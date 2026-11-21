海南省三亞市近日發生1宗罕見的海洋生物擱淺事件！1名遊客與友人在沙灘散步期間，意外發現1條體長接近1.9米、重逾百斤的大型吞拿魚（金槍魚，Tuna）擱淺在岸邊。吞拿魚屬深海洄遊魚類，極少出現在近岸水域，事件隨即引來大批市民圍觀。而該遊客事後將魚帶往市場處理的做法，亦在內地社交平台引發對於「撿拾野生海洋生物是否合法」的激烈討論。



王先生與2名友人在三亞海棠灣岸邊散步時，友人突然發現海面有1個巨大黑影，起初眾人誤以為是鯊魚，走近細看才確認是1條體型龐大的吞拿魚。（《法治日報》圖片）

據《瀟湘晨報》報道指出，事發於11月16日傍晚約6時，王先生與2名友人在三亞海棠灣岸邊散步時，友人突然發現海面有1個巨大黑影，起初眾人誤以為是鯊魚，走近細看才確認是1條體型龐大的吞拿魚。

王先生回憶指，當時該條吞拿魚體表未見明顯傷痕或病變跡象，且仍有一定活力，推測是意外隨潮水擱淺。（網上影片截圖）

僅靠AI辨識物種

據王先生透露，該條吞拿魚重達一百多斤，體長接近1.9米，2名成年男子合力亦難以抬動。魚隻未見明顯傷痕或病變跡象，尚存活力，推測是意外隨潮水擱淺。他曾向村民查詢此事，但不少久居當地的市民均表示從未見過同類場景。王先生透過手機人工智能APP進行圖像辨識，確認該魚為「黃鰭吞拿魚」，隨後決定將其帶走。

從未見過同類場景。 當地市民

商戶口頭估價逾3,000人民幣

王先生將魚帶至當地市場處理，並引述收魚商戶的口頭報價稱，該類魚收購價約為30至40人民幣（約35至47港元）每斤，整條粗略估算價值約3,000至4,000人民幣（約3528至4704港元），轉售價格可能更高。

王先生事後將魚帶至當地市場處理，並引述收魚商戶的口頭報價稱，該類魚收購價約為30至40人民幣（約35至47港元）每斤。（《法治日報》圖片）

工作人員：非保護動物可自行處理

事件在微博等社交平台發酵後，網民熱議「私自帶走擱淺吞拿魚是否違法」。王先生回應稱，事後已查閱相關資料並向商戶了解，確認該魚種既不屬於中國國家重點保護水生野生動物，亦不在「三有」（有重要生態、科學、社會價值）保護動物名錄之列。

公眾疑問亦促使內地媒體向三亞市農業農村部門查詢。工作人員口頭回覆稱，在當地沙灘撿到魚類的情況並不罕見，雖然涉事吞拿魚體積龐大，但理論上仍可能被拾得，只要拾獲物種不屬於國家保護動物，市民便可自行處理。

