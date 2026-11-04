真人版蝙蝠俠！英男遇搶劫衝街頭追賊　飛簷走壁為途人保失物獲讚

英國諾域治（Norwich）日前真實上演了一幕「蝙蝠俠追賊」的奇景。1名25歲的男子在參加化裝舞會期間，遇上途人被搶劫，身穿「蝙蝠俠」戰衣的他隨即與幾名「超級英雄」打扮的友人狂奔追截疑犯，最終在1堵高牆上尋回受害人的手袋。事件片段在社交平台瘋傳，網民紛紛大讚是「現實中的超級英雄」。



1名25歲的男子在參加化裝舞會期間，遇上途人被搶劫，身穿「蝙蝠俠」戰衣的他隨即與幾名超級英雄打扮的友人狂奔追截疑犯，最終在1堵高牆上尋回受害人的手袋。（TikTok@redknightcreations）

1名25歲的男子在參加化裝舞會期間，遇上途人被搶劫，身穿「蝙蝠俠」戰衣的他隨即與幾名超級英雄打扮的友人狂奔追截疑犯，最終在1堵高牆上尋回受害人的手袋。（TikTok@redknightcreations）

酒吧門口遇劫 「蝙蝠俠」衝街頭追賊

綜合外媒報道，事發於9月19日晚上，英國諾域治（Norwich）市中心，任職咖啡店的25歲倫敦男子梅森（Sonni Mason），當晚一身蝙蝠俠裝扮出席朋友生日聚會，一行人正在皇后街1間酒吧的門外排隊時，1名陌生人突然主動搭訕。該名男子起初態度友善，其後卻指控2名女子偷去他的香煙，繼而趁機搶走其中1人的手袋拔足狂奔。梅森見狀沒有猶豫，穿着「蝙蝠俠」戰衣便衝上街頭追趕，途中更向1名正在巡邏的警員揮手求助。

梅森見狀沒有猶豫，穿着「蝙蝠俠」戰衣便衝上街頭追趕，途中更向1名正在巡邏的警員揮手求助。（TikTok：@redknightcreations）

梅森見狀沒有猶豫，穿着「蝙蝠俠」戰衣便衝上街頭追趕，途中更向1名正在巡邏的警員揮手求助。（TikTok：@redknightcreations）

事後諾福克警方證實，當晚警員在市區巡邏時接獲求助，其後梅森在警方與友人協助下於諾域治大教堂外牆尋回被賊人丟棄的手袋，物歸原主。（TikTok@redknightcreations）

廁紙筒「飛爪」道具失靈 隊友托舉攀牆尋物

追逐途中，賊人將手袋扔到了諾域治大教堂外圍的一堵石牆上，隨即逃去無蹤。有趣的是，梅森當晚以回收廁紙筒自製的「飛爪」道具無法讓他攀上牆頂，最終要靠分別扮成「神奇先生」、「毒藤女」與「鐳射眼」的派對友人將他托起，才能順利取回手袋。

本身熱愛電影創作、不時扮裝超級英雄拍片的梅森表示：「我不想從屋頂跳下來，也不想把人痛打一頓，我只想確保其他人的安全。說真的，這才是蝙蝠俠存在的意義，他是一個保護者。」

本身熱愛電影創作、不時扮裝超級英雄拍片的梅森表示：「我不想從屋頂跳下來，也不想把人痛打一頓，我只想確保其他人的安全。說真的，這才是蝙蝠俠存在的意義，他是一個保護者。」（TikTok：@redknightcreations）

警方證實物歸原主 善舉喚起守望精神

事後諾福克警方證實，當晚警員在市區巡邏時接獲求助，其後梅森在警方與友人協助下於諾域治大教堂外牆尋回被賊人丟棄的手袋，物歸原主。

（《蝙蝠俠》電影劇照）

追捕片段在社交網站上引起廣泛熱議，不少網民讚揚梅森。而梅森坦言自己只是1名在咖啡店打工的普通人，但他期盼今次經歷能為大眾帶來啟發：「每個人都需要有一點這樣的精神，你需要勇敢、大膽且善良，我希望其他人如果看到有人被搶劫，或者在晚上外出時感到不適，都能伸出援手，這並不需要穿着超級英雄的服裝才能做到。」

（綜合）