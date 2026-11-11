買夢想新屋驚見25條蛇　砸開地板現滿地蛇蛋　鄰居知情揭恐怖外號

在美國買房，最怕遇到什麼？漏水、發霉、地基開裂？肯塔基州一對夫妻最近的遭遇，恐怕比這些都嚇人。他們滿心歡喜買下一棟漂亮的鄉村住宅，以為終於擁有了夢想中的家。沒想到搬進去沒多久，就發現房子裏竟然還住着一群「不速之客」——至少25條蛇！更讓人崩潰的是，附近鄰居早就知道，這棟房子多年來一直有個外號，叫作「蛇屋」（Snake House）。而他們買房時，竟然對此一無所知。



事情發生在肯塔基州默瑟縣塞爾維薩（Salvisa, Mercer County）。今年8月，Jessica Perry和丈夫Johnathan Perry買下了這棟房子。Jessica回憶，第一次走進去，她就徹底愛上了這裏。漂亮的外觀、溫馨的鄉村風格，簡直就是她一直夢想擁有的家。

夫妻倆當天就決定出價購買。買房前，他們還專門聘請了房屋檢查員，結果並沒有發現任何蛇患問題。直到搬進去幾個星期後，一切才開始變得不對勁。

一天，Jessica和5歲的兒子獨自在家。她出門倒垃圾，剛走到門廊，突然發現一條蛇就在眼前。她嚇得趕緊給丈夫和父親打電話，請他們過來幫忙。原以為只是偶爾闖進院子的一條野蛇，沒想到，這僅僅是開始。接下來的日子裏，夫妻倆不斷發現新的蛇，有些甚至長達6英尺，接近1.8米。

蛇一條接着一條出現，夫妻倆終於意識到，事情遠沒有想像中簡單。他們請來專業人員檢查，懷疑門廊下面藏着蛇窩，最後不得不僱施工隊直接鑿開混凝土。結果，混凝土下面竟然發現了幾十枚又幾十枚蛇蛋！有些看起來是新產的，有些則明顯已經存在多年。

看來，蛇可能早就在這裏繁殖了好幾代，而夫妻倆買下的根本不是一棟普通住宅，而是一個長期存在的蛇類棲息地。更讓他們難以接受的是，後來鄰居告訴他們，這棟房子在當地早就出了名。

Jessica說，有位鄰居甚至開玩笑地告訴她：「真沒想到前屋主沒有告訴你們，買這棟房子，蛇是免費贈送的。」夫妻倆這才知道，附近居民早就把這裏叫作「蛇屋」，蛇患據稱已經持續了幾十年。然而，Jessica表示，賣家在交易過程中從未向他們披露這一問題。目前發現的蛇被認定為鼠蛇（Rat Snake），屬於無毒蛇，主要捕食老鼠等小動物。雖然沒有毒，但這並沒有讓夫妻倆安心多少。

他們最擔心的是家裏只有5歲的兒子。Johnathan說，自己並不是特別擔心孩子被蛇咬，而是擔心蛇喜歡温暖的地方，萬一爬進卧室，甚至鑽到孩子床上怎麼辦？如今，檢查家裏有沒有蛇，已經成了夫妻倆每天的固定任務。Johnathan說，每天晚上回到家，兩人都會互相問一句：「你去地下室檢查過有沒有蛇了嗎？」最糟糕的是，即使他們已經拆開門廊、清理蛇窩，問題依然沒有解決。

沒過幾天，又有新的蛇出現。夫妻倆現在懷疑，房屋地基內部可能還有不止一個蛇窩。如果真是這樣，想要徹底解決問題，可能需要大規模拆除房屋結構。這也是他們最害怕的結果。從8月買房到現在，夫妻倆已經花掉數千美元處理蛇患，後續還可能需要幾個月的施工。一位鄰居Kristen Kurrek看不下去，主動發起GoFundMe籌款，幫助他們支付清理和維修費用。這可真是所有買家的噩夢。

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這件事也給準備在美國買房的人提了個醒：普通的房屋檢查（Home Inspection），並不包括所有隱藏問題。買房時，除了請Home Inspector檢查房屋結構、水電、屋頂等，還可以根據房屋情況，另外聘請專業的害蟲防治公司（Pest Control Company）檢查白蟻、老鼠及其他蟲害。如果房子靠近樹林、草地，或者發現蛇出沒的跡象，可以找野生動物清除公司（Wildlife Removal Company），重點檢查地基縫隙、地下室、閣樓和門廊下面。

那麼，如果檢查時一切正常，搬進去以後才發現嚴重問題，怎麼辦？

首先，保留檢查報告、賣家的房屋狀況披露表（Seller's Disclosure）、照片、視頻以及維修報價，並請專業人員出具書面報告，判斷問題是否在買房前就已經存在。如果有證據證明賣家早就知道問題，卻故意隱瞞，可以諮詢房地產律師（Real Estate Attorney），看是否能夠向賣家索賠。如果是檢查員明顯漏掉了其職責範圍內本應發現的問題，也可以向檢查公司提出索賠。不過，檢查員通常不保證發現所有隱藏缺陷，能否追責還要看檢查合同和具體情況。

尤其提醒一句：房子已經成交，並不意味着賣家就一定沒有責任；但買房後發現問題，也不代表賣家必須賠償。關鍵還是證據。像這對夫妻遇到的情況，如果連鄰居都知道房子長期被稱為「蛇屋」，這些鄰居的證言就可能成為追查賣家是否知情的重要線索。

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