嫌鄰居音樂吵　狠母高呼「去拿槍」　10歲兒連開兩槍射殺16歲少女

美國新墨西哥州發生駭人槍擊案！一名母親因不滿鄰居播放音樂太大聲，與對方爆發激烈爭執，竟要求年僅10歲的兒子回家拿槍，還對鄰居警告「他要朝你開槍了」，結果男童真的持槍射擊，造成鄰居16歲女兒中彈身亡。CCTV錄下女子要求兒子拿槍的聲音，法官認為她對社區構成危險，裁定羈押且不得保釋。



嫌鄰居音樂太吵！萬聖節爆衝突釀命案

根據《紐約郵報》報導，事件發生於10月31日萬聖節當天下午4時左右， 40歲女子伊蓮娜．戈梅茲維耶達（Elaina Gomez-Villeda）當時帶著10歲兒子參加萬聖節活動後返家，因不滿隔壁住戶播放音樂音量過大，上門要求對方降低音量。不過，鄰居認為音樂並沒有太大聲，雙方因此發生口角。

幾分鐘後，鄰居母女走出公寓，準備在門口安裝CCTV，伊蓮娜再度與對方發生爭執，最後演變成肢體衝突。CCTV畫面顯示，伊蓮娜與鄰居母親互相揮拳，而鄰居16歲女兒凱納萊因．蘭格爾（Keinerlein Rangel）也捲入混亂，並與伊蓮娜的10歲兒子發生衝突。

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母喊「去拿槍」！10歲兒連開2槍射殺少女

阿爾伯克基市警察局警探朱厄爾（Chase Jewell）指出，CCTV錄音中可以清楚聽見女子說出「去拿槍」（Get the gun），她還對鄰居警告：「他要朝你開槍了！你看，他要開槍打人了！」隨後，10歲男童真的從公寓內拿出一把手槍，返回衝突現場。

男童先開了1槍，但沒有擊中任何人，接著又開第2槍，擊中16歲的蘭格爾，造成她當場死亡。槍擊發生後，伊蓮娜立即帶著兒子返回公寓並將大門反鎖，她先聯絡了丈夫，接著撥打911報警。

死者父親得知女兒中槍後，情緒激動地打破窗戶，試圖闖入女子住處，沒想到又險遭槍擊；伊蓮娜事後向警方承認，自己當時又拿起一把槍朝試圖闖入的男子開火，她辯稱當時以為自己與家人可能遭到殺害，因此才會開槍。警方後續搜索公寓，發現屋內還有其他未妥善上鎖的槍枝，現場使用的左輪手槍則被查出是遭竊槍枝。

伊蓮娜的辯護律師尤西奇（Roberta Yurcic）在法庭上主張，當事人當時遭人持電鑽攻擊受傷，男童是在母親遇襲後自行拿槍，並非受指示開火，律師強調，雖然監視器錄下伊蓮娜要求兒子拿槍的聲音，但沒有證據顯示她曾直接命令兒子射擊；然而，法官蒙塔尼奧（Joseph Montaño）指出，一名年僅10歲的兒童竟能熟練操作左輪手槍，讓他對槍枝安全及公共安全感到高度憂慮，因此，法院裁定伊蓮娜必須繼續羈押，不得保釋。

目前伊蓮娜面臨謀殺、共謀謀殺、虐待兒童、促使未成年人犯罪、未妥善保管槍枝、毆打及收受贓物等多項刑事指控，至於開槍的10歲男童，由於年齡尚小，目前尚未遭到刑事起訴。阿布奎基警方表示，正與地方檢察官辦公室及州政府相關單位合作，評估是否有適用於男童的刑事處置方式。

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