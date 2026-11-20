遇上消防車趕往救援，讓路竟然換來900元罰款？1名自稱剛由印尼來港的男司機在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發文求助，事發今年10月11日下午2時21分，地點為元朗安樂路（西行）與元朗東堤街交界，樓主稱駕車期間遇上消防車從後駛至，由於自己排在車龍最前方，於是「主動讓路到紅燈禁區」，豈料事後收到警方通知書，樓主被指闖紅燈，沒有遵從交通燈指示，必須繳付900元罰款，並涉及5分違例駕駛記分。樓主大惑不解，詢問如何提出申訴。



樓主遇上消防車從後駛至，於是「主動讓路到紅燈禁區」，豈料事後收到警方通知書，樓主被指闖紅燈，沒有遵從交通燈指示，必須繳付900元罰款，並涉及5分違例駕駛記分。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

樓主同時上載通知書，必須於12月1日或之前繳付罰款，或通知警方有意就違例事項的法律責任提出爭議。

帖文引起許多網民熱議，教導樓主如何應對：

「留車cam片作證」



「通知書背後填寫爭議事項」



「有車cam片就可申請爭議」



「絕不可先交錢，否則冇得上訴」



樓主被指闖紅燈，沒有遵從交通燈指示，必須繳付900元罰款，並涉及5分違例駕駛記分。（資料圖片）

政府呼籲司機讓路予緊急車輛

政府過往的道路安全教育資料，確實曾教導司機在紅燈前為緊急車輛讓路。道路安全議會與運輸署2009年6月出版的第22期《道路安全通訊》，刊登題為「當緊急車輛鳴號、閃燈」的專題，清楚指出「如在紅燈前等候時有緊急車輛從後駛來，請於安全情況下駛到路邊，或小心駛出路口，讓緊急車輛通過」，刊物更附有交通燈及車輛示意圖，示範前方汽車如何駛向路邊，讓後方救護車通過。

政府另一份道路安全刊物亦重申，若司機在紅燈前等候時有緊急車輛從後駛來，可在安全情況許可下駛往路邊，或小心駛出路口，讓緊急車輛通過。

換言之，樓主聲稱為消防車讓路而駛出路口的做法，與政府過往的道路安全建議有相似之處，但實際是否符合指引，仍須視乎當時環境及駕駛方式。



消防處過往亦曾解釋，執行緊急任務的消防車及救護車，在符合使用閃燈及警報系統等條件下，可獲豁免遵守交通燈號或標誌，但這項豁免並非自動適用於其他讓路車輛。（《十萬火急》劇照）

司機讓路需顧及其他道路使用者安全

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第61條，駕駛者須為正在發出警報聲響或閃動警示燈的消防車、救護車、警車等緊急車輛讓路，並採取一切可能措施協助其通行。無合理辯解而違反相關規定，可被罰款2,000元。然而，讓路責任不等於一般車輛獲得自動豁免交通燈限制，司機仍須顧及其他道路使用者安全，避免突然轉向、轉線或危險駛入路口。

消防處過往亦曾解釋，執行緊急任務的消防車及救護車，在符合使用閃燈及警報系統等條件下，可獲豁免遵守交通燈號或標誌，但這項豁免並非自動適用於其他讓路車輛。因此，若一般司機因讓路而越過紅燈停止線，是否有合理辯解或其他有效抗辯理由，須視乎具體證據及法庭裁定，不能一概而論。

樓主大惑不解，詢問如何提出申訴。（《日落下的彩虹》劇照）

根據香港警務處官方資料，市民如認為遭不合理票控，可向中央交通違例檢控組提出書面投訴，交代個案經過及理據，並提交相關證明文件。申請人可透過警方電子報案中心、郵遞、傳真，或親身前往灣仔警察總部查詢櫃檯提出投訴。警方接獲後會展開調查，並以書面回覆。

不過，投訴與正式爭議告票屬不同程序。若司機希望就法律責任提出爭議，須在通知書指定限期前簽署下半部的爭議回條，寄交或遞交中央交通違例檢控組。警方收到爭議通知後，案件將按法定程序交由裁判官處理，司機其後可能收到法庭傳票，須按指定時間出庭答辯。若最終未能提出有效抗辯，可能須承擔額外罰款及訟費。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）