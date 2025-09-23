樺加沙｜超市唐生菜1毫！港漂女撿到寶：不敢相信 網民：標錯價
撰文：謝茜嘉
【颱風消息／樺加沙／8號風球／天氣消息／打風／颱風香港】超強颱風樺加沙來襲，市民搶購食物儲糧，不少菜檔趁機加價。不過有港漂女竟在惠康超市以超抵價1毫買到1包唐生菜，引來網民熱議，紛紛猜測應該是超市職員手誤打錯價錢，「應該打錯價錢」、「我猜是想打10.0」、「袋都要1蚊啦」。
該港漂女昨晚（22日）於小紅書以「颱風天是誰在香港買到了0.1港幣的蔬菜？」為題發文問道：「收到颱風天的通知後馬上去超市囤貨，意外撿到了0.1港幣的蔬菜，大家有遇到過嗎？」
超市唐生菜售1毫 港漂女：不敢相信
照片見到，1包2棵的唐生菜貼上的價錢竟是1毫，而且菜還很大棵及新鮮，相信並非打算以優惠價促銷即將壞掉的蔬菜。樓主還分享單據證明真的以1毫買走該包菜，直言「不敢相信！」。
網民猜標錯價：可能係想標價$10的
網民留言表示，「颱風天的菜？你真行大運了」、「打錯價錢牌，你賺了」、「應該係職員標錯價可能係想標價$10的」、「執到好嘢喎！」，有網民於今早（23日）10時許留言道「今天菜很多，不用搶」。
