人與23歲的丁洪睿在相隔10日後再次見面。婦人緊緊拉著丁洪睿的手說道：「你們挽救了我。」她透露，11月初獨自從上海返回武漢處理事務，當天因與家人鬧爭執而一時鑽牛角尖，幸好遇上細心又充滿愛心的丁洪睿。婦人激動地說：

幸好遇到了你。你有愛心，和我素不相識，不僅救了我，還一直惦記著我。你讓我感到，人和人之間有溫暖，不是只有利益。 婦人

丁洪睿的同事亦在旁向婦人介紹，丁洪睿去年才從中國人民公安大學畢業投身警隊，日前剛因果斷處置1宗突發事件而獲推薦嘉許。婦人打量著丁洪睿大讚：

今天才知道你是警察。那天我就覺得你有一股正氣，出手果斷，力氣也不小！ 婦人

（《新華網》）