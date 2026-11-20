奧運金牌得主「風之后」李麗珊在2006年的廣告中說過，「養大一個孩子需要400萬」；至今養育孩子開支已大幅攀升！有港爸在Threads上載支票照片，表示，「月入萬八嘅我，即使窮都生仔做爸爸」。他解釋「原因係小朋友要幸福，不在於物質富養，而係精神富養，例如教佢努力、珍惜、感恩」。港爸的支票有中國銀行（香港）字樣，金額為17,963元，接近1.8萬元，相信是其每月收入。



樓主分享1張中國銀行（香港）支票照片，支票金額為17,963元，相信是其每月收入，但網民發現「張支票假，此Post純引戰」。（Threads@smartest_hongkong_person）

這篇出現在Threads用戶「smartest_hongkong_person」的帖文，引來許多網民熱議，有人討論月入1.8萬元是否適合生孩子：

「18K都生仔，81K都要諗吓啦」



「點樣月入萬八，你係月入$17,963，何來有萬八」



「被迫出世陪你捱苦，仲要話係教佢感恩，呢個唔係教感恩，係情緒勒索」



小紅書流傳支票相片，銀碼和圖中手勢和樓主支票一模一樣，內容是內地媽來港工作賺到17,963元，相信樓主偷圖，然後再用AI去除原圖背景，導致中國銀行（香港）分行中文地址出現錯體。（小紅書圖片）

有人質疑事件的真確性：

「張支票假，此Post純引戰」



「睇埋佢其他post, 應該係假膠」



「各位唔使咁認真啦，樓主肯定係派膠，好鬼無聊，佢每個post都係專登引戰」



樓主稱「月入萬八嘅我，即使窮都生仔做爸爸」、「原因係小朋友要幸福，不在於物質富養，而係精神富養，例如教佢努力、珍惜、感恩」。（《翻盤下半場》劇照）

支票銀行地址現錯體 相信偷圖後AI改圖

《香港01》發現Threads樓主上載的支票相片，中國銀行（香港）分行中文地址中文出現錯體，明顯是AI生成，另外，小紅書流傳1張支票相片，銀碼和圖中手勢和樓主支票一模一樣，但內容是內地媽來港，到麻雀館擔任接待員，每日工時長達11小時、全程需站立且每周單休，她終於收到首份工資，扣除10%住宿費後收到17,963元。小紅書的照片和Threads的照片構圖和金額一樣，相信是Threads的樓主偷圖後，再用AI工具去除原圖背景，導致中國銀行（香港）分行中文地址出現錯體。

網民指樓主不應生育，「被迫出世陪你捱苦，仲要話係教佢感恩，呢個唔係教感恩，係情緒勒索」。（《季前賽》劇照）

香港養育一名孩子需要多少錢？

但值得探討的是香港養育一名孩子究竟需要多少錢？恒生銀行2022年公布的「優越理財育兒及退休規劃調查」，訪問超過630名持有100萬元或以上流動資產的人士。結果顯示，受訪家長平均每年花費約28.4萬元養育子女，相當於每月約23,667元；若計算至子女22歲、經濟獨立，估計總開支超過600萬元。

但這並非全港所有家庭的平均育兒成本。由於調查對象主要是資產較充裕人士，實際開支亦會因家庭收入、居住環境、學校選擇及生活方式而有所差異，不能直接推斷每個家庭都需要600萬元才有能力養育孩子。



恒生銀行2022年公布的「優越理財育兒及退休規劃調查」，訪問超過630名持有100萬元或以上流動資產的人士，他們養育一名孩子總開支超過600萬元。（《季前賽》劇照）

香港電台《鏗鏘集》2026年一集題為「育兒點計數」的節目，同樣探討養育成本問題，當中提及銀行估算的600萬元開支，亦有專家認為100萬元已足夠，反映不同育兒方式的財政需求可以相差甚遠。



港人生育意願大幅下滑

另一方面，香港婦聯今年4月發布港人生育意願問卷調查結果，結果發現，1,251名50歲以下受訪的港人僅23%願意生育，較10年前、即2016年的68%大幅下滑，經濟壓力、住屋問題、及工作繁忙是港人生育意願三大制約因素。

政府的新生嬰兒獎勵金計劃已於2026年延長3年，至2029年10月24日。（AI生成圖片）

每名新生嬰兒可獲2萬元一次性獎勵

對於有意生育或已經育有子女的低收入家庭，政府目前設有多項經濟支援措施，包括新生嬰兒獎勵金、在職家庭津貼、幼兒中心家長津貼，以及學費減免等。其中新生嬰兒獎勵金計劃已於2026年延長3年，至2029年10月24日。合資格家庭每名新生嬰兒可獲2萬元一次性獎勵；若屬2026年9月16日或之後在香港出生的第二名或其後子女，金額更提高至3萬元。申請條件包括嬰兒在香港出生，以及父母其中一方為香港永久性居民。

至於「在職家庭津貼計劃」，除了按工時發放的基本、中額或高額津貼，合資格家庭亦可按每名兒童申領每月最高1,610元的兒童津貼。

以一家三口、全家每月入息18,000元為例，2026至27年度全額津貼的入息上限為21,000元。若符合資產、工時及其他申請要求，並且每月工作至少192小時，便有機會獲發每月1,610元高額津貼，加上1,610元兒童津貼，合共3,220元。換言之，相關家庭每月可動用的收入及津貼合共約21,220元。惟這僅屬條件示例，實際資格須按整個住戶的收入及資產審批，不能單憑樓主的月入判斷是否合資格。



政府目前設有多項經濟支援措施，包括在職家庭津貼、幼兒中心家長津貼，以及學費減免等。（《社畜再培訓先導計劃》劇照）

在託兒開支方面，政府的「幼兒中心家長津貼」為使用合資格全日制資助幼兒中心服務的家長，提供每月最高1,000元津貼，而且毋須入息審查。低收入家庭亦可申請「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」。以2026/27學年為例，0至2歲幼兒中心組別每月最高學費及膳費減免額為6,755元，2至3歲組別則為8,385元；實際減免可分為全免、四分之三免或半免。

此外，2026/27學年合資格幼稚園學生亦可獲每年最高4,650元的就學開支津貼；子女日後升讀小學後，符合入息審查資格的家庭亦可申請書簿津貼，現時小一至小六全額津貼為每年6,398元。



（Threads@smartest_hongkong_person）