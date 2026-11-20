【#女子打4份工養家月入3萬多元#】內地社交平台近日流傳1段關於「勵志打工」的短片，引發網民對基層勞動與健康透支的廣泛討論。影片女主角是來自安徽的30多歲女子鄭千金，她在浙江舟山獨力撫養父親及2名子女，自述要同時兼顧4份工作，每天僅睡眠4至5小時，稱目前「月入3萬多人民幣（逾3.5萬港元）」，更已在當地買車買樓。有關個案惹來網民熱議，有輿論呼籲社會不應過度歌頌極端透支身體的勞動模式。



來自安徽的30多歲女子鄭千金，在浙江舟山獨力撫養父親及2名子女，她於部分日子需在凌晨4時出發前往市場賣魚。（《競舟新聞》影片截圖）

鄭千金於2012年從安徽前往浙江舟山發展，至今已有14年。為了維持生計，她將每日的時間表排得密不透風，同時從事4份體力與時間要求極高的工作。（《競舟新聞》影片截圖）

同時從事4份體力與耗時工作

根據內地媒體《競舟新聞》報道，鄭千金於2012年從安徽前往浙江舟山尋求工作機會，至今已有14年。為了維持生計，她將每天的時間表排得密不透風，同時從事4份體力與時間要求極高的工作。

鄭千金自述需同時兼顧4份工作，每天僅睡眠4至5小時，自稱目前「月入3萬多人民幣」，更已在當地買車買樓。（《競舟新聞》影片截圖）

鄭千金每天凌晨2時便要起床準備製作包子售賣早餐。（《競舟新聞》影片截圖）

凌晨2時起床製作包子賣早餐

報道指出，鄭千金每天凌晨2時便要起床準備製作包子售賣早餐；部分日子更需在凌晨4時出發前往市場賣魚。此外，她亦負責為停泊港口的漁船配送蔬菜，由於漁船出海及回港時間不固定，只要船上有需求，無論清晨或深夜她都必須隨傳隨到，貨物中最重的大米重達25公斤，都是由她獨力搬運。

鄭千金負責為停泊港口的漁船配送蔬菜，由於漁船出海及回港時間不固定，只要船上有需求，無論清晨或深夜她都必須隨傳隨到。（《競舟新聞》影片截圖）

因為我是家裡的頂樑柱，我想讓我的小孩過得更好，我的父親過得更好。 鄭千金

自稱月入3萬多人民幣

在完成上述工作後的零碎空檔，鄭千金還會前往當地工廠從事兼職工作，每日實際睡眠時間僅有4至5小時，並換來的報酬，自稱「月入3萬多人民幣（約3.5萬港元）」，她受訪時坦言：「因為我是家裡的頂樑柱，我想讓我的小孩過得更好，我的父親過得更好。」

鄭千金在受訪時坦言：「因為我是家裡的頂樑柱，我想讓我的小孩過得更好，我的父親過得更好。」（《競舟新聞》影片截圖）

輿論警惕「美化透支勞動」

不少網民對她為家庭承擔責任的毅力表示敬佩，認為「靠自己雙手掙錢值得尊重」；但同時有大量評論提出反思，指出每天僅睡4小時、高強度搬運重物已嚴重超出人體負荷，呼籲媒體與大眾不應將這種極端透支健康的生存狀態塑造成「正面榜樣」，社會更應關注基層單親家庭的保障問題。

長時間睡眠不足恐生健康隱患

臨床醫學專家指出，長期睡眠嚴重不足會打亂交感神經節律，使皮質醇長期處於超負荷峰值，極易誘發血管痙攣、急性心律失常乃至心因性猝死。把這種以不可逆器官損耗為代價的極限拼搏簡單標籤為「勵志正能量」，實質上掩蓋了嚴峻的職業健康隱患。

