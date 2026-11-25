香港人不時被指冷漠又急躁，但事實真的如此？有內地寶媽來港生活1年，分享她從食肆到日常出行的各種觀察，深深體會「香港人為什麼不友好」，認為撇除個別人士脾氣外，更多是城市生活節奏急促關係，使港人被迫變得高效，「冷淡」背後其實藏着邊界感。



樓主又指，留意到某些遊客未有遵循港人共識下的規矩，如搭乘港鐵時「先落後上」、為拍照阻礙通道、說話大聲造成滋擾等等，以上容易引起本地人不滿，認為港人冷漠不一定是「排外」，反而要分清3件事，獲網民認同，「很多時候是感知錯位，後來才慢慢體會到」，又指港人只是要求守規和被尊重，「不守秩序到哪都不受歡迎！」。



有港漂女分享居港1年的觀察，小紅書發文分析「理解港人不友好原因」。（網上圖片）

內地寶媽來港1年 深刻體會：理解港人不友好原因

該名從內地來港修讀碩士課程的寶媽在小紅書以「來香港一年，我終於理解香港人為什麼不友好」為題發帖，直認來香港前腦海早已預設「香港人不喜歡內地人」，面對很兇、沒耐心、不夠友好的態度時，會默認對方是在針對她，但坦言在香港斷斷續續生活1年後，

我發現那些不喜歡背後是更複雜的東西 港漂女

港漂女以「來香港一年，我終於理解香港人為什麼不友好」為題發帖。（小紅書截圖）

列舉「那​​些被我誤認為不友好的瞬間」

樓主表示，如在茶餐廳以普通話點餐，伙計「語速快、話不多，眼神也不太在你身上」，或者會覺得不被待見，但後來才發現即使面對熟客，對方亦不太會寒暄，因為從下單、出餐、到收盤都在和時間賽跑，有感「冷淡的是流程，不一定是人」。

茶餐廳伙計冷淡少寒暄，以為不被待見，實為和時間賽跑。（《行運一條龍》劇照）

搭港鐵習慣「先落後上」 遊客「衝門」堵塞惹不滿

她又指，不少港人搭乘港鐵時都習慣「先落後上」，列車到達時會先退到月台兩側讓他人下車，但形容「有個別遊客不管有沒有人下車，一股腦往裡衝」，理解被堵在車門前而未能下車的港人自然心生不滿。

港人搭乘港鐵時習慣「先落後上」。（示意圖／資料圖片）

樓主認為，問路時經常只獲極短回答、車廂沒人主動搭話，以上種種或許會令人覺得港人冷漠，但現在則明白「先落後上、互不打擾、節省彼此時間」其實更像是種邊界感。

空間擠迫 節奏自然快

「住得久了，能理解緊繃從哪來」！樓主透露不時會到堅尼地城附近閒逛，那裏充斥着打卡拍照的遊客，路過需要打側身讓路，且電車站牌前經常出現旅行團，形容「本地人等半天上不了車」；即使是她居住的地區，周末假日擠滿遊客，無論是搭乘巴士還是買東西，都需時等候，認為在高密度環境內，每人時間和空間都有限，「排隊、快步、少寒暄，是被訓練出來的效率」，看起來很兇，但其實只是不想浪費彼此時間而已。

不少內地遊客在堅尼地城打卡拍照。（資料圖片）

亦有遊客在旺角行人天橋打卡。（資料圖片）

中立思考3件事：習慣、環境、真情緒 分清港人排外真相

樓主續稱，「平心而論，被冷落的感受是真實的，不必替誰粉飾」，她雖然理解以粵語為主的環境，溝通需要額外成本，茶餐廳伙計忙起來根本沒有多餘氣力熱情招待客人，但認同「不是所有冷淡都能被環境解釋得通」，個人脾氣​​、以及當天狀態，都是其他影響因素。不過她就指出，港人經常遇到「個別遊客地鐵衝門、站在窄路中間拍照擋路、說話聲音大」，自然影響對內地人觀感，認為誤會從不是單方面造成，只要分清「習慣、環境、真情緒」3件事，比起直接貼上「排外」或「熱情」標籤，會更接近事實。

樓主建議從習慣、環境、真情緒作分析，自然理解「港人排外」真相。（示意圖／資料圖片）

看清事實再決定相處模式

樓主文末總結在香港生活1年的感受，覺得城市節奏快、空間緊迫，或許不是人人適合，但對比從前，她現在再遇到以為被冷待的瞬間，會先分析「這是語言和節奏造成的距離，還是真的針對我」，認為理解這個城市的習慣不等於要全盤接受，「只是先看清，再決定怎麼相處」。

樓主總結1年感受，理解香港生活節奏快，但直言「理解不代表全盤接受，只是先看清，再決定怎麼相處」。（示意圖／資料圖片）

香港網民有同感：不守秩序到哪都不受歡迎！

帖文引來不少網民認同，覺得港人最在意是守規和互相尊重，

「最討厭那些不守規矩、大聲說話，那副視若無人表情，有錢了不起態度的遊客」



「尊重規則，友好待人自然得到互相尊重」



「對於缺乏邊界感，無視規則的人，走到哪都會被討厭！」



「素質低的人在哪裏都招人煩」



「香港人其實都很友善，友善的話就可能反射大家自己本身」



內地網民為「港人冷漠」平反

有內地網民亦分享自身經歷所遇，為「香港人冷漠」言論平反，「港人普遍守規矩+低容忍度，內地人過去容易露出一些不太重視公共秩序的散漫感，我是只會說普通話的深圳人，去過香港幾次，從來沒被陰陽對待過，熱情幫指路的路人甲倒是遇到過兩三次」、「沒接觸過香港人，不過小時候有收到書包說是香港人捐，所以從不片面信網上那些」。

我在香港住過一段時間，那時候內地遊客很多，差不多每天都能看到受不了的低素質行為，真的很扎眼 內地網民

雙方誤會源於不了解？ 網民：多溝通就好

有人指香港地少人多，「會產生壓抑」、「很多時候是感知錯位，後來才慢慢體會到」、「好多誤會因互相不了解而起，多融入溝通，會發現無論哪裡各有所長，也各有所短」，建議遊客若然想要更優質的服務，自然要相應付出，「服務業冷漠只能說時間就是金錢，大家要的都是效率，像我平時吃飯都要想好才點不要浪費彼此時間，我也不需要他服務多好，只是解決一頓而已，要服務好請去五星級高級餐廳」。



（小紅書）