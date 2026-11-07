「#54歲大哥靠AI短劇還清債務#」衝上微博熱搜。來自河北石家莊、54歲的張漢生，此前曾多次創業失敗，因而負債纍纍，在回鄉照顧生病父親期間，憑藉每天逾10小時的密集式自學，毅然涉足AI影視製作。近日，他主導創作的全AI生成歷史科幻短劇《持械入宋》，累計全網播放量衝破66億次，單季熱度高達8,206萬，實現了逾千萬元人民幣的商業回報。張漢生組成的團隊有30多人，全無影視背景，而且因為影片成功，令他與曾負債的成員均順利還清債務



全AI生成歷史科幻短劇《持械入宋》，累計全網播放量衝破66億次，單季熱度高達8,206萬，實現了逾千萬元人民幣的商業回報。《持械入宋》截圖）

全AI生成歷史科幻短劇《持械入宋》，累計全網播放量衝破66億次，單季熱度高達8,206萬，實現了逾千萬元人民幣的商業回報。《持械入宋》截圖）

零背景每天自學10小時 代號「老十一」起步摸索

據內地《紅星新聞》報道，2025年3月，張漢生在照顧家人期間大量閱讀網絡小說，偶然發現輸入文字提示詞即可自動生成圖片與短片，隨即投身學習社群。他成為社群中的第11號學員，隨後創辦「老十一劇場」，透過不斷接取零碎的AI短劇訂單累積經驗。

張漢生成為學習社群中的第11號學員，隨後創辦「老十一劇場」，透過不斷接取零碎的AI短劇訂單累積經驗。（網上圖片）

團隊骨幹李朝華回憶，早期的AI影視製作極為艱難，大家經歷了近1年「只投入、零收入」的摸索期。張漢生從鏡頭語言、生成物理規則到人像提示詞逐幀除錯，逐漸掌握穩定輸出高品質畫面的技術。

張漢生從鏡頭語言、生成物理規則到人像提示詞逐幀除錯，逐漸掌握穩定輸出高品質畫面的技術。（《持械入宋》截圖）

張漢生從鏡頭語言、生成物理規則到人像提示詞逐幀除錯，逐漸掌握穩定輸出高品質畫面的技術。（《持械入宋》截圖）

1000集長篇橫跨6省線上協作 算力投入超百萬

引爆全網的AI微短劇《持械入宋》今年8月在短劇平台紅果上線，講述1支現代特戰小隊，攜帶現代裝備穿越至北宋末年的歷史冒險故事，5個現代人穿越到古代種田練兵、抗敵升官。全劇長達約1000集，每集時長不足2分鐘，製作團隊保持「1週更新1季、每季100集」的極高速節奏推進。這齣劇已更新到第10季，仍有不少網友每週準時追更。

引爆全網的AI微短劇《持械入宋》，講述1支現代特戰小隊攜帶現代裝備穿越至北宋末年的歷史冒險故事。《持械入宋》截圖）

引爆全網的AI微短劇《持械入宋》，講述1支現代特戰小隊攜帶現代裝備穿越至北宋末年的歷史冒險故事。《持械入宋》截圖）

引爆全網的AI微短劇《持械入宋》，講述1支現代特戰小隊攜帶現代裝備穿越至北宋末年的歷史冒險故事。《持械入宋》截圖）

這支30餘人的團隊下設多個小組，其中主創《持械入宋》的6人核心小組分散於廣東、安徽、湖北、江西、福建及河北等省份，全程依賴線上遠端協作。團隊成員背景包括全職媽媽、網約車司機、物流送貨員與基層普通文員，全非科班出身。根據《中國藍新聞》報道，全系列累積投入算力成本已超過100萬人民幣（約117萬港元）。

《持械入宋》已更新到第10季，仍有不少網友每週準時追更。（網絡留言截圖）

定位精品劇 翻史料核對服色反覆磨鏡頭

「選擇IP的時候，我們就給這部劇定位為1部精品劇。」張漢生接受採訪時說，劇中每張臉都馬虎不得，「每一個人物形象都要非常鮮明，哪怕沒有人名條，都能讓觀眾知道這個人是誰，不能像一些劇裡人物的臉都是千篇一律的」。小組為此翻查史料，核對宋代幾品官對應的服色與等級，連配飾、鞋子都逐一找依據。

他坦言，傾注這麼多心血，劇集火爆程度仍超出團隊預期。《持械入宋》截圖）

選擇IP的時候，我們就給這部劇定位為1部精品劇。 張漢生

以李清照為原型的李清棠，也參照有名的李清照繪畫塑造。張漢生說，就連戰亂中1個小村莊的普通百姓，團隊也寫出從容赴死的氣節。「我都是看一次流一次眼淚，這些小人物的刻畫也是我們特別想要強調的」。他坦言，傾注這麼多心血，劇集火爆程度仍超出團隊預期。

他坦言，傾注這麼多心血，劇集火爆程度仍超出團隊預期。短劇《持械入宋》截圖。（網上圖片）