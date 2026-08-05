好人好事｜阿叔上巴士遺環保袋　港男代保管獲請客　網民讚：雙贏

做好事通常不求回報，但有時盛情難卻。本港一名男子在Facebook群組「柴灣人柴灣事」表示，今年8月1日在巴士站見到一名陌生阿叔「跌咗個環保袋」，但對方已經上車，只能暫時代為保管，「見到入面有電話，唯有攞住去飲茶」，隨後阿叔致電，雙方約好在灣仔一間茶樓樓下等候。



阿叔堅持請客，桌上有芝麻燒餅、生煎包和灌湯餃，樓主大讚「多謝，好好味」。（Facebook群組「柴灣人柴灣事」圖片）

其實真係唔使，街坊舉手之勞！ 樓主

阿叔堅持請客 樓主：多謝，好好味

交收時，阿叔「要請我哋食嘢」，樓主形容「其實真係唔使，街坊舉手之勞」，但阿叔堅持請客，樓主大讚「多謝，好好味」。

阿叔堅持請客，桌上有芝麻燒餅、生煎包和灌湯餃，樓主大讚「多謝，好好味」。（Facebook群組「柴灣人柴灣事」圖片）

網民形容雙贏：請到你食嘢佢仲開心

圖中可見，桌上有芝麻燒餅、生煎包和灌湯餃。大量網民留言指「好人有好報」、「好人好事」、「雙贏！請到你食嘢佢仲開心！有時候有啲嘢唔係用錢嚟衡量」。

（Facebook群組「柴灣人柴灣事」）

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路不拾遺看似舉手之勞，但對物主而言，卻是一件暖心大事！本港有女生在Facebook群組「將軍澳主場」發文表示，今年6月9日到港鐵坑口站樓上店舖購物，「之後唔留神跌咗銀包」，之後收到店員來電通知，表示「有位路過嘅途人執到我銀包，好心執起交給店員保管」。店員一直看守和致電通知，再等候樓主折返認領。樓主最終發現「入面所有現金、證件全部齊整，一啲都冇少」。



樓主多謝男職員和熱心女途人。（AI生成圖片）

事件發生在港鐵坑口站樓上店舖。（資料圖片）

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