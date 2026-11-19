《俠盜獵車手6》（GTA 6）是遊戲史上規模最大的發行事件之一，許多玩家苦等多時，誓要在2026年11月19日首日發售即入手，但買與不買，都要視乎個人對遊戲的喜好與需求。以下為你整理5個必買與5個不買核心理由！



《俠盜獵車手6》（GTA 6）是熱爆全球的遊戲。

《俠盜獵車手6》（GTA 6）是熱爆全球的遊戲。

5個必買《GTA 6》的理由：

1.登峰造極的開放世界規模與細節：本作的地圖面積是前作的兩倍。從逼真的水體物理、細緻的毛髮運算到佛羅里達沼澤的生態，Rockstar再次推高了當代主機的技術天花板與沉浸感極限。

2.極高的長期遊玩性與性價比：光是主線劇情就長達50小時。參考《GTA 5》長達十幾年的生命週期，這款遊戲的單機內容與未來的線上模式（Online）足以讓你玩上好幾年，攤提下來的娛樂成本極低。

3.無可取代的遊戲類型：在「現代都市犯罪開放世界」這個領域，Rockstar幾乎沒有競爭對手。如果你想體驗在這個虛擬社會中為所欲為的快感，目前市面上找不到同等級的替代品。

《俠盜獵車手6》（GTA 6）是熱爆全球的遊戲。

4.參與全球性的文化現象：這款遊戲的發售本身就是一場全球盛事，首發評分高達99分（與《薩爾達傳說：時之笛》並列史上最高）。買下它能讓你立刻參與朋友間的話題、網路迷因與社交討論。

5.重返「罪惡城」的極致情懷：本作帶領玩家回到以邁阿密為藍本的經典城市「罪惡城」（Vice City）。對於經歷過2002年《GTA: Vice City》的老玩家而言，能在次世代畫質下重遊故地是難以抗拒的吸引力。

（Logitech）

5個不買《GTA 6》的理由：

1.首發無PC版本：目前遊戲僅登陸PS5與Xbox Series X/S平台。如果你是純PC玩家，為了玩它還得額外花上萬元購買一台主機，整體成本非常高；不如做個「等等黨」等一兩年後的PC版。

（Rockstar Games）

2.高昂的定價：GTA 6正在測試遊戲界的新價格天花板，標準版售價達79.99美元，終極版更高達99.99美元。對於習慣等待打折或依賴訂閱制的玩家來說，首發購入相當傷荷包。

3.操作手感與機制的老毛病：儘管畫面頂級，但Rockstar遊戲的角色移動與射擊手感向來偏向「沉重」與「黏滯」。也有玩家反映部分室內場景無法開槍，或某些UI互動（如看手機）閹割了前作的過場細節，可能讓習慣現代流暢動作遊戲的玩家感到不適。

（Rockstar Games）

4.本質是「進化」而非「革命」：如果你當年就不喜歡《GTA 5》的遊戲循環（開車、跑腿、槍戰、犯罪），那《GTA 6》對你來說只是畫面更好、地圖更大的同一個遊戲。它沒有徹底顛覆遊戲玩法的創新機制。

5.過度消耗時間的「精神時光屋」：遊戲內容極其龐大，甚至有網友笑稱為了玩它要「人間蒸發至少一個月」。如果你是時間破碎的上班族或學生，這款遊戲可能會嚴重佔用你的現實生活與生產力。