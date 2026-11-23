內地社會暖聞！河南信陽近日發生1宗充滿巧合與善意的尋物事件。當地1間畫室日前結業清理物品時，1幅女童肖像油畫被誤當成廢料棄置於垃圾車。附近診所1名醫生偶然發現該畫作並將其帶回，其後透過社交平台成功尋回物主。該幅畫作原來已有11年歷史，畫作物主為答謝醫生熱心尋人，主動提出為醫生的8歲女兒繪製1幅肖像畫作為回禮。



畫中繪有1名年約四五歲、留齊瀏海及身穿藍色棉褸的小女孩。（網上影片截圖）

畫室結業誤棄舊畫 醫生雨中偶然拾獲

據內地媒體《瀟湘晨報》報道，事發於11月1日，診所醫生肖先生下班，正準備接女兒回家時，在診所外的1輛垃圾車上，留意到1幅半掩埋於廢料中的油畫。畫中繪有1名年約四五歲、留齊瀏海及身穿藍色棉褸的小女孩。肖先生覺得畫作筆觸細膩，畫中女孩的眼神亦令他聯想起自己的女兒，出於惋惜決定將畫作撿回。

河南信陽1間畫室日前結業清理物品時，1幅女童肖像油畫被誤當成廢料棄置於垃圾車。（網上影片截圖）

在拾獲畫作的過程中亦有一段小插曲。肖先生在事發前1日，曾向因搬運廢料而滿身灰塵的垃圾車司機贈送2個口罩。翌日負責清走畫室廢料的正是該名司機，對方認出肖先生後，便無償讓他將畫作帶走。隨後肖先生清理畫作時，發現畫背面寫有「張洪濤《思》，師範學院」的字樣，遂將畫作拍攝成影片並上傳至社交平台，希望能尋回畫作主人，物歸原主。

網絡助尋牽出11年淵源 物主為大學美術教師

尋人影片發布後迅速引發網民關注，並很快被張洪濤的學生及畫作原作者馬新成認出。據悉，張洪濤為信陽師範大學美術與設計學院的教師，與馬新成屬亦師亦友的關係。該幅名為《思》的肖像畫由馬新成於2015年歷時約2周繪製，原型取材自張洪濤女兒5歲時游船的照片。



張洪濤表示，畫作並非被人刻意丟棄。當年他的1名學生開設畫室，他遂將該畫借予對方作展示之用。惟該畫室近期結業，工作人員清理物品時不慎將畫作混入廢料中，才導致畫作流落至垃圾車。時隔11年再次見到該幅畫作，張洪濤與馬新成均感到相當意外與驚喜。

畫作並非被人刻意丟棄。 張洪濤表示

畫作完璧歸趙 物主回贈肖像畫答謝

目前，該幅肖像畫已順利歸還予張洪濤一家。張洪濤透露，畫中的小女孩如今已長大成為16歲的少女，重新看見自己童年時的畫像感到非常開心。



交還畫作當日，肖先生的女兒曾對畫作感到不捨。肖先生藉此教導女兒學會推己及人，向她解釋物主同樣希望能找回孩子童年的珍貴回憶。為表達對肖先生熱心尋主的感激之情，張洪濤主動提出為肖先生8歲的女兒創作1幅畫像，肖先生對此欣然接受。