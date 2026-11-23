去年5月，杭州50多歲的汪女士報名參加了一個前往山東的旅遊團，團費每人100元（人民幣，下同），3天2夜，可這趟旅程讓她「腸子都悔青了」。



說好去旅遊 結果被帶進售樓部

汪女士的這段旅程由杭州禹航梁行營銷策劃公司組織。她向記者講述了此行的經歷：到目的地觀光不到1小時，就被帶到愛琴海景售樓部。銷售稱，首期付掉，後面「以租養貸」，保底每月2000元到2400元，買房後可以入職公司，月薪2500元，「你買了房子才有資格入職」。

汪女士心動了，買下一套42㎡（平方米、約452呎）住宅，總價34萬元，付了9萬元首期。就在她準備辦按揭時，有了意外發現：同樓層別人買的房只要29萬元。她要求減5萬元，對方沒同意，她就沒辦按揭，尾款也沒付。最終開發商起訴她，法院一審判決要求她支付尾款，汪女士不服，準備上訴。

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房產推銷緊盯老年人 34萬元買的房實際不到10萬元？

據央視新聞近日報道，《每周質量報告》欄目組接到多起投訴，反映家裏的老人通過熟人介紹，只交了兩百元左右的報名費，就被組織前往山東威海乳山「免費包吃住三日遊」，還能看當地的海景房。通過低價引流、利用訊息差等手段，讓中老年人購買了遠高於市場價格的房子。

記者通過短視頻平台，聯繫到了一位在乳山買房的博主。工作人員介紹，他們是專門針對山東乳山銀灘海景房的「看房團」。大巴每周五定期發車，三天兩夜的行程，單人收費150元，夫妻同行只要200元。但從江蘇無錫到山東乳山，單程距離超過700公里，三天兩夜的車費加食宿，200元無論如何都不可能覆蓋實際成本。

今年8月，江蘇的一位張女士就在丹陽海景房產經紀有限公司組織下，參加了威海乳山看房團。在香港平遠國際城售樓處，銷售人員宣稱購房後酒店每年會固定返租3萬元，不僅足以覆蓋月供，還能穩賺養老收益。

簽約時，開發商銷售人員聲稱合同均為統一版本，沒必要看，催促張女士儘快簽字。字剛簽完，銷售人員便迅速收走了所有紙質合同。簽下購房合同的第二天一早，張女士就被帶到了某銀行辦理貸款面簽，工作人員還現場傳授串通作假的話術。

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直到2026年11月4日，張女士才從香港平遠國際城開發商處要到了購房合同原件。合同上顯示，出賣人為「日照麗城建設發展有限公司乳山山譯分公司」，通過全國企業破產重整案件訊息網查詢發現，該出賣人的總公司在2023年11月就已被法院裁定宣告破產。而銷售人員在推銷時，對此隻字未提。

記者走訪發現，目前小區二手房房主大多來自外地旅遊團。在同一個小區、同一棟樓、同等面積的清水房（毛坯房），市場價不足9萬元，而賣給張女士的價格卻高達41萬元。汪女士看到報道後才明白：

像我這樣的房子都不到10萬元，腸子都悔青了，他們挖的坑，我稀裏糊塗一步一步踩下去。

記者找到杭州禹航梁行營銷策劃公司，不料大門緊閉。負責人成總稱公司放了幾天假，並承認與鼎泰是代理關係，「組織客戶去看房，客戶買了，鼎泰跟我們結算相應費用」。但他否認承諾過固定收益和以租養貸：

我們從來沒說過，買不買取決於她自己。

杭州禹航梁行營銷策劃公司方面表示，汪女士的事情已經進入訴訟流程，後續可以繼續走訴訟解決，也可以找開發商協商。目前，汪女士已向杭州相關職能部門反映。針對媒體的報道，山東乳山已成立調查組，核查違規看房問題，後續將依法處置涉事主體，暢通維權渠道。

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