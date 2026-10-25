美國亞裔老伯「連墮3次網戀騙局」賠光積蓄　冥頑不靈令家人崩潰

在不少人的認知裏，受過一次騙、捱過一次重創，怎麼也該經一事長一智了。然而在網絡「殺豬盤」的套路面前，人性對情感寄託的渴望，有時會讓人陷入難以拔出來的死循環。



居住在美國北加州、曾在三藩市市政府擔任園藝工人的退休亞裔老伯阿丹盧克（Adan Look），如今就正深陷這樣的噩夢之中。他不僅被網絡「女友」騙光了50萬美元（約390萬港元）的畢生積蓄，還在第二次網戀中險些把房子抵押出去借貸50萬。而最讓家人感到絕望的是，剛在媒體和軍方的幫助下撕碎騙局，他又無縫銜接落入了第三名「網絡女友」的温柔鄉……

退休亞裔老伯遭網戀騙局 50萬美元養老本被騙光

據媒體10月16日報道，盧克老伯的「網戀噩夢」始於去年。當時，他在Facebook上結識了一名自稱「Annie」的女子。對方打造着成功人士的人設，聲稱自己通過投資加密貨幣賺得盆滿缽滿，還頻繁向盧克許諾未來要在夏威夷買房、兩人共度餘生的美好藍圖。

在鋪天蓋地的甜言蜜語下，盧克徹底淪陷。為了實現「夏威夷養老夢」，他不顧親友的苦勸，按照對方的指引，將自己畢生的50萬美元積蓄分批匯往了亞洲的銀行帳戶。

直到帳戶被清空、對方銷聲匿跡，他才痛定思痛地發現，自己遇上了近年來在全美肆虐的「殺豬盤」（Pig Butchering）——一種先用感情「餵豬」，等信任建立後再狠狠殺熟割肉的殘忍詐騙。

如果故事到這裏打住，或許只是一場慘痛的教訓。然而，積蓄空空如也的盧克，精神世界卻更加空虛了。

今年2月，盧克又在網上認識了一名自稱「Vicky」的女子。這一次，對方給自己套上了更具光環的身份：駐紮在科威特的美國陸軍戰地女醫護。

Vicky聲稱自己還有四年就能退伍，屆時便可以飛赴三藩市與他終老。為了徹底俘獲盧克的心，她每天發送大量充滿愛意的訊息，還寄來多張身着軍裝的照片。盧克將照片印製成巨幅海報掛在家裏，逢人便誇自己的「軍醫女友」。

但他的兒子喬納森（Jonathan Look）卻看出了不對勁。父親剛剛經歷了一場血本無歸的騙局，怎麼會這麼快又墜入愛河？

事主的兒子喬納森受訪時直言「我真的無能為力了」。（YouTube@ABC7 News Bay Area影片截圖）

果不其然，感情走上正軌後，Vicky開始頻繁伸手要錢。從買最新款iPhone、給母親治腦病，到為兒子買iPad，藉口層出不窮。隨後，她更是要求盧克向一名所謂的「外交官」轉賬。

盧克曾三次試圖向可疑帳戶電匯，所幸均被美國銀行（Bank of America）的風控機制攔截。但執迷不悟的他並未收手，轉而通過Zelle轉賬，甚至跑去超市購買了大量蘋果禮品卡（Apple Gift Cards）發給對方。

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真正讓整個家庭滑向懸崖邊緣的，是Vicky隨後拋出的「大魚」。她告訴盧克，只要向上級指揮官繳納4.5萬美元的「提前退伍費」，她就能立刻批准退役，飛來美國和他團聚。

手頭早已沒有積蓄的盧克，為了幫「女友」退伍，竟然暗中申請了一筆50萬美元的房屋抵押貸款（HELOC），準備以房抵債！兒子喬納森得知後大驚失色，緊急聯繫貸款專員截停了審批。

然而，盧克不僅不感激兒子的阻攔，反而怒不可遏，指責家人是在破壞他的幸福。為了證明「感情是真的」，盧克甚至向記者展示了一束收到的鮮花，上面附着甜蜜的卡片。可當媒體聯繫送花的花店時，店主卻透露：這束花的網上訂單，使用的是一張盜刷的信用卡。

為了徹底打醒老父親，媒體聯合反詐組織調查員介入。調查人員對「女軍醫」的照片進行了識圖反搜，結果赫然發現，其中一張照片竟出自國外某個成人交友網站；隨後記者直接向美國陸軍求證，軍方出具了官方回覆：美軍現役人員名單中，查無此人！

在證據確鑿的識圖結果和美軍官方聲明面前，盧克老伯終於崩潰承認自己再次受騙。在向對方發送了質問訊息後，他親手封鎖了Vicky。

然而，令人唏噓的一幕發生了。

就在封鎖第二名騙子的幾天後，記者在追蹤採訪中震驚地發現，盧克的手機裏又出現了一位名叫「Suzy」的第三任網絡女友。對方正頻繁給他發送温柔的晚安影片與甜蜜問候，而盧克又一次露出了幸福的笑容，堅信「這一次肯定不一樣」。

兒子喬納森深感絕望：

我真的無能為力了。

根據美國法律，一個精神獨立的成年人即使執意向騙子轉賬，家屬在未經本人同意的情況下，也根本無法強制接管其財產或阻止交易。

這起悲劇也深刻折射出許多獨居、退休老人所面臨的情感困境。對於詐騙集團而言，老人們空虛的晚年生活和對陪伴的渴望，成了最好攻破的軟肋。

美國聯邦貿易委員會（FTC）再次發出緊急提醒：

凡是從未見過面、卻在短時間內迅速確立戀愛關係，並以投資、醫療、退伍費、機票等理由要求通過加密貨幣、電匯或禮品卡轉賬的，100%是詐騙！



對於在美華人群體而言，如果家中有獨居老人，除了日常的物質關心，更應多給予情緒價值與心理陪伴。切莫等老人落入「殺豬盤」的陷阱，甚至押上房產時，才追悔莫及。

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