內地高鐵上演暖心救人一幕！早前一列由雲南麗江開往昆明的C598次列車上，先後有3名旅客突發身體不適，列車職員立即廣播尋求車上醫生協助，2名江蘇省濱海縣的醫生趙偉與薛雷剛結束公幹乘車回家，立即響應施援，在缺乏專業醫療設備的車廂內，於短短2小時內連續3次出手施救，成功令3名患者轉危為安，當地部門向2人頒發見義勇為表彰。



而2名醫生並非首次挺身而出，過去亦曾衝入火場救人及協助警方捉賊，其見義勇為的行為受到網民激讚。

趙偉一邊安撫患者情緒、指導他們調整呼吸節奏，一邊向周圍旅客借來口罩，用作為患者進行輔助通氣，以減少過度換氣導致的二氧化碳流失。（《央視新聞》影片截圖）

據《央視新聞》報道，事發於11月5日晚上7時許，正在行駛中的C598次的高鐵列車突然響起緊急廣播，尋找車上的醫務工作者。來自江蘇鹽城濱海縣人民醫院的醫生趙偉，以及濱海縣第二人民醫院（八灘鎮人民醫院）院長薛雷亦在車上，兩人剛結束出差行程，正乘搭該趟列車前往昆明，聽到廣播後立即趕往相關車廂。

趙偉與薛雷抵達現場後，發現有2名旅客出現頭暈、呼吸急促，以及面部與手腳發麻等症狀。（《現代快報》圖片）

借口罩輔助通氣 化解呼吸性鹼中毒

趙偉與薛雷抵達現場時，發現有2名旅客出現頭暈、呼吸急促，以及面部與手腳發麻等症狀。趙偉隨即為患者監測心率、血氧及血壓，並結合旅途勞累、雲南高原環境及精神緊張等因素，迅速作出臨床判斷，認定2人屬於「呼吸性鹼中毒」。



在缺乏專業急救儀器的環境下，趙偉一邊安撫患者情緒、指導他們調整呼吸節奏，一邊向周圍旅客借來口罩，用作為患者進行輔助通氣，以減少過度換氣導致的二氧化碳流失；與此同時，薛雷則配合列車工作人員疏散圍觀人群，確保車廂空氣流通。經過及時處置，2名旅客的症狀逐步緩解。



趙偉隨即為患者監測心率、血氧及血壓，並結合旅途勞累、雲南高原環境及精神緊張等因素，迅速作出臨床判斷，認定2人屬於「呼吸性鹼中毒」。（《現代快報》圖片）

1小時後再有乘客暈厥 高原缺氧引致心跳過慢

正當趙偉與薛雷以為危機解除之際，僅僅過了1個多小時，車廂內再度傳來旅客突發暈厥的消息，2名醫生再次趕赴事發車廂。趙偉為該名暈厥旅客進行心肺聽診及血糖檢測，判斷患者是因高原反應引發缺氧，進而導致心動過緩（即「心跳過慢」）及暈厥。



趙偉隨即協助將患者調整為「頭低足高位」以增加腦部供血，並保持其頭部側向一邊以確保呼吸道暢通，同時取出飲料為患者補充水分與能量；薛雷則在旁協助照料及維持秩序。在2人的專業處置下，該名旅客的意識與體徵亦慢慢好轉。



趙偉隨即協助將患者調整為「頭低足高位」以增加腦部供血，並保持其頭部側向一邊以確保呼吸道暢通，同時取出飲料為患者補充水分與能量。（《現代快報》圖片）

均非首次見義勇為 曾火場救人及助警擒賊

值得一提的是，今次並非趙偉與薛雷首次挺身而出。據悉，趙偉過去曾因衝入火場救人，獲評為「江蘇省見義勇為模範」；而薛雷除曾因協助警方抓獲違法犯罪嫌疑人獲評「江蘇省見義勇為先進個人」外，更曾於2026年6月捐獻造血幹細胞挽救台灣白血病女童，獲頒「中國紅十字博愛勳章」。

趙偉過去曾因衝入火場救人，獲評為「江蘇省見義勇為模範」。（《央視新聞》影片截圖）

薛雷曾於2026年6月捐獻造血幹細胞挽救台灣白血病女童，獲頒「中國紅十字博愛勳章」。（《央視新聞》影片截圖）

面對今次表彰，趙偉淡然表示：「這是醫生的分內之事，下次遇到還會這麼做。」（《現代快報》圖片）

薛雷曾因協助警方抓獲違法犯罪嫌疑人獲評「江蘇省見義勇為先進個人」。（《現代快報》圖片）

這是醫生的分內之事，下次遇到還會這麼做。 趙偉

事件在內地網上引發廣泛關注，不少網民讚揚2名醫者仁心仁術。11月13日，江蘇濱海縣見義勇為基金會與縣公安局政工室專程為趙偉及薛雷送上見義勇為表彰。對於受到表彰及網民讚賞，趙偉淡然表示：「這是醫生的分內之事，下次遇到還會這麼做。」據央視新聞過往對全國醫護見義勇為事蹟的相關報道顯示，醫務人員在公共交通工具上緊急施救已成為社會正能量的重要縮影。

