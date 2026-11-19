近期在南加州聖地亞哥（San Diego）的City Heights社區，發生了一起極其離譜的「霸屋」（Squatter）事件。一名76歲的老婦因為髖部骨折暫時搬離住宅，結果好心請來的維修工不僅鳩佔鵲巢，還把她的房子私自轉租給十幾個人。這場長達兩年的拉鋸戰最終以老人無奈賣房收場。



遭遇這場噩夢的屋主名叫Jordy Smith，今年已經76歲高齡。此前，由於髖部骨折需要靜養，她和伴侶暫時搬到了另一處住所休養。恰逢家中水管出現故障，兩人便通過網絡聘請了一名男子上門維修。然而，讓Smith萬萬沒有想到的是，這名男子並沒有像正常工人那樣修完離開、結清工錢，反而開始一步步「接管」這棟住宅。

根據Smith的講述與調查，該男子不僅沒有按規定完成正常的維修工作，還背著業主，偷偷將房屋的水電等公共事業帳戶（Utilities）全部轉到了他自己的名下。

隨着時間推移，他甚至反客為主，開始明目張膽地向陌生人出租房間、收取租金。

更讓人大跌眼鏡的是，事後經查證，這名男子根本不是什麼持照的專業水管工！等Smith和伴侶察覺到不對勁、試圖返回查看時，眼前的景象讓他們驚呆了——整棟房子裏竟然陸陸續續被塞進大約15名陌生人，而原本屬於他們的家，已經完全成了別人的天下。

「我們根本進不去自己的家。」回憶起當時的情景，Smith依然心有餘悸。她和伴侶曾多次嘗試返回住宅，但每次都被屋內的人無情拒絕。甚至有人直接當着他們的面把大門反鎖，根本不予理睬。

更棘手的是，這15名入住者的情況十分複雜，其中部分人堅稱自己是通過正規渠道租房、並且每個月都在按時交租金，只是他們交錢的對象並非真正的房主Smith，而是那個霸佔房子的假水管工。

對於手握房產權益的Smith而言，這種局面堪稱荒誕：明明自己才是法律上的合法屋主，卻被無家可歸地鎖在門外。長期的焦慮與不確定性折磨得她夜不能寐，甚至一度絕望地懷疑，自己這輩子還能不能把房子拿回來。在這漫長的兩年多時間裏，Smith並非沒有報警求助，但當地的執法機制卻成了佔屋者最大的「護身符」。

根據媒體調取並公開的警方出勤記錄顯示，從2024年1月1日至2026年8月17日期間，聖地亞哥警方接到與這處住宅有關的報警電話竟然超過了30次，報警內容包括疑似毒品交易、非法闖入、甚至房屋內部冒煙等各種治安狀況。然而，警方每次到場後卻往往「無能為力」。

協助處理此案的專業民間組織「Squatter Squad」共同創辦人Kimrey Kotchick解釋了其中的無奈：在加州現行的法律框架下，佔屋糾紛一旦牽扯到「聲稱擁有租賃關係」的住戶，警察通常無法直接當作刑事犯罪或單純的私闖民宅進行強行驅離，而是被視為民事糾紛，必須通過漫長的民事法律程序來解決。

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雪上加霜的是，這棟房產的產權歸屬也出了一點小插曲——該房產實際屬於Smith的伴侶，多年前通過家族信託轉交給他，但相關紙質文件一度遺失，這給警方和執法人員核實真正屋主身份增加了不少阻礙。

為了打破僵局，Smith和伴侶最終聯繫了專門幫助業主清退霸屋者的組織「Squatter Squad」。在專業團隊的介入下，工作人員首先通過縣政府檔案庫重新找回了完整的產權資料，隨後以此為法律依據，花費了大約五個月的時間，硬生生地走完全部合法清退程序。

在最終執行驅離的那天，現場場面一度十分混亂，部分佔住者甚至躲進停在院子裏的汽車裏不肯離開；執法人員前腳剛走，還有人試圖鑽空子重新返回屋內。歷經千辛萬苦，Smith終於重新踏入了闊別兩年多的房屋，但眼前的景象卻讓人心碎：曾經温馨的家早已面目全非，內部遭到嚴重破壞，更糟糕的是，家裏許多珍貴的古董和私人物品也不翼而飛。

鑑於房屋受損嚴重，且這段經歷給兩位老人留下了難以磨滅的心理陰影，在重新拿回房屋後，他們最終做出了一個無奈的決定——將房子徹底出售，徹底遠離這塊傷心地。

回顧這場持續了兩年多的噩夢，76歲的Smith希望用自己的血淚教訓給所有屋主敲響警鐘：聘請任何承包商、維修工上門服務時，務必提前核查對方的專業執照和身份背景；妥善保管房契、信託文件等核心產權證明，切勿隨意遺失；如果房屋需要長時間閒置、無人居住，一定要委託可靠的親友定期上門巡視，或者安裝智能監控，避免讓未經授權的人員有機可乘。

一次微不足道的水管維修，演變成有家難回的漫長拉鋸，甚至連房產都不得不拱手變賣，這起南加州的極端案例，再次將美國房產法律中對「霸屋者（Squatters）」保護過當的頑疾暴露無遺。

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