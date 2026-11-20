搭巴士想別人讓位，理應禮貌相問，而帶大件物件上巴士，亦要顧及車廂空間。有網民在Threads發帖，指搭巴士時有乘客拉着1架四方箱型買餸車上車，向坐在外側座位的她說「你坐入去」，再大聲說「我有車，你坐入面」，但她拒絕讓位。有網民大讚她的做法，「佢係無禮貌」，認為如果好聲好氣下問，大多數人都會讓位。



坐巴士想別人讓座或移位，都應該禮貌詢問。（示意圖／資料圖片）

樓主當時坐在巴士座位外側，有乘客拉着1架四方箱型買餸車。（AI生成圖片）

拉四方箱買餸車乘客：我有車，你坐入面

樓主日前在Threads發帖，批評有些巴士乘客無禮貌，她搭巴士坐在外側的通道位置，有拉住「四方箱買餸車」的乘客上車，走到她身旁說「你坐入去」，接著又「再大聲講」：「我有車，你坐入面。」即要樓主移入內側座位。

拉四方箱型買餸車的乘客要求樓主「你坐入去」。（AI生成圖片）

該乘客「再大聲講」：「我有車，你坐入面。」（AI生成圖片）

樓主佛系回應：乖乖的望住佢

樓主形容自己「只好，乖乖的望住佢，之後原封不動」，沒有移位讓對方「佛系」回應，過兩個站後下車，又形容對方的買餸車「真係等於兩個篋」。

樓主說自己「佛系回應」，光看住對方並坐到到站下車。（AI生成圖片）

有網民認為樓主不應坐在近走道的外側座位，「就算佢冇車仔，你都應該坐入去」，或「係咪應該主動坐歪少少」。

帖文引起討論，有網民認為樓主應坐入去讓對方，但不少人認為是「禮貌問題」。（AI生成圖片）

但許多網民大讚樓主做法，認為該乘客最大問題是「無禮貌」，亦認為坐幾個站就落車的話「坐路口無咩問題」：

「原封不動是最有禮貌的回應」



「如果係有禮貌問我可以唔可以我會方便佢，但咁樣命令人就真係唔讓」



「先上車先揀位，有咩應唔應該」



網民認為坐巴士「先上車先揀位」。（資料圖片）

「其實講聲唔該或者唔好意思係基本禮貌嚟」



「冇話應唔該應，如果講應該，咁大型嘅四方箱根本唔應該上巴士，搭的士都要開尾箱，應該要收行李費」



「呢啲命令式，佢都傻，呢架車關我鬼事呀」



「正方型車仔上巴士十分阻掟」



樓主亦表示，如對方有禮貌便會配合，「佢有禮貌嘅，我會（讓）」。

網民認為坐巴士「先上車先揀位」。（資料圖片）

參考九巴乘客須知︰物件不得佔用座位及通道

樓主未透露當時搭乘的巴士，但參考九巴的《乘客須知》關於隨身物件的條文，提及嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾五公斤或含危險性或厭惡性之物件上車。該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上。」0.1立方米大約相當於一個長、闊、高各46厘米的正方箱。

須知又列明乘客「登車後應行入車廂內部。嚴禁阻塞樓梯及閘門通道」，並「應讓座予有需要人士，例如長者、殘疾人士、孕婦或帶同嬰幼兒的乘客」。

（綜合）