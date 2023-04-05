乘客藥物遺座位　細心的士司機設法尋人　終物歸原主收利市獲讚

縱使平時有多細心，總有不小心遺留個人物品在車上的時候。最近有的士司機發文，表示上周三（3月29日）在車內找到1包藥物，上一班的夜更同行稱是乘客遺留下來，還叫他直接扔掉，但他後來透過包裝上的診所電話和病人姓名，成功透過診所聯絡上物主，直至周五（31日）將藥物交回對方。司機本來只是一番好意，最終在物主誠意拳拳的堅持下，仍收下200元的利市，其善心亦獲大批網民稱讚。



最近有的士司機發文，表示上周三（3月29日）在車內找到1包藥物，後來透過包裝上的診所電話和病人姓名，成功將藥物交回對方，善舉引來大批網民讚好。（《降魔的2.0》劇照）

該名的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖分享，稱上周三（3月29日）上班時，於後車箱發現1包藥物，本以為是夜更司機不小心留下，便打電話給對方，卻被告知是1名乘客遺留下來的，對方亦無法找到乘客，還着樓主扔掉藥物。不過，熱心的樓主在包裝上看到診所的電話號碼和病人姓名，便嘗試致電查詢，可惜診所每逢周三休息，他只好於翌日再打電話，終成功透過診所護士聯絡到該名乘客。

乘客最終於周五（3月31日）回覆樓主，傾談間才發現雙方都住在附近，樓主便於在下班後歸還藥物，沒想到乘客堅持給他利市以表謝意，「冇諗住收錢，個客強力擠咗封利市畀我」，一打開是200元的現金。

樓主最終於上周五（31日）將藥物交回乘客手上，本來只是一番好意，但對方堅持給他200元利市作回禮。（資料圖片）

樓主的善舉引來不少網民讚好，紛紛留言大讚是「好人好事」，又指「好人有好報」、「好事唔怕做，幫到人」、「正能量要多多發放！」、「我相信真係有咁好心嘅的士司機，因為我遇過」。後來樓主亦留言回覆，稱非常感恩當1名的士司機，讓他有足夠的收入之餘，也有能力做善事，「一直助養兩個小朋友4、5年，感恩揸的士令我有足夠收入」。