【人情公價2026／去飲人情／婚禮】「人情」到底是「祝福心意」還是要賓客「贊助擺酒」？有台灣男子於社交平台分享奇葩經歷，指他帶同妻子出席大學同學婚宴，封了3,600元新台幣（約860港元）「人情」，卻被新郎當眾揶揄「人情」太少令他「虧本賠錢」。正當場面尷尬之際，事主妻子機智護夫，以溫柔一句話「下次你再結婚的時候，我們一定包多一點」反擊，令新郎「臉直接綠掉」，全場賓客更要「死忍笑聲」。事件引起網民熱議，大讚事主妻子「好絕！」、「做得好」、「好爽！」、「你老婆好棒！」。



有網民指，近日出席朋友婚禮給予1,500元「人情」，竟然被朋友嫌少。（《My盛Lady》劇照）

「帶老婆去喝大學同學的喜酒，結果一頓飯吃下來，差點見識到什麼叫大型社死現場」。該台灣男子近日在Threads發布帖文，憶述早前帶妻子出席大學同學婚宴，為免失禮，他封了3,600新台幣（約860港元）人情，而他當年結婚時，這位同學帶女友赴其婚宴，也只封了2,600新台幣（約620港元）人情，意味金額比同學封的人情更高。

攜伴出席封3,600台幣被嫌蝕本！新郎敬酒當眾譏諷引爆社死場面

樓主本以為今次封3,600新台幣「人情」已算「做到足」，未料卻被無情嘲諷。樓主表示，當新郎敬酒到其宴桌時，不知是否「幾杯下肚」酒意濃，竟當眾向他們夫婦「發難」說，「哎呀，今天真是不好意思，我這場一桌就要兩萬多塊（新台幣，逾4,700港元），兩個人來包三千六，我這桌算下來其實賠錢啦！」，令整桌氣氛「瞬間結冰」，「旁邊的同學連手上的筷子都停在半空」。

樓主本以為封3,600新台幣「人情」已算「做到足」，未料卻被新郎無情嘲諷。（AI生成圖片）

人妻教科書級「溫柔反殺」！1句祝福KO新郎全場憋笑

正當樓主感到尷尬不知所措準備「打圓場」時，其妻子卻展現出「教科書級別臨場反應」，微笑地舉起果汁，以極溫柔語氣向新郎說：「真的喔，那真是不好意思讓你虧本了，沒關係，下次你再結婚的時候，我們一定包多一點！」

樓主感到尷尬不知所措，其妻子卻展現出「教科書級別臨場反應」，令新郎即場臉綠。（AI生成圖片）

樓主指，其妻子這句「祝福」一出，全桌「安靜了整整三秒」，隨後眾人「死命憋笑憋到肩膀都在抖」，反觀新郎當場「臉直接綠掉」，酒杯舉在半空中進退兩難，最後只能「乾笑兩聲趕快閃去下一桌」。回家路上，樓主感恩「娶到這種反應快又護夫的老婆，這三千六花得簡直太值了」。

樓主後來更發現，同場「人情」比他少的人「比比皆是」，估計新郎只是覺得他「平常弱弱的」，想藉揶揄他來凸顯自己的「高尚」。

「人情」往往是「友情」考驗。（《我要做Model》電影截圖）

網民激讚妻子做得好：好爽！

網民看後紛紛對樓主妻子的反擊拍案叫絕，又批評新郎行為離譜：

「給你太太n個讚啦！」



「好爽！你老婆好棒」



「怕賠錢就不要辦（婚禮）呀！到底是有多窮」



「包多包少本來就是看個人的能力方面與交情方面，怎麼還會有覺得想要賺回來一桌的錢的想法」



「請客，到底是請客人吃，還是請客人贊助」



「弱弱問：離婚有人在包紅包的嗎？不然我跟她們夫妻說：離婚我可以包多一點」



也有網民分享類似奇葩經歷：

「10年前。我結婚姑丈一整家人佔一桌！總金額3600（新台幣）……媽媽氣到把喜餅禮盒收回不給吃了！」



「我朋友的兒子結婚，我包了6600（新台幣），還自己開車到高雄喝喜酒。我兒子結婚，包了遊覽車，他們夫妻一起來，包了2600（新台幣）……從此，我就斷了聯繫」。



不過亦有網民質疑事件真偽，「我想了很久，這故事真的不是太可能，從婚禮來說，新郎怎麼可能會有時間去看禮簿，不然就是針對你而已」。

到底樓主包3,600新台幣「人情」是否合理？（資料圖片）

台灣結婚紅包行情2026｜攜伴去飲要包幾多？

到底樓主包3,600新台幣「人情」是否合理？根據台灣人力資源平台及婚禮顧問的2026年最新結婚紅包行情調查，在台灣出席一般婚宴會館或餐廳，若「攜伴」兩人出席，紅包公價普遍落在3,200至3,600元新台幣（760至860港元）之間；交情極好閨密或朋友，金額則6,000新台幣（約1,400港元）以上。

「人情公價」大致可以分成5個等級，包括「高級酒店」、「一般酒店、私人會所、特色婚宴場地」、「酒樓、午間婚宴、西餐廳、酒會」、「只出席簽紙註冊」，以及「只派餅卡」。

香港人情公價2026│去婚宴封幾多？高級酒店/酒店/酒樓/收餅卡公價一覽

相比之下，香港「人情公價」金額較高。根據新婚生活易（ESDlife）於2025年9月至11月進行的最新結婚消費調查，「人情公價」大致可以分成5個等級，包括「高級酒店」、「一般酒店、私人會所、特色婚宴場地」、「酒樓、午間婚宴、西餐廳、酒會」、「只出席簽紙註冊」，以及「只派餅卡」。

當中以「高級酒店」的「人情公價」最高，達1,500元；酒樓、午間婚宴、西餐廳及酒會中位數為800元；若是出席婚姻登記處簽紙註冊則為500元；最低的是「只派餅卡」，「人情公價」為300元。

各等級「人情公價」詳情如下：