建立文明有序的社會，你我有責！有內地來港旅遊的女生在小紅書分享，以在交通工具以及公眾場所的所見所聞，列舉3個現象讚揚香港是「文明社會」，惹來不少網民認同，覺得香港人甚有秩序感，有人更從其他方面大讚香港，包括設有指定吸煙區域，通道暢通無阻塞，並稱「我也好喜歡香港的秩序感，大家都很文明」。



有內地女生在小紅書列舉來港留意到3個現象，讚揚香港是進文明社會，惹來熱議。（示意圖／資料圖片）

內地遊客訪港讚：重拾秩序感

該內地女生在社交平台小紅書帳號以「啊！進文明社會了！」為題發帖，分享前往香港旅遊時留意到3個社會現象，讚揚「每次來香港都在感慨重拾秩序感了」。

該女生發文表示「每次來香港都在感慨重拾秩序感了」。（小紅書截圖）

列港鐵、公眾場所、街道所見3良好現象

樓主指，搭乘港鐵時絕大部分乘客都會自覺地遵循「先落後上」指示，車廂沒有人會大聲播片，或看見孩童尖叫奔跑和圍着扶手轉圈；在電影院內，幾乎沒有人大聲交談，亦不會有人盜錄，或玩手機以致螢幕燈光過亮影響附近觀眾；在路上更不用擔心會被電雞（電動單車）撞倒。

現象1：港鐵乘客會「先落後上」

樓主指，留意到乘客搭乘港鐵會遵循「先落後上」指示。（示意圖／資料圖片）

乘客搭乘港鐵會遵循「先落後上」指示。（示意圖／資料圖片）

現象2：電影院無人大聲交談

在影院內沒有人大聲交談，或玩手機影響附近觀眾。（示意圖／資料圖片）

現象3：行走路上不用擔心被電動單車撞倒

內地電動單車和行人共同使用行人路。（深圳微時光授權使用）

香港設法定禁煙區 或有煙灰缸垃圾桶 街道未充斥煙味

帖文引來網民紛紛表示認同，大部分人指出身處香港不用被迫食二手煙，

「母嬰室也不會有煙味」



「還有路上沒煙味，即便有煙味，抽煙也是在垃圾桶附近或指定區域，而且煙味不會很濃烈很嗆」



「從香港回深圳口岸真的落差太大了，滿地的煙蒂，還有不雅的大叔隨地大小抽，這他X是口岸啊，一個城市的門面就在此，我懶得罵了已經」



有內地網民欣賞香港街道垃圾桶含煙灰缸，煙民會停下吸煙，避免煙味飄散。（示意圖／資料圖片）

有內地寶媽大讚香港母嬰室不會藏有煙味。（示意圖／資料圖片）

港人獲讚文明有秩序

另有留言讚揚港人質素高，「我也好喜歡香港的秩序感，大家都很文明」、「還有6天就要再去香港了，好期待」、「說實話去香港帶娃都沒那麼急躁，因為沒有那麼多沒素質的人霸佔着有需要的通道」，認為以上良好現象是有賴於香港嚴格的法規監管，「只要罰得夠，沒素質的都乖了」。

（小紅書）