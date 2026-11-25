浙江杭州1家餐廳內日前發生1宗引發熱議的「求婚烏龍」事件。1對情侶在包廂內舉行求婚儀式，在男方單膝下跪問出「你願意嫁給我嗎？」的關鍵時刻，1名侍應卻突然推門而入，當場打斷並追問門外紙箱能否搬走，令浪漫氣氛瞬間冷卻。女事主事後怒斥涉事侍應「完全沒有眼力見」（完全無眼色），不滿餐廳僅豁免49元人民幣（約58港元）尾數及贈送飲品作補償，現要求店方公開道歉。



當時現場氣氛推至最高點，男友深情問道：「你願意嫁給我嗎？」（抖音＠小卜）

當時現場氣氛推至最高點，男友深情問道：「你願意嫁給我嗎？」（抖音＠小卜）

求婚關鍵一刻被打斷 侍應追問紙箱能否拿走

據內地媒體《極目新聞》報道，事發於11月22日下午約4時，浙江杭州的湯女士與男友在當地1間餐廳的包廂內舉行求婚儀式。從湯女士在社交平台發布的現場影片可見，當時現場氣氛推至最高點，男友深情問道：

你願意嫁給我嗎？ 求婚男子

正當湯女士準備點頭答應之際，包廂房門突然被推開，1名侍應探頭進入並打斷道：

你好……這個……不好意思……門外這個箱子等會兒是不是可以拿走？ 侍應

正當湯女士準備點頭答應之際，包廂房門突然被推開，1名侍應探頭進入打斷道：「你好……這個……不好意思……門外這個箱子等會兒是不是可以拿走？」（抖音＠小卜）

湯女士於11月24日接受《極目新聞》訪問時表示，由於當時包廂內正播放背景音樂，他們未能察覺侍應入內前有否敲門。她直言，人生極具意義的求婚儀式遭突如其來打擾，令她感到相當掃興及生氣，男友最終只好重新向她求婚。她不滿侍應發現房內正進行求婚儀式後，沒有即時退出，反而繼續追問紙箱一事，直斥對方

完全沒有眼力見 湯女士

正當湯女士準備點頭答應之際，包廂房門突然被推開，1名侍應探頭進入並說：「你好……這個……不好意思……門外這個箱子等會兒是不是可以拿走？」（抖音＠小卜）

餐廳稱非營業時間侍應不知情

針對事件，《極目新聞》記者致電涉事餐廳了解。餐廳工作人員回應指，該對情侶於11月22日下午約3時到店，4時許進行求婚儀式，當時並非餐廳的正常營業時間。工作人員解釋，涉事侍應當時看到包廂門口堆放了數個紙箱，認為阻礙通道，遂上前詢問能否搬走，事前並不知悉房內正在求婚，並強調

當時我們沒有營業，侍應不知道你們在這裡（進行求婚儀式）。 涉事餐廳

該工作人員補充，事後店方已即時為湯女士一行人免費更換至大包廂，並在晚餐時贈送雪梨汁及免收餐費尾數作為補償，惟湯女士提出更高的折扣要求，店方無法答應。此外，店方透露涉事侍應在事發後2天均未有上班。

正當湯女士準備點頭答應之際，包廂房門突然被推開，1名侍應探頭進入並說：「你好……這個……不好意思……門外這個箱子等會兒是不是可以拿走？」（抖音＠小卜）

女事主拒接受補償方案 促公開道歉

不過，湯女士對餐廳的解釋及補償方案並不買賬。從她公開的事後溝通錄音中，店方職員曾表明：

這雪梨汁是送你們的，這零頭也抹了，你們提出的其他要求我們答應不了。 涉事餐廳

湯女士反駁指，當日他們自備酒水，按規定原本需支付玻璃杯清理費，所謂贈送的雪梨汁實際上只是用以抵銷該筆清理費；整頓飯消費總額為3,249元人民幣（約3,822港元），店方最終僅豁免49元人民幣（約58港元）尾數；至於更換大包廂，她強調一行人的消費金額本身已達到大包廂的最低消費標準，並非店方給予的額外恩惠。湯女士表示，目前只希望餐廳方面能公開道歉，後續再視乎對方的誠意協商其他事宜。

（《極目新聞》）